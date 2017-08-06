Подкаст The Big Beard Theory 124: Чем полезны заявления о плоской Земле и другие интернет-глупости

В интернете много глупостей. В последнее время, например, набирают оборты «сообщества плоской Земли». В этом выпуске рассказывается о том, почему (внезапно!) такие явления являются хорошими и полезными.

Скачать выпуск

Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:02:02] ⋅⋅⋅ NASA выпустило игру о полете на Марс для VR-шлемов.

[00:03:09] ⋅⋅⋅ У экзопланеты впервые нашли стратосферу.

[00:10:36] ⋅⋅⋅ Зачем миру нужны идиоты вроде последователей культа Плоской Земли.

[00:11:32] ⋅⋅⋅ Классификация плосокоземельщиков.

[00:13:41] ⋅⋅⋅ Почему люди, которые говорят глупости в итернете — это очень хорошо.

[00:26:24] ⋅⋅⋅ Прощание.

Не знаете как подписаться на подкаст? Читайте статью «Как слушать подкасты».