В первом полугодии 2017 года в Украине зарегистрировали 1668 электромобилей, что на 165% больше по сравнению с прошлым годом

Федерация работодателей автомобильной отрасли проанализировала данные МВД и выяснила, что в течение 1 полугодия 2017 года в Украине было зарегистрировано 1668 автомобилей с электрическим приводом, что на 165% больше результатов аналогичного периода прошлого года. При этом первичные регистрации составили почти 36% от всего объема регистраций электромобилей.

Сразу отметим, что «регистрациями» ФРАО считала количество первичных, вторичных регистраций и регистраций ТС, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД (перерегистрации и временные регистрации в статистику не вошли). Количество регистраций значительно выросло во втором квартале текущего года — рост составил 27% по сравнению с первым кварталом и 186% по сравнению с прошлогодним показателем.

Традиционно лидерство удерживает Nissan (1419 авто, или 85% всех регистраций) благодаря популярности модели Nissan Leaf. А вот на второе место неожиданного ворвался Ford (55 авто, или 3,3% всех регистраций), который смог обойти прошлогоднего серебряного призера Tesla (49 авто, или 2,9% всех регистраций). Немного отстал от них BMW (41 авто, или 2,5% всех регистраций), далее со значительным отрывом идет Mercedes-Benz, который замыкает пятерку лидеров первого полугодия (15 авто, или 0,9% всех регистраций).

Напомним, что по данным ФРАО в течение первых 5 месяцев 2017 года (с января по конец мая) был зарегистрирован 1381 автомобиль с электрическим приводом, что на 251% больше аналогичного периода прошлого года (тогда было зарегистрировано 393 автомобиля). Традиционно б/у машины занимают львиную долю от общего количества регистраций — порядка 96%.

Источник: ФРАО