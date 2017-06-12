Motorola представила пару смартфонов Moto E4 и Мото E4 Plus, старт продаж в Украине запланирован на начало июля

Компания Motorola Mobility представила следующее поколение смартфонов E-серии – Moto E4 и Moto E4 Plus. Обе модели получили обновленный внешний вид, металлический корпус, поддержку двух SIM-карт, сканер отпечатков пальцев, более продвинутые по сравнению с предшественниками технические характеристики, а также «чистую» ОС Android 7.1.1 Nougat с поддержкой жестов «Moto Действия» и возможностью быстрого просмотра уведомлений «Moto Дисплей».

Модель Moto E4 получила 5-дюймовый HD-дисплей, металлический корпус и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Смартфон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ с помощью карт памяти microSD.

Смартфон Moto E4 оснащен основной 8 Мп камерой с автофокусом и LED-вспышкой, а также фронтальной 5 Мп камерой с LED-вспышкой. Модель Moto E4 представлена в четырех цветах: Iron Gray, Blush Gold, Full Blush Gold, Oxford Blue.

Смартфон Moto E4 Plus отличается более крупным 5,5-дюймовым HD-дисплеем, NFC-чипом для безопасных мобильных платежей и емким аккумулятором емкостью 5000 мАч. Четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти обеспечивают вполне достаточную для серфинга, игр и приложений производительность.

В аппарате используется основной фотомодуль на 13 Мп и дополнительный на 5 Мп, оба со вспышкой. Более крупный смартфон будет представлен в трех цветах: Iron Gray, Fine Gold, Oxford Blue.

Отметим, что в Украине старт продаж новых Moto E4 и Moto E4 Plus запланирован на начало июля 2017 года, ориентировочная стоимость смартфонов составит $129 и $179 соответственно.

Технические характеристики:

Moto E4 Moto E4 Plus Размеры, вес 144,7 х 72,3 х 8,99 мм, 151 г 155 x 77,5 x 9,55 мм, 198 г Процессор MediaTek MT6737 (1,3 ГГц) MediaTek MT6737 (1,3 ГГц) ОС Android 7.1.1 Nougat Android 7.1.1 Nougat Дисплей 5.0″ HD ([1280×720] / 294 ppi) 2.5D 5.5″ HD ([1280×720] / 267 ppi) 2.5D Встроенная память (ROM) 16 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD 16/32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD Оперативная память (RAM) 2 ГБ 3 ГБ Основная камера 8 МП с LED-вспышкой 13 МП с LED-вспышкой Фронтальная камера 5 МП с LED-вспышкой 5 МП с LED-вспышкой Аккумулятор 2800 мАч 5000 мАч SIM Nano-SIM Dual-SIM Nano-SIM Dual-SIM Bluetooth® 4.2 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n 802.11b/g/n NFC — + Сканер Сканер отпечатков пальцев Сканер отпечатков пальцев

Источник: Motorola