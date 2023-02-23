Valve розставила пастки для читерів в Dota 2 та заблокувала понад 40 тисяч акаунтів

Протягом останніх тижнів заблоковано понад 40 000 облікових записів Dota 2 за використання стороннього програмного забезпечення, яким ті забезпечували собі перевагу в грі. Valve використала спеціальну пастку-приманку, яка допомагала виявляти читерів та їхні експлойти.

Шахрайське ПЗ допомагало гравцям отримати доступ до внутрішньої інформації клієнту Dota, яка не повинна бути видимою під час гри. Дослідивши, як працює система, розробник вирішив «почистити» активну базу гравців.

«Ми випустили патч, щойно зрозуміли, який метод використовують ці чити. Цей патч створив приманку: розділ даних у клієнті гри, який ніколи не буде прочитаний під час звичайного ігрового процесу, але який можна буде прочитати цими експлойтами», — коментують у Valve.

Програмне забезпечення було надзвичайно поширеним серед гравців — через що забанено таку значну кількість облікових записів. Але усі акаунти отримали доступ до прихованого розділу даних Dota, тож розробник «впевнений, що кожна заборона була заслуженою».

Cheaters Will Never Be Welcome in Dotahttps://t.co/D0keeCjKIF — DOTA 2 (@DOTA2) February 21, 2023

Valve наголошує, що це лише один з кроків у поточній кампанії боротьби з тими, хто зловживає популярною грою MOBA:

«Хоча боротьба з читерами та розробниками читів часто відбувається в тіні, ми хотіли зробити цей приклад публічним і використати його, щоб чітко висловити нашу позицію: якщо ви використовуєте будь-яку програму, яка отримує приховані дані з клієнта, ваш обліковий запис може бути назавжди забаненим».

Valve далеко не єдиний ігровий гігант, який намагається боротися з читерами у своїй базі гравців. Цього тижня Ubisoft виявила та заблокувала понад 19 тисяч акаунтів, що використовували шахрайські експлойти. Bungie, розробник Destiny 2, виграв понад $4 мільйони у позові проти виробника читів AimJunkies. Тим часом Riot Games на початку року попередила гравців League of Legends і Teamfight Tactics про чити, які можуть з’явитися через порушення в базі даних.

Джерело: The Verge