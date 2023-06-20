Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276), які раніше схвалила Верховна Рада.

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Відповідно до документів, імпортери звільняються від сплати податку на додану вартість та мита під час ввезення матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та запчастин для дронів під час дії воєнного стану.

«Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт‎», – каже голова Мінцифри Михайло Федоров.

Роз’яснення щодо того, кому треба отримувати дозвільні документи під час імпорту товарів військового призначення можна переглянути на сайті Державної митної служби.

Нагадаємо, що 5 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроєкти (8360 та 8361-д), якими передбачено, що на час дії воєнного стану, але не більше як до 1 січня 2024 року, від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість звільняються БПЛА, приціли, тепловізійні біноклі, засоби зв’язку з функцією шифрування, засоби супутникового зв’язку та тактичної медицини (пільги не поширюватимуться на товари, що походять чи ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, а також з окупованих територій України).