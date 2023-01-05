Витік: плани Intel з випуску відеокарт Intel ARC Alchemist+ та Battlemage для настільних ПК у 2023-2024 роках

Дорожня карта, яку оприлюднив YouTube-канал RedGamingTech стосується виключно графічних адаптерів для настільних ПК – для багатьох це найцікавіша частина планів Intel щодо випуску відеокарт. Згідно зі слайдом, Intel не оновлюватиме асортимент дискретних відеокарт для ПК принаймні до кінця першого кварталу 2023 року. Виходячи з торішніх даних на слайді можна сказати, що дорожня карта – не найновіша, і терміни виходу майбутніх продуктів можуть зміститися в часі.

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Наприкінці першого кварталу 2023 року планує Intel представити два 150-ватні графічні процесори: SKU3 (D23-P5) і SKU5 (D23-M3), обидва з 6 ГБ пам’яті 16 Гбіт/с – вони будуть націлені на верхній сегмент ринку. У третьому-четвертому кварталах Intel додасть ще один графічний процесор Arc Alchemist під кодовою назвою Alchemist+ (ACM+), а також модель з TDP 175-225 Вт та новий SKU 75-100 Вт.

Дорожня карта підтверджує плани Intel щодо випуску Battlemage у першому кварталі 2024 року. Саме тоді має стартувати попередній запуск – можливо, для вибору партнерів. Реальний запуск моделі BMG G10 із TDP нижче 225 Вт відбудеться у другому кварталі 2024 року. У тому ж кварталі серія має отримати другий чип із TDP ~ 150 Вт (BMG G21).

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RedGamingTech також розкрив основні подробиці про архітектуру Battlemage. Серія повинна включати покращене трасування променів, покращення мікроархітектури та технологію рендерингу на основі машинного навчання наступного покоління. Слайд підтверджує, що Xe2-HPG буде націлений на сегмент високої продуктивності та ентузіастів ігор.