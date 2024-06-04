Новини Софт 04.06.2024 о 09:27 comment views icon

За прикладом YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, яку не можна пропустити

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Реклама — найбільше джерело прибутку Meta, тож компанія планує зробити її ще більш нав’язливою в Instagram. 

Згідно з дописами в соцмережах, користувачі Instagram почали помічати в застосунку новий тип реклами, який, подібно до YouTube, не можна пропустити одразу — доводиться переглядати кілька секунд ролика, перш ніж перейти до звичайного контенту.

В дописі на Reddit користувачі уточнили, що якщо клацнути на піктограму інформації поряд з рекламою, з’явиться повідомлення:

«Ви бачите рекламну паузу. Це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам може знадобитися переглянути оголошення, перш ніж продовжити перегляд».

У коментарі TechCrunch представник Meta зазначив, що компанія регулярно «тестує формати, які можуть принести користь рекламодавцям», і «надасть оновлення», якщо ці тести призведуть до «будь-яких офіційних змін продукту». 

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За прикладом YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, яку не можна пропустити
Приклад нових «рекламних пауз» в Instagram

Але в Meta не уточнили, чи проводять тести по всьому світу, і чи стосуються вони окремо Reels та Stories.

Нагадаємо, що раніше в Європі Meta запропонувала платну підписку, яка дозволить за гроші позбавитися від великої кількості реклами на її платформах.


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