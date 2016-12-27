Связь третьего поколения от lifecell доступна более чем в 5000 населенных пунктах Украины, при этом в 2304 из них 3G-сеть предоставляет исключительно этот оператор

В преддверии Нового года итоги подводят не только зарубежные, но и отечественные компании. В частности, предварительными результатами уходящего 2016 года решил поделиться мобильный оператор lifecell.

Согласно данным компании, 3G-сетью от lifecell уже может пользоваться более 25 миллионов человек из всех регионов нашей страны. По сравнению с началом 2016 года, оператор в 5 раз увеличил географическое 3G-покрытие, которое по данным компании является самым большим на территории Украины.

На сегодня сеть третьего поколения доступна более чем 5000 городах и населенных пунктах страны, при этом количество городов и населенных пунктов, в которых услуги 3G сети предоставляет только lifecell, составляет 2304. Оператор продолжает усиливать свое присутствие во всех городах и населенных пунктах Украины, включая часть Донецкой и Луганской областей, которые находятся под украинской юрисдикцией.

По состоянию на середину декабря уходящего года, проникновение смартфонов в сети оператора достигло наивысшего показателя 58,8%. Согласно статистике УГЦР, в 2016 году lifecell получил 41% от общего количества выданных разрешений UMTS, что позволяет поддерживать динамику роста 3G-покрытия. На сегодняшний день радиосеть lifecell на 80% модернизирована и готова к запуску технологий следующих поколений.

В lifecell также напомнили, что оператор уже обслуживает 4,5G-пользователей в роуминге с 31 оператором в 23 странах мира, также в текущем году оператор проводил тест технологии «4,5G», установив мировой рекорд пиковой скорости загрузки 1,5 Гбит/с, которая сравнима со скоростями сетей пятого поколения.

Источник: lifecell