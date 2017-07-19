Вышел первый трейлер фантастического фильма The Shape of Water / «Состояние воды» от Гильермо дель Торо

Сегодня кинокомпания Fox Searchlight Pictures выложила в сеть трейлер очередного творения знакового режиссера Гильермо дель Торо. Фантастическая драма The Shape of Water / «Состояние воды» повествует о загадочном разумном существе-амфибии, которое удерживают против его воли в секретной правительственной лаборатории.

Сюжет развивается в шестидесятые годы прошлого века, во времена холодной войны в США. Само существо отдаленно напоминает человека-амфибию, знакомого среднему и старшему поколению наших читателей по одноименному фильму и книге Александра Беляева — в наличии имеется не только «бочка», где насильно удерживают существо, но и любовная линия. Правда, в отличие от красавицы Гуттиэре, в существо влюбляется немая уборщица, которая несмотря на ограниченные возможности общения все же находит общий язык с человеком-амфибией.

Главную роль в фильме сыграла Салли Хокинс («Джейн Эйр», «Годзилла»), под маской существа скрывается Даг Джонс («Хэллбой», «Нация Z»), а роль главного злодея выпала известному экранному «плохишу» Майклу Шеннону («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»). Гильермо дель Торо не только срежиссировал картину, но и написал сценарий в соавторстве с Ванессой Тейлор.

На большие экраны фильм The Shape of Water / «Состояние воды» выйдет 7 декабря 2017 года.

Источник: Hollywood Reporter