Технології Новини 26.06.2024 о 11:13 comment views icon
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ChatGPT став доступним для всіх користувачів Mac

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Популярний застосунок ChatGPT від OpenAI став доступним для всіх користувачів Mac. До цього користуватися застосунком на Mac могли тільки користувачі з підпискою ChatGPT Plus.

Після інсталяції ChatGPT потрібно натиснути на клавіатурі Option + Space, після чого відкриється інтерфейс чату, в якому й можна поставити запитання.

ChatGPT для Mac повинен полегшити користувачам доступ до ШІ і зможе відповідати на запитання про електронну пошту, робити скриншоти.

Також можна буде розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.

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55 занять, щоб освоїти софти After Effects, Cinema 4D та Octane Render — і почати створювати 2D- та 3D-анімації.А після — стартувати в будь-якій індустрії: від ТБ та кіно — до ІТ.
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Крім того, користувачі зможуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS і просити резюмувати якийсь довгий текст.

Курс-професія "Motion Designer" від Skvot.
55 занять, щоб освоїти софти After Effects, Cinema 4D та Octane Render — і почати створювати 2D- та 3D-анімації.А після — стартувати в будь-якій індустрії: від ТБ та кіно — до ІТ.
Детальніше про навчання

Існує й вбудований режим для голосових розмов із ChatGPT.

OpenAI зробив останню версію ChatGPT, GPT-4o, доступною безкоштовно, але для обмеженої кількості запитів.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


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