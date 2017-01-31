Caviar выпустила золотые iPhone 7 с портретами Путина и Трампа

Понимаем, что сегодня только вторник, но все же. Компания Caviar, выпускающая эксклюзивные люксовые версии смартфонов, в основном iPhone, с использованием благородных металлов и инкрустацией драгоценными камнями, которые ориентированы, прежде всего, на обеспеченных покупателей из России, представила дополнение к коллекции Supremo. Данная коллекция основана на смартфонах Apple iPhone 7, доработана с применением золота и титана и посвящена знаменитым людям. Всего Caviar представила две модели iPhone 7 Supremo Trump и iPhone 7 Supremo Putin с объемными портретами Трампа и Путина.

Помимо портретов лидеров России и США, выполненных в скульптурной технике Ренессанса, тыльную сторону покрытого золотом корпуса аппаратов украшают гербы и отрывки текста из гимна каждой из стран.

Caviar приурочила выпуск смартфонов к недавней инаугурации Трампа и назвала их символом начала новой главы в истории развития российско-американских отношений, которые стали весьма напряженными за годы правления предыдущего президента США Барака Обамы.

Техническими характеристиками iPhone 7 Supremo Trump и iPhone 7 Supremo Putin полностью идентичны оригинальной модели. Аппараты предлагаются в трех модификациях с флэш-накопителем разного объема (32, 128 и 256 ГБ). Приобрести их можно как комплектом, так и по отдельности. Вместе аппараты образуют композицию, в которой президенты двух стран смотрят друг на друга, говорится на сайте производителя.

Цены на комплекты, поставляющиеся в «роскошном деревянном футляре» варьируются от $6600 до $7100 в зависимости от модификаций, тогда как по отдельности смартфоны можно купить по цене от $3300.

Также сообщается о продаже комплектов в футлярах в форме глобуса. Само собой, количество этих элитных iPhone 7 ограничено.

Напомним, в прошлом мы уже рассказывали о Caviar Credo Trinità – православной версии iPhone 6 за $3 тыс, на которую можно молиться, а несколькими неделями ранее писали о элитном мобильном телефоне Gresso с золотом и бриллиантами за $25 тыс., заднюю панель которого украшает изображение креста.

Источник: Caviar