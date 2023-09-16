Якщо купувати акції Apple замість нового iPhone щосезону, зараз можна було б отримати за них $147000 – TechCrunch

Що станеться, якщо замість того, щоб купувати найновіший Apple iPhone кожного сезону, придбати акції Apple на ту ж суму? У Twitter поширюється вірусне повідомлення про те, що якби з самого початку купувати акції Apple замість кожної нової моделі iPhone, зараз можна було б отримати сотні мільйонів. Хає Ян Кампс з TechCrunch стверджує, що ця математика є хибною, але загальний хід думок має сенс.

If you had bought Apple shares worth of every new iPhone model on Apple event day from 2007 , you would have converted 17,000 dollars to 367 million dollars Tim Cook will never tell you about this #AppleEvent pic.twitter.com/TwuX2vOJx0 — Sumit Behal (@sumitkbehal) September 12, 2023

Оригінальний допис стверджує наступне: «Якби ви купили акції Apple на [вартість] кожної нової моделі iPhone у день презентації Apple з 2007 року, ви конвертували б $17000 у $367 млн. Тім Кук ніколи вам про це не розповість».

Журналіст стверджує, що якби навіть витратити $20 000 на акції Apple у той момент, коли поширилися перші чутки про iPhone, сьогодні ви мали б у кращому випадку $1,5 млн.

Тож скільки насправді? Якщо не купувати топову модель iPhone щоразу, коли вона виходить, можна було б заощадити близько $16000 номінально, або $20000 з урахуванням інфляції. За підрахунками Кампса, як би замість iPhone щоразу купувати на його вартість акції Apple, сьогодні можна було б отримати суму $147 000 або близько $131 000 прибутку.