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Землетруси у Туреччині порушили роботу інфраструктури інтернету: у деяких регіонах трафік впав майже до нуля

Землетруси у Туреччині порушили роботу інфраструктури інтернету: у деяких регіонах трафік впав майже до нуля

Два потужні землетруси у Туреччині та Сирії, що сталися вчора, 6 лютого 2023 року, не лише забрали життя тисяч людей та зруйнували їхні будинки, а й пошкодили критично важливу інфраструктуру інтернету. Про це говорить різке падіння трафіку у багатьох регіонах країни, що було зафіксоване Cloudflare.

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Турецьке місто Газіантеп є одним із найбільш постраждалих: система відстеження інтернет-трафіку Cloudflare Radar виявила, що трафік там знизився на 57% порівняно з тим самим періодом попереднього тижня.

землетруси у Туреччині Землетрясения в Турции

На північ від Газіантепа, у провінції Кахраманмараш, після другого землетрусу трафік упав на 94%. Різке падіння трафіку також спостерігається в провінціях Шанліурфа, Кіліс, Хатай, Османія, Адіяман, Діярбакир, Малатья, Мардін та Адана.

землетруси у Туреччині Землетрясения в Турции

Телекомунікаційна компанія Turkcell заявила, що відправляє базові мобільні станції, генератори та пересувні станції супутникового зв’язку до постраждалих районів разом із командами фахівців із прилеглих районів. Державна компанія Türk Telekom заявила, що вона також відправила базові станції та повідомила, що у цьому районі розгорнуто пошуково-рятувальну групу Türk Telekom у складі 105 осіб.

Обидві компанії зробили дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони безплатними, а також створили точки доступу Wi-Fi у регіонах, що постраждали. Проте оператори закликали громадян використовувати телефон лише для екстрених дзвінків.

За чутками, турецький уряд відхилив пропозицію SpaceX надати засоби зв’язку з інтернетом Starlink, що не має ліцензії в країні, заявивши що наявних засобів достатньо.

Згідно з інформацією Cloudflare, багато регіонів Туреччини, котрі постраждали від землетрусу, вже відновлюють доступ в інтернет та нарощують трафік. У Сирії ситуація менш зрозуміла. Через громадянську війну, яка велася останні 11 років, інтернет та інша важлива інфраструктура вже давно занепали.

Визуализация землетрясений за последние 15 лет в одной минуте

Джерело: Datacenter Dynamics


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