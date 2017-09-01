Samsung разрешили испытывать самоуправляемые автомобили в Калифорнии

Судя по всему, компания Samsung вскоре тоже начнет испытывать самоуправляемые автомобили на дорогах общего пользования.

Сразу оговорим, что выпускать самоуправляемые автомобили Samsung не планирует, по крайней мере пока, южнокорейский гигант заинтересован в разработке соответствующих технологий автономного вождения. Напомним, что еще в 2015 году Samsung создала соответствующее подразделение, которому поручила разработку программного обеспечения и аппаратных средств, необходимых для самоуправляемого движения. Но вернемся к новости.

Как сообщает источник, Департамент автотранспорта Калифорнии (California Department of Motor Vehicles, DMV) обновил в среду, 30 августа, свой веб-сайт, добавив Samsung к 38 другим компаниям, имеющим разрешение на тестирование автомобилей на дорогах штата в рамках программы Autonomous Vehicle Tester Program. Таким образом, Samsung присоединилась к Apple, Bosch, Delphi, NVIDIA, Waymo, BMW, General Motors, Volkswagen и другим компаниям, ранее получившим разрешение на проведение испытаний самоуправляемых автомобилей в Калифорнии. Полный список всех компаний, имеющих соответствующее разрешение, есть на сайте DMV.

Отметим, что в мае аналогичное разрешение на тестирование самоуправляемых автомобилей, построенных на базе моделей Hyundai, Samsung получила в родной Южной Корее. Выбор Hyundai в качестве партнера выглядит немного странно, учитывая, что Samsung владеет примерно 20% акций автопроизводителя Renault Samsung Motors, который в свою очередь входит в альянс Renault-Nissan – четвертый по величине автопроизводитель в мире. Хотя у Nissan тоже есть разрешение на испытания самоуправляемых автомобилей в Калифорнии, так что появление моделей Nissan в парке самоуправляемых автомобилей Samsung тоже нельзя исключать.

Все это говорит о том, что Samsung старается не отставать от своих «коллег по цеху» и в будущем рассчитывает предлагать собственные разработки в области самоуправляемых автомобилей другим компаниям и автопроизводителям.

Источник: The Verge и DMV