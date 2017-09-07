Энтузиаст доработал смартфон Apple iPhone 7, вернув ему рабочий разъем 3,5 мм

Отказ Apple от разъема 3,5 мм в нынешнем поколении смартфонов iPhone 7 в свое время был одной из самых обсуждаемых тем в сети. Решение это, помимо волны недовольства, породило массу шуток. Чего стоит только шутливый видеоролик, что на самом деле Apple не убирала разъем, а спрятала его под решеткой второго громкоговорителя (многие ведь поверили и принялись сверлить свои смартфоны в поисках драгоценного 3,5 мм).

И вот спустя примерно год появился человек, которому удалось доработать iPhone 7, вернув смартфону рабочий разъем 3,5 мм. Этим человеком оказался американский программист Скотти Аллен, который в начале этого года уже становился героем нашей новостной ленты – он сумел собрать полностью функциональный смартфон iPhone 6s по запчастям. О своем новом эксперименте программист рассказал ресурсу Vice.

Как известно, одной из причин, по которым Apple удалила разъем 3,5 мм, стало то, что он занимает слишком много места. Аллен, разобрав один из экземпляров iPhone 7, обнаружил, что места для установки компонента, который конструкторы Apple посчитали «лишним» более чем достаточно. Точнее, его стало достаточно после того, как энтузиаст немного изменил компоновку устройства – подвинул батарею и переместил чуть механизм тактильной обратной связи Taptic Engine. К слову, сам разъем, который в итоге был установлен в усовершенствованный iPhone 7, энтузиаст сделал из переходника с Lightning на 3,5 мм, который поставляется вместе с устройством. Само собой, под разъем пришлось просверлить отверстие в корпусе. Понятно, что о защите от воды теперь можно забыть.

Для обеспечения работы разъема энтузиасту пришлось дополнить элементную базу устройство небольшой микросхемой, она позволяет выходу на наушники работать так же, как в старых телефонах – ставить звук на паузу при извлечении штекера и т.д. и т.п.

Вернуть разъем обратно оказалось вовсе непросто. Эксперимент занял у энтузиаста четыре месяца.

За это время он испортил несколько iPhone 7 и потратил на детали в общей сложности более $1 тыс.

Впрочем, сейчас он единственный в мире владелец iPhone 7 с разъемом 3,5 мм. Но надолго ли? Тем более, что Аллен надеется, что после него китайские мастера начнут предоставлять услуги по возврату разъема 3,5 мм всем желающим. Инженерам Apple энтузиаст тоже готов рассказать «секрет», если последним будет интересно.

Напоследок остается добавить, что Аллен экспериментировал с обычной моделью iPhone 7. То есть, в теории, сделать то же самое с более крупной моделью iPhone 7 Plus должно быть проще.

Источник: Vice