Закарпатські митники вдруге за тиждень затримали контрабандну партію новеньких iPhone 13 та аксесуарів на мільйон гривень

Поки провідні американські технологічні видання та блогери публікують огляди новеньких iPhone 14, які надійдуть у продаж через два дні, закарпатські митники продовжують вилучати незаконно ввезені партії iPhone 13. Новий інцидент стався на митному посту «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, повідомляє Державна митна служба України в Facebook.

Повертаючись зі Словаччини, 44-річна водійка мікроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» для проходження митного контролю обрала «зелений коридор», декларуючи своїм вибором дотримання митного законодавства та відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню. Проте під час перевірки багажного відсіку авто митники виявили партію iPhone та аксесуарів — загалом 5 629 одиниць орієнтовною загальною вартістю 1 млн гривень. Зокрема:

iPhone 13 — 10 штук;

iPhone 13 Pro — 5 штук;

захисні плівки до телефонів — 2920 штук;

захисні чохли до телефонів — 2550 штук;

захисні плівки до планшетів — 72 штук;

захисні чохли до планшетів — 42 штук;

захисні чохли для ноутбуків — 30 штук.

Незадекларований товар жінка не визнала своїм особистим та пояснила, що насправді він належить знайомому. Врешті відносно неї склали протокол за ознаками ч.2 статті 471 МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 30% вартості цих товарів. Наразі незадекларовані гаджети та аксесуари вилучено до прийняття митницею рішення по справі.

За останній тиждень це вже друга така спроба таємно перевезти через кордон iPhone 13, якій запобігають саме закарпатські митники — минулого разу партію аналогічної вартості в 1 млн грн намагалися ввезти з боку Угорщини.