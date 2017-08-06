Подкаст The Big Beard Theory 124: Чем полезны заявления о плоской Земле и другие интернет-глупости
В интернете много глупостей. В последнее время, например, набирают оборты «сообщества плоской Земли». В этом выпуске рассказывается о том, почему (внезапно!) такие явления являются хорошими и полезными.
Темы выпуска:
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:02:02] ⋅⋅⋅ NASA выпустило игру о полете на Марс для VR-шлемов.
[00:03:09] ⋅⋅⋅ У экзопланеты впервые нашли стратосферу.
[00:10:36] ⋅⋅⋅ Зачем миру нужны идиоты вроде последователей культа Плоской Земли.
[00:11:32] ⋅⋅⋅ Классификация плосокоземельщиков.
[00:13:41] ⋅⋅⋅ Почему люди, которые говорят глупости в итернете — это очень хорошо.
[00:26:24] ⋅⋅⋅ Прощание.
Не знаете как подписаться на подкаст? Читайте статью «Как слушать подкасты».