Процессоры AMD Ryzen: список из 17 моделей и точная дата выхода

На прошлой неделе глава AMD Лиза Су обозначила сроки выхода процессоров AMD Ryzen, а также рассказала об их последователях. Сейчас же в сети появилась информация о модельном ряде процессоров Ryzen, а также точная дата их поступления в продажу – 2 марта. Если верить китайскому оверклокерскому ресурсу Coolaler всего будет выпущено 17 различных моделей с разным количеством ядер, потоков и рабочими частотами. Само собой, 2 марта выйдет лишь первая волна чипов, которая будет состоять из трех-пяти высокопроизводительных моделей R7, остальные подоспеют немного позже.

Как известно, свои новые чипы AMD разделила на три линейки R7, R5 и R3 – по аналогии с Intel Core i7, Core i5 и Core i3. Топовые модели войдут в линейку SR7, средние в SR5, а самые доступные версии будут объединены под SR3. В то же время систему наименований для чипов Ryzen компания AMD явно позаимствовала у Radeon Technologies Group, бывшей ATI Technologies. Так, флагман предположительно получит имя AMD Ryzen R7 1800X, тогда как следующий за ним чип будет называться Ryzen R7 PRO 1800 (хотя более логичным кажется название R7 1800 PRO). К слову, модели PRO, судя по всему, предназначены для бизнес-сегмента и от обычных отличаются лишь более длительным сроком поддержки.

Как мы уже сообщали ранее, все процессоры AMD Ryzen получат разблокированный множитель. На этом фоне весьма любопытным выглядит упоминание моделей с суффиксом X – по аналогии с моделями Black Edition прошлых поколений, ориентированными на широкий круг компьютерных энтузиастов. Доподлинно неизвестно, чем специальные оверклокерские версии будут отличаться от обычных моделей с разблокированным множителем. Понятно, что это будут какие-то дополнительные разгонные меры, но вот какие именно – пока загадка.

В линейку процессоров R7 войдут пять восьмиядерных моделей: R7 1800X, R7 PRO 1800, R7 1700X, R7 1700 и R7 PRO 1700. Они получат рабочие частоты от 3 до 3,6 ГГц, поддержку технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT) и будут прямыми конкурентами топовых представителей Intel. Линейка Ryzen R5 будет представлена четырьмя шестиядерными (R5 1600X, R5 PRO 1600, R5 1500 и R5 PRO 1500) и четырьмя четырехъядерными (R5 1400X, R5 PRO 1400, R5 1300 и R5 PRO 1300) моделями с поддержкой SMT и номинальными частотами от 3,2 до 3,5 ГГц. Процессоры этой линейки будут конкурировать с чипами Intel Core i5. Ну и замыкающая линейка Ryzen R3, нацеленная на конкуренцию с моделями Intel Core i3, Pentium и Celeron. Сюда войдут исключительно четырехъядерные модели: R3 1200X, R3 Pro 1200, R3 1100 и R3 Pro 1100. Увы, представители этой линейки поддержки SMT не получат, они смогут одновременно обрабатывать только четыре потока и будут характеризоваться частотами 3,1-3,4 ГГц.

Источник: Coolaler