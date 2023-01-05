Витік: плани Intel з випуску відеокарт Intel ARC Alchemist+ та Battlemage для настільних ПК у 2023-2024 роках

Дорожня карта, яку оприлюднив YouTube-канал RedGamingTech стосується виключно графічних адаптерів для настільних ПК – для багатьох це найцікавіша частина планів Intel щодо випуску відеокарт. Згідно зі слайдом, Intel не оновлюватиме асортимент дискретних відеокарт для ПК принаймні до кінця першого кварталу 2023 року. Виходячи з торішніх даних на слайді можна сказати, що дорожня карта – не найновіша, і терміни виходу майбутніх продуктів можуть зміститися в часі.
Наприкінці першого кварталу 2023 року планує Intel представити два 150-ватні графічні процесори: SKU3 (D23-P5) і SKU5 (D23-M3), обидва з 6 ГБ пам’яті 16 Гбіт/с – вони будуть націлені на верхній сегмент ринку. У третьому-четвертому кварталах Intel додасть ще один графічний процесор Arc Alchemist під кодовою назвою Alchemist+ (ACM+), а також модель з TDP 175-225 Вт та новий SKU 75-100 Вт.
Дорожня карта підтверджує плани Intel щодо випуску Battlemage у першому кварталі 2024 року. Саме тоді має стартувати попередній запуск – можливо, для вибору партнерів. Реальний запуск моделі BMG G10 із TDP нижче 225 Вт відбудеться у другому кварталі 2024 року. У тому ж кварталі серія має отримати другий чип із TDP ~ 150 Вт (BMG G21).
RedGamingTech також розкрив основні подробиці про архітектуру Battlemage. Серія повинна включати покращене трасування променів, покращення мікроархітектури та технологію рендерингу на основі машинного навчання наступного покоління. Слайд підтверджує, що Xe2-HPG буде націлений на сегмент високої продуктивності та ентузіастів ігор.
Скільки енергії мають споживати відеокарти? Топменеджер Intel Раджа Кодурі вважає «золотою серединою» 200-225 Вт