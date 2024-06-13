Власники PS5 зможуть долучатися до викликів Discord прямо зі своєї консолі – Sony випустила оновлення

Sony покращує інтеграцію Discord на PS5, щоб користувачі могли приєднуватися до голосових викликів безпосередньо з консолі. Підтримка Discord на PS5 наразі вимагає ручної передачі виклику на консоль за допомогою програми Discord на мобільному телефоні чи ПК. Однак завдяки оновленню Discord інтегрується безпосередньо в панель PS5, щоб можна було швидко вибрати сервер або групу DM.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH — PlayStation (@PlayStation) June 13, 2024

Це оновлення поширюється поступово протягом наступних тижнів, починаючи з власників PS5 в Японії та Азії, потім у Європі, Австралії, Новій Зеландії, на Близькому Сході, а потім у США та Канаді. Користувачам потрібно буде оновити свою PS5 до останньої версії системного програмного забезпечення, щоб отримати цю нову інтеграцію Discord. Також потрібно буде прив’язати обліковий запис PlayStation Network до облікового запису Discord.

«Для початку виберіть вкладку Discord у Game Base у Control Center PS5 і виберіть сервер Discord або групу DM, до якої ви хочете приєднатися», — пояснює Сабріна Медіц, старший директор з управління продуктами платформи PlayStation. «Потім виберіть потрібний голосовий канал. Це покаже більше деталей, наприклад, хто вже спілкується в каналі. Ви також отримаєте сповіщення на консолі PS5, коли вас викличе інший користувач Discord, що дозволить вам негайно приєднатися».

Це оновлення PS5 ставить досвід використання Discord майже нарівні з тим, що пропонує Microsoft для Xbox. Microsoft вперше запропонувала підтримку Discord на Xbox у липні 2022 року для тестувальників, а потім випустила покращений досвід без потреби в телефоні в листопаді 2022 року.

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Наступного тижня Sony також запровадить можливість ділитися своїм профілем PlayStation Network у будь-якому застосунку для обміну повідомленнями чи соціальній мережі. Ця функція генерує посилання для спільного доступу або QR-код, щоб люди могли легко додати користувача до друзів.

Джерело: The Verge