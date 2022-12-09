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Професійного гравця Warzone 2.0 звинуватили у читерстві — він спробував довести зворотнє прямо під час стріму турніру і… випадково засвітив чит-меню

Професійного гравця Warzone 2.0 звинуватили у читерстві — він спробував довести зворотнє прямо під час стріму турніру і… випадково засвітив чит-меню

Професійного гравця Warzone 2.0 з Туреччини під ніком Exoniz запідозрили у шахрайстві напередодні великого турніру Call Of Duty: Warzone World Classic з призовим фондом близько $100 000.

Підозри щодо читерства Exoniz виникли у кількох гравців, про що вони повідомили у соцмережах. 

Турецький гравець взявся довести свою невинуватість і запустив стрім на Twitch, де під час трансляції вирішив продемонструвати свій монітор і випадково засвітив чит-меню. 

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Exoniz спочатку заявив, що стався збій у роботі кількох моніторів. Але згодом видалив запис трансляції, а також свої облікові записи у Twitch та Twitter. 

Утім ролик уже поширили в соціальних мережах, і Туреччину, схоже, дискваліфікували з Warzone World Classic — всі згадки про команду нині видалені з офіційного сайту турніру. 

Колега Exoniz під ніком Forpantheonn заявив, що не грав з ним до початку турніру, оскільки переніс операцію. 

“У мене не було можливості зіграти з кимось, щоб створити дует для турніру. Часу було досить мало, тому люди порекомендували мені цього хлопця з групи турецьких гравців”.

Спочатку Forpantheonn намагався захистити партнера, але змінив своє рішення, переглянувши скриншоти: 

“Деякі гравці звинуватили мене у подібному, коли я був на піку своєї кар’єри, і я не хотів, щоб він також пройшов через це. Я побачив скриншоти і був шокований, негайно заблокував його. Мені шкода”.

Call of Duty: Warzone 2.0 вийшла на початку листопада 2022 року. За перші 5 днів дебюту у неї зіграло понад 25 млн користувачів, але успіх затьмарили помилки. Система блокувала гравців і пропонувала купити Modern Warfare 2, навіть якщо ця гра у них вже є. Також через збій деякі персонажі ставали невидимими — в результаті до них спокійно могли наближатися інші гравці та вбивати.

Всього за 5 днів у Call of Duty: Warzone 2.0 зіграло понад 25 млн користувачів – успіх затьмарюють помилки, включаючи «невидимі» вбивства

Джерело: NME


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