Правоохранители начали интересоваться «майнерами»

Судя по всему, стремительное подорожание Bitcoin и возрастающая популярность криптовалют как явления в целом не остались незамеченными украинскими правоохранителями. В последнее время украинские киберстаратели все чаще становятся объектами интереса правоохранительных структур и подвергаются обыскам и лишаются самого ценного – оборудования (готовых «ферм») для добычи криптовалют. Об этом управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян рассказал в своей колонке на сайте liga.net.

По словам юриста, основным мотивом действий, совершаемых сотрудниками СБУ, является реквизиция.

«Майнинговое оборудование изымается, дальнейший ход дела пока не особо интересует блюстителей правопорядка. Главное – отобрать», – пишет он.

Артем Афян перечисляет четыре основные статьи, которые вменяют украинским киберстарателям и дает краткий комментарий по каждой из них:

Контрабанда. Обычно оборудование для майнинга импортное и недешевое. И зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца, как незаконный ввоз оборудования. Ранее эта статья была изъята из Уголовного кодекса, но важно то, что административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы. Незаконное подключение к электросетям. Плохая новость для тех, кто обеспечивал маржинальность майнинга беспечно проброшенным проводом к ближайшему столбу, поскольку к электричеству, как и в любому другому товару применяется понятие воровства. Причем в случае майнинга – в особо крупных размерах. Фиктивное предпринимательство. Криптовалюты и виртуальный мир, откуда вдруг образовываются настоящие деньги, не более чем иллюзия, описанная Уголовным кодексом. Уклонение от уплаты налогов. Все, что касается налогов, вызывает сильный хватательный рефлекс. Поэтому любое улучшение благосостояния украинского гражданина, по мнению власти, должно быть отражено в налоговых декларациях (похоже, неважно, что законодательно такое понятие как «криптовалюта» не определено).

Юрист также отмечает, что это лишь «первые ласточки» и в наших реалиях под статью можно подвести что угодно, как говорится, было бы желание. Он также отмечает, что это не означает незаконность такой деятельности как «майнинг», ведь требования закона в сфере криптовалют пока четко не определены, но обращает внимание на «основные красные линии», за которые определенно не стоит переходить цифровым бизнесменам.

Дополнено:

Что касается примеров, как минимум два таких случая уже известны, причем они произошли в разных городах: Киеве и Чернигове. Копии судебных постановлений по этим делам есть в Едином государственном реестре судебных решений (1 и 2). Первое постановление вызывает особый интерес, точнее, его обосновывающая часть:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи особисту корисливу зацікавленість з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про Національний банк України», в порушення вимог Законів України «Про Національний банк України», «;Про банки і банківську діяльність», статті 9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» згідно якої платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

К слову, ресурс delo.ua пишет, что в первом случае — постановление Святошинского районного суда города Киева — речь о бассейне «Лечебно-восстановительного центра ИЭС им. Патона» (ЛВЦ), который расположен в Киеве по адресу ул. Ракетная, 24-а. В лечебно-восстановительном центре журналисту Delo.UA по телефону ответили, что «бассейн не работает и работать не будет». Отметим, что в документе говорится об обнаружении на территории ГП «Лечебно-оздоровительный «ИЭС им. Патона» 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin», которые работали с нарушением законодательства Украины.

В данном случае уместно будет вспомнить разъяснения НБУ касательно правомерности использования Bitcoin в Украине. Тогда позиция регулятора касательно биткоина была следующей:

«Криптовалюта Bitcoin как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимости и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства».

Источник: liga.net