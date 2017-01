AnTuTu опубликовала десятку самых производительных смартфонов 2016 года, модели Samsung в рейтинг не попали

Команда разработчиков тестового ПО AnTuTu опубликовала традиционный ежегодный рейтинг самых производительных смартфонов. На самом деле команда AnTuTu составила три рейтинга: один абсолютный по всем платформам и еще отдельно по Android-смартфонам и iOS-устройствам. Оценка производительности для каждой модели представляет собой среднеарифметическое значение, полученное по данным не менее чем 2000 устройств на протяжении всего 2016 года (устройства, которых было протестировано меньше 2000 штук, в рейтинг не попали).

Итак, первое место с 181316 баллами в общем рейтинге занял смартфон Apple iPhone 7 Plus, следом за ним идет iPhone 7 с 172001 баллами. Оба смартфона используют новую однокристальную систему A10 Fusion. Тройку самых производительных смартфонов 2016 года замыкает Android-смартфон OnePlus 3T, построенный на базе SoC Snapdragon 821. Его результат – 163013 баллов. Четвертое и пятое место занимают LeEco Le Pro3 и Moto Z. За ними следуют OnePlus 3, Xiaomi Mi 5s, ASUS Zenfone 3, Xiaomi Mi 5s Plus и ZTE AXON, который замыкает десятку самых производительных смартфонов 2016 года по версии AnTuTu. Интересно, что в топ-10 нет ни одного смартфона Samsung.

Самым производительным смартфоном на Android разработчики AnTuTu называют, естественно, обладателя третьего места в общем зачете – модель OnePlus 3T. За ним в том же порядке идут все вышеперечисленные модели со смещением на две позиции вверх, так как смартфоны Apple здесь не учитываются. То есть, ZTE AXON в рейтинге топ-10 самых производительных Android-смартфонов занимает восьмое место. Девятая и десятая позиции – за смартфонами Google Pixel XL и Google Pixel. Результаты каждой модели приведены на графике выше.

Лидером рейтинга iOS-устройств стал основанный на SoC A9X планшет Apple iPad Pro 12.9” со средним результатом 194838 баллов. Второе место занимает iPhone 7 Plus, а третье – планшет Apple iPad Pro 9.7”. На четвертом расположилась младшая модель нынешнего поколения iPhone 7. За ней с достаточно большим отрывом идут iPhone 6s Plus, iPhone 6s и iPhone SE. Планшеты iPad Air 2, iPad mini 4 и смартфон iPhone 6 Plus замыкают десятку лидеров.

Источник: AnTuTu и PhoneArena