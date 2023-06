Загублений батискаф «‎Титан», ймовірно, використовував зв’язок Starlink – Ілон Маск і досі не прокоментував ймовірну катастрофу

У неділю екіпаж з 5 людей занурився на батискафі «‎Титан» для вивчення уламків пасажирського лайнера «‎Титанік», однак вже за дві години з ним втратили зв’язок. Нині берегова охорона США, а також інші екстремальні служби продовжують пошуки підводного човна – однак до четверга запасів кисню в батискафі майже не залишиться.

Сайт Insider звернув увагу, що компанія OceanGate, якій належить «‎Титан», за три тижні до старту фатальної місії подякувала Starlink за підключення до інтернету:

Поки достеменно невідомо, чи відіграв супутниковий інтернет SpaceX, якусь роль у зникненні «‎Титана» і чи він дійсно використовувався під час занурення. Сам Ілон Маск, який, здається, без упину пише про все підряд у власній соцмережі, ще жодного слова про ймовірну катастрофу не сказав.

Про якісь фінансові чи ділові зв’язки між OceanGate та Starlink також невідомо.

Журналіст Девід Пог, який бував на командному човні під час занурень «Титану» минулого літа розповів, що човен вже втрачали з радарів на 5 годин, хоча увесь цей час екіпаж міг надсилати короткі повідомлення.

За словами журналіста, компанія на той момент вимкнула доступ до інтернету на командному кораблі, щоб ЗМІ не оприлюднили новину про втрату човна.

To be clear, I was not on the sub that day—I was on the ship at the surface, in the control room. They could still send short texts to the sub, but did not know where it was. It was quiet and very tense, and they shut off the ship’s internet to prevent us from tweeting.

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023