Кабмин официально открыл диапазон 1800 МГц для внедрения технологии 4G в Украине

В пятницу, 18 августа 2017 года, Кабинет министров внес изменения в «План использования радиочастотного ресурса Украины», согласно которым диапазон 1800 МГц был официально открыт для внедрения технологий 4G.

«Открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины» — отметили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отметим, что были приняты необходимые решения о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц. Также внесенными в План изменениями решается вопрос о гармонизации спектра устройств короткого радиуса действия: медицинские радиоимпланты, устройства для измерения уровня заполнения закрытых резервуаров, автомобильные радары безопасности дорожного движения и т.п.

Напомним, что уже к концу текущего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G-лицензий в Украине в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц. При этом ожидаемые поступления в государственный бюджет составят минимум 3,975 млрд грн.

Источник: КабМин Украины