ChatGPT став доступним для всіх користувачів Mac

Популярний застосунок ChatGPT від OpenAI став доступним для всіх користувачів Mac. До цього користуватися застосунком на Mac могли тільки користувачі з підпискою ChatGPT Plus.

Після інсталяції ChatGPT потрібно натиснути на клавіатурі Option + Space, після чого відкриється інтерфейс чату, в якому й можна поставити запитання.

ChatGPT для Mac повинен полегшити користувачам доступ до ШІ і зможе відповідати на запитання про електронну пошту, робити скриншоти.

Take a screenshot of a specific window or your entire screen. pic.twitter.com/bGDqCepR1p

Також можна буде розмовляти з ChatGPT зі свого робочого столу і шукати свої минулі розмови.

Крім того, користувачі зможуть завантажувати файли та інші фотографії через додаток для macOS і просити резюмувати якийсь довгий текст.

Quickly and easily ask about anything on your computer. pic.twitter.com/agXJvShepe

