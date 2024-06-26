ChatGPT став доступним для всіх користувачів Mac

Популярний застосунок ChatGPT від OpenAI став доступним для всіх користувачів Mac. До цього користуватися застосунком на Mac могли тільки користувачі з підпискою ChatGPT Plus.
Після інсталяції ChatGPT потрібно натиснути на клавіатурі Option + Space, після чого відкриється інтерфейс чату, в якому й можна поставити запитання.
ChatGPT для Mac повинен полегшити користувачам доступ до ШІ і зможе відповідати на запитання про електронну пошту, робити скриншоти.
Take a screenshot of a specific window or your entire screen. pic.twitter.com/bGDqCepR1p
— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024
Також можна буде розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.
Search past conversations. pic.twitter.com/8ZBXy762nd
— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024
Крім того, користувачі зможуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS і просити резюмувати якийсь довгий текст.
Quickly and easily ask about anything on your computer. pic.twitter.com/agXJvShepe
— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024
Існує й вбудований режим для голосових розмов із ChatGPT.
OpenAI зробив останню версію ChatGPT, GPT-4o, доступною безкоштовно, але для обмеженої кількості запитів.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: