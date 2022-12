Професійного гравця Warzone 2.0 звинуватили у читерстві — він спробував довести зворотнє прямо під час стріму турніру і… випадково засвітив чит-меню

Професійного гравця Warzone 2.0 з Туреччини під ніком Exoniz запідозрили у шахрайстві напередодні великого турніру Call Of Duty: Warzone World Classic з призовим фондом близько $100 000.

Підозри щодо читерства Exoniz виникли у кількох гравців, про що вони повідомили у соцмережах.

HEY this guy is playing for 100.000$ Tomoorow LMAO pic.twitter.com/HYI2pi6wSd — Cano (@cPentagon_) December 5, 2022

Турецький гравець взявся довести свою невинуватість і запустив стрім на Twitch, де під час трансляції вирішив продемонструвати свій монітор і випадково засвітив чит-меню.

Exoniz casually showing his cheats on stream 😂😭 pic.twitter.com/mqUCkHJsmG — Santifyy (@Santifyy_) December 6, 2022

Exoniz спочатку заявив, що стався збій у роботі кількох моніторів. Але згодом видалив запис трансляції, а також свої облікові записи у Twitch та Twitter.

Утім ролик уже поширили в соціальних мережах, і Туреччину, схоже, дискваліфікували з Warzone World Classic — всі згадки про команду нині видалені з офіційного сайту турніру.

Exoniz has shown his wall hacks live on stream!@HisokaT42 & @ForeignJase reached out for me to scan his pc but then viewers leaned in to do more research & this is what was found!!! 3 Monitors. 2 were duplicated gameplay but 1 had walls! Credit: @Santifyy_ for the catch! pic.twitter.com/jxiqJpY6Wt — Rara (@raratoman) December 6, 2022

Колега Exoniz під ніком Forpantheonn заявив, що не грав з ним до початку турніру, оскільки переніс операцію.

“У мене не було можливості зіграти з кимось, щоб створити дует для турніру. Часу було досить мало, тому люди порекомендували мені цього хлопця з групи турецьких гравців”.

1- first of all, i couldn’t be interested in tournaments because of my surgery so i didn’t have a chance to play with someone to choose as a duo for the tournament. also, the time was pretty short so people recommended this guy from a group full of Turkish players. — İsmail Tahsin Çelik (@forpantheonn) December 7, 2022

Спочатку Forpantheonn намагався захистити партнера, але змінив своє рішення, переглянувши скриншоти:

“Деякі гравці звинуватили мене у подібному, коли я був на піку своєї кар’єри, і я не хотів, щоб він також пройшов через це. Я побачив скриншоти і був шокований, негайно заблокував його. Мені шкода”.

3- i’ve been proven innocent when everything is checked. but when i see the screenshots and clips, i got shocked and blocked him immediately. i’m sorry for everything. plus i apologise to you bro @cPentagon_ — İsmail Tahsin Çelik (@forpantheonn) December 7, 2022

Call of Duty: Warzone 2.0 вийшла на початку листопада 2022 року. За перші 5 днів дебюту у неї зіграло понад 25 млн користувачів, але успіх затьмарили помилки. Система блокувала гравців і пропонувала купити Modern Warfare 2, навіть якщо ця гра у них вже є. Також через збій деякі персонажі ставали невидимими — в результаті до них спокійно могли наближатися інші гравці та вбивати.

Джерело: NME