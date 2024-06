За прикладом YouTube. Meta запустила в Instagram рекламу, яку не можна пропустити

Реклама — найбільше джерело прибутку Meta, тож компанія планує зробити її ще більш нав’язливою в Instagram.

Згідно з дописами в соцмережах, користувачі Instagram почали помічати в застосунку новий тип реклами, який, подібно до YouTube, не можна пропустити одразу — доводиться переглядати кілька секунд ролика, перш ніж перейти до звичайного контенту.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!

The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024