Microsoft назвала стоимость Windows 10 для тех, кто не попадает под бесплатное обновление

Как сообщалось ранее, владельцы лицензионных копий Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 получат бесплатное обновление до операционной системы Windows 10. В то же время новым пользователям, владельцам пиратских копий, а также тем, кто хочет перейти с более ранних версий Windows предстоит заплатить новую ОС.

За базовую версию Windows 10 Home Microsoft просит $119. Версия Windows 10 Pro, ориентированная как на домашних пользователей, так и на представителей малого бизнеса, оценивается уже в $199. Также владельцы лицензионных версий Windows 10 Home смогут модернизировать свою ОС до версии Pro, если увидят необходимость в отсутствующих функциях. В таком случае можно будет купить Windows 10 Pro Pack по цене $99. Уровень цен сопоставим с нынешней стоимостью Windows 8.

Напомним, ОС Windows 10 станет доступной с 29 июля, а сейчас её можно «зарезервировать».

Источник: The Verge