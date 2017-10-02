Инженеры Массачусетского технологического института разработали Primer — крошечного робота-оригами

Ядром системы выступает сам Primer. На первый взгляд это не привычный нам робот, а, скорее, просто маленький магнитный кубик, дистанционно управляемый с помощью магнитных полей. Сам по себе он может лишь двигаться за счет покачивания и ничего сверхъестественного собой не являет. Но стоит ему надеть экзоскелет (подобно тому, как Тони Старк надевает доспехи Железного человека, чтобы бороться со злом), как ситуация меняется кардинальным образом.

Как сообщается, для выполнения незамысловатым устройством сложных задач, таких как езда, плавание или скольжение, ученые разработали специальные экзоскелеты, каждый из которых выполнен из пластикового листа, при нагревании принимающего определенную форму за несколько секунд. Задача робота – лишь встать поверх него, далее под воздействием тепла «наряд» начинает складываться вокруг Primer, словно оригами из бумаги.

Говоря конкретнее, ученые разработали четыре каркаса: в форме лодки, планера; еще один превращает робота в колесо; последний же предназначен для «ходьбы». Крошечный робот может самостоятельно «надеть» любой из них. Более того, Primer может надеть даже несколько экзоскелетов одновременно, дабы получить сразу все способности. Чтобы снять ненужную оболочку, роботу достаточно погрузиться в специальную жидкость, которая растворит «наряд».

На видео ниже показано, как Primer надевает экзоскелеты и исследует незнакомую «местность» на столе, адаптируясь к различным средам. Правда, стоит отметить, что запись процесса представлена в ускоренном режиме — технология пока что весьма медлительна.