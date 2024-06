Власники PS5 зможуть долучатися до викликів Discord прямо зі своєї консолі – Sony випустила оновлення

Sony покращує інтеграцію Discord на PS5, щоб користувачі могли приєднуватися до голосових викликів безпосередньо з консолі. Підтримка Discord на PS5 наразі вимагає ручної передачі виклику на консоль за допомогою програми Discord на мобільному телефоні чи ПК. Однак завдяки оновленню Discord інтегрується безпосередньо в панель PS5, щоб можна було швидко вибрати сервер або групу DM.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH

— PlayStation (@PlayStation) June 13, 2024