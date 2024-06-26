ChatGPT став доступним для всіх користувачів Mac

Популярний застосунок ChatGPT від OpenAI став доступним для всіх користувачів Mac. До цього користуватися застосунком на Mac могли тільки користувачі з підпискою ChatGPT Plus.

Після інсталяції ChatGPT потрібно натиснути на клавіатурі Option + Space, після чого відкриється інтерфейс чату, в якому й можна поставити запитання.

ChatGPT для Mac повинен полегшити користувачам доступ до ШІ і зможе відповідати на запитання про електронну пошту, робити скриншоти.

Take a screenshot of a specific window or your entire screen. pic.twitter.com/bGDqCepR1p — OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024

Також можна буде розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.

Курс-професія "Motion Designer" від Skvot. 55 занять, щоб освоїти софти After Effects, Cinema 4D та Octane Render — і почати створювати 2D- та 3D-анімації.А після — стартувати в будь-якій індустрії: від ТБ та кіно — до ІТ. Детальніше про навчання

Крім того, користувачі зможуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS і просити резюмувати якийсь довгий текст.

Quickly and easily ask about anything on your computer. pic.twitter.com/agXJvShepe — OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024

Курс-професія "Motion Designer" від Skvot. 55 занять, щоб освоїти софти After Effects, Cinema 4D та Octane Render — і почати створювати 2D- та 3D-анімації.А після — стартувати в будь-якій індустрії: від ТБ та кіно — до ІТ. Детальніше про навчання

Існує й вбудований режим для голосових розмов із ChatGPT.

OpenAI зробив останню версію ChatGPT, GPT-4o, доступною безкоштовно, але для обмеженої кількості запитів.

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