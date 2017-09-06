Азербайджанский лоукостер Buta Airways запускает новые рейсы из аэропорта «Киев»

5 сентября лоукост авиакомпания Buta Airways из Азербайджана начала выполнять рейс Киев-Баку из Международного аэропорта «Киев». Самолет, совершивший первый рейс, по традиции встретили водным салютом. Об этом заявляет пресс-служба аэропорта в социальной сети Facebook.

На первоначальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждый вторник и среду. Но уже в скором времени планируется добавить третий рейс по субботам. Как ожидается, в дальнейшем рейс станет ежедневным.

Цена билета стартует от 800 грн в одну сторону. Авиакомпания предлагает два вида тарифов с платным провозом ручной клади: Buta Budget и Buta Standard.

Тариф Buta Budget: перевозка багажа оплачивается отдельно, предусмотрен только провоз ручной клади, также нельзя обменять или возвратить билет.

Тариф Buta Standard предусматривает бесплатный провоз багажа до 10 кг, позволяет обменивать или возвращать авиабилеты со штрафом 50% от стоимости.

Лоукостер Buta Airways является дочерним подразделением авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и базируется в бакинском аэропорту им. Гейдара Алиева. На яркой ливрее самолетов Embraer 190 изображена мифологическая священная птица Симург в стилистике азербайджанского орнамента Бута.

Источник: Facebook