За прикладом YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, яку не можна пропустити

Реклама — найбільше джерело прибутку Meta, тож компанія планує зробити її ще більш нав’язливою в Instagram.

Згідно з дописами в соцмережах, користувачі Instagram почали помічати в застосунку новий тип реклами, який, подібно до YouTube, не можна пропустити одразу — доводиться переглядати кілька секунд ролика, перш ніж перейти до звичайного контенту.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram! The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2 — Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024

В дописі на Reddit користувачі уточнили, що якщо клацнути на піктограму інформації поряд з рекламою, з’явиться повідомлення:

«Ви бачите рекламну паузу. Це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам може знадобитися переглянути оголошення, перш ніж продовжити перегляд».

У коментарі TechCrunch представник Meta зазначив, що компанія регулярно «тестує формати, які можуть принести користь рекламодавцям», і «надасть оновлення», якщо ці тести призведуть до «будь-яких офіційних змін продукту».

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Але в Meta не уточнили, чи проводять тести по всьому світу, і чи стосуються вони окремо Reels та Stories.

Нагадаємо, що раніше в Європі Meta запропонувала платну підписку, яка дозволить за гроші позбавитися від великої кількості реклами на її платформах.