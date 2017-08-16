lifecell высказался за регистрацию всех мобильных абонентов

На прошлой неделе стало известно, что служба Госспецсвязи хочет ввести обязательную регистрацию всех мобильных абонентов и вернуть базу IMEI-кодов. Тогда же мы узнали, что об этом думают два из трех крупнейших украинских операторов мобильной связи, а именно – «Киевстар» и Vodafone Ukraine. Сейчас стала ясна позиция третьего ключевого игрока – компании lifecell.

В недавнем интервью интервью LIGA.net глава lifecell Исмет Языджы заявил, что полностью поддерживает введение в Украине регистрации мобильных абонентов по паспортам. Глава lifecell считает, что новые финансовые услуги, электронная подпись, Mobile ID — все это невозможно без регистрации абонентов.

Он также отметил, что не считает этот вопрос проблемой доверия или недоверия правительству.

«Это новая эра. Сегодня люди производят практически все рутинные ежедневные транзакции через мобильный телефон, что требует соотношения с вашим ID. Это новый мир. Все переходит в приложения. Приложения переходят в смартфон. Колесо истории нельзя пустить вспять. Подумайте о таких сервисах, как Facebook и Google. Люди уже сейчас делятся всеми своими данными, не задумываясь. Поэтому нам следует верить и нашему правительству. Почему нет?». – Главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы.

Источник: LIGA.net