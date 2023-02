Valve розставила пастки для читерів в Dota 2 та заблокувала понад 40 тисяч акаунтів

Протягом останніх тижнів заблоковано понад 40 000 облікових записів Dota 2 за використання стороннього програмного забезпечення, яким ті забезпечували собі перевагу в грі. Valve використала спеціальну пастку-приманку, яка допомагала виявляти читерів та їхні експлойти.

Шахрайське ПЗ допомагало гравцям отримати доступ до внутрішньої інформації клієнту Dota, яка не повинна бути видимою під час гри. Дослідивши, як працює система, розробник вирішив «почистити» активну базу гравців.

Програмне забезпечення було надзвичайно поширеним серед гравців — через що забанено таку значну кількість облікових записів. Але усі акаунти отримали доступ до прихованого розділу даних Dota, тож розробник «впевнений, що кожна заборона була заслуженою».

Cheaters Will Never Be Welcome in Dotahttps://t.co/D0keeCjKIF

— DOTA 2 (@DOTA2) February 21, 2023