Microsoft назвала стоимость Windows 10 для тех, кто не попадает под бесплатное обновление

Названы цены Windows 10 для владельцев пиратских копий предыдущих версий ОС

Как сообщалось ранее, владельцы лицензионных копий Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 получат бесплатное обновление до операционной системы Windows 10. В то же время новым пользователям, владельцам пиратских копий, а также тем, кто хочет перейти с более ранних версий Windows предстоит заплатить новую ОС.

За базовую версию Windows 10 Home Microsoft просит $119. Версия Windows 10 Pro, ориентированная как на домашних пользователей, так и на представителей малого бизнеса, оценивается уже в $199. Также владельцы лицензионных версий Windows 10 Home смогут модернизировать свою ОС до версии Pro, если увидят необходимость в отсутствующих функциях. В таком случае можно будет купить Windows 10 Pro Pack по цене $99. Уровень цен сопоставим с нынешней стоимостью Windows 8.

Напомним, ОС Windows 10 станет доступной с 29 июля, а сейчас её можно «зарезервировать».

Источник: The Verge

Похожие записи