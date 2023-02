Землетруси у Туреччині порушили роботу інфраструктури інтернету: у деяких регіонах трафік впав майже до нуля

Два потужні землетруси у Туреччині та Сирії, що сталися вчора, 6 лютого 2023 року, не лише забрали життя тисяч людей та зруйнували їхні будинки, а й пошкодили критично важливу інфраструктуру інтернету. Про це говорить різке падіння трафіку у багатьох регіонах країни, що було зафіксоване Cloudflare.

In the Gaziantep Province in Turkey, which was most impacted by the earthquake, there is a clear ongoing Internet traffic disruption. At 1000 UTC, traffic was 57% lower compared to the same time in the previous week. pic.twitter.com/PpkFa5qwQ9

— Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) February 6, 2023