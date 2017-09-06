Азербайджанский лоукостер Buta Airways запускает новые рейсы из аэропорта «Киев»
5 сентября лоукост авиакомпания Buta Airways из Азербайджана начала выполнять рейс Киев-Баку из Международного аэропорта «Киев». Самолет, совершивший первый рейс, по традиции встретили водным салютом. Об этом заявляет пресс-служба аэропорта в социальной сети Facebook.
На первоначальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждый вторник и среду. Но уже в скором времени планируется добавить третий рейс по субботам. Как ожидается, в дальнейшем рейс станет ежедневным.
Цена билета стартует от 800 грн в одну сторону. Авиакомпания предлагает два вида тарифов с платным провозом ручной клади: Buta Budget и Buta Standard.
- Тариф Buta Budget: перевозка багажа оплачивается отдельно, предусмотрен только провоз ручной клади, также нельзя обменять или возвратить билет.
- Тариф Buta Standard предусматривает бесплатный провоз багажа до 10 кг, позволяет обменивать или возвращать авиабилеты со штрафом 50% от стоимости.
Лоукостер Buta Airways является дочерним подразделением авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и базируется в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева. На яркой ливрее самолетов Embraer 190 изображена мифологическая священная птица Симург в стилистике азербайджанского орнамента Бута.
Источник: Facebook