Control: The Foundation — Апокалипсис? Мы в Бюро называем это вторником





Не успела Джесси Фейден как следует обжиться в кресле директора ФБК, как на пороге объявился новый кризис — на этот раз астральное измерение по непонятной пока что причине решило начать просачиваться в наше, и Старейший Дом снова оказался в опасности.

Control: The Foundation Жанр Action/TPS

Платформы Windows / PlayStation 4 / Xbox One

Разработчик Remedy Entertainment

Издатель 505 Games

Сайт, Epic Games Store

Шестичасовая история The Foundation продолжает основной сюжет Control, так что получить стартовое задание дополнения, не разобравшись с нашествием иссов, не выйдет. Джесси уже успела поосвоиться и принять правила игры Старейшего Дома, так что ее не пугают ни неизвестные артефакты, ни загадочная судьба забытой экспедиции Бюро, дневники которой разбросаны вокруг, ни надвигающийся катаклизм. Обнаружив за дверями уборной бездну с левитирующими в воздухе обломками здания, новая директриса Бюро лишь отшутится, что здесь не помешал бы уборщик. Совет просит починить Гвоздь — огромный, возникший из ниоткуда монолит? Не вопрос.

Собственно, сама починка заключается в прохождении четырех крыльев новой локации, и здесь The Foundation отходит от принципов, по которым были устроены уровни в Control — вместо метроидвании, с характерными жанру исследованием окружения и бесконечным бэктрекингом, игроку предлагают классический коридорный шутер, некоторые части которого до поры до времени перекрыты кристаллами. Практически сразу же Совет предложит на выбор одну из двух сил, позволяющих с этими кристаллами взаимодействовать — разрушать их с помощью оружия либо же, наоборот, выращивать, чтобы соорудить платформу для преодоления пропасти или проткнуть врага выскочившими из земли шипами. Над выбором долго раздумывать не стоит, фактически решение игрока повлияет только на то, какие две локации откроются раньше, к середине дополнения Джесси получит и вторую силу, несмотря на протесты Совета.

Новая концепция построения уровней вызывает двойственные чувства. С одной стороны, блуждание по темным офисам Бюро успело немного поднадоесть, так что здешняя паутина пещер и просторы астрального измерения привносят долгожданное разнообразие; с другой — они линейны до неприличия (закрытые на время пещерки и спрятанные в кристаллах контейнеры на полноценную метроидванию не тянут) да и выстроены по одной и той же схеме — арены с врагами разделены извилистыми и пустыми коридорами, и глядя на карту, ты сразу можешь сказать, где состоится следующий бой. Эффект неожиданности отсутствует напрочь.

С боями все тоже неоднозначно — да, они стали ощутимо сложнее, не в последнюю очередь благодаря новым врагам, которые научились быстро передвигаться, телепортироваться и бросаться топорами, так что расстреливать их с воздуха теперь будет сложнее, да и новообретенные силы позволяют одним махом избавиться от группы противников, расстреляв пол под ними или насадив их на шипы. С другой — за исключением отдельных случаев, оружие все так же уступает по эффективности броску первого попавшегося предмета, не спасает и поток высокоуровневых улучшений, на которые игра не скупится, а пользоваться связанными с кристаллами силами можно только там, где эта возможность была предусмотрена разработчиками. Таких мест обычно не больше трех на арену, да и заманивать на них врагов та еще задача, гораздо проще попросту забросать их хламом. Одним словом, боевая система никаких кардинальных изменений не претерпела, разве что немного вырос темп, так что если она вам нравилась в Control, то и в The Foundation не разочарует.

С сюжетом, детали которого мы, по понятным причинам, оставим в стороне, дела обстоят получше. Дополнение, в лучших традициях Remedy Entertainment, значительно расширяет лор вселенной и рассказывает неплохую историю, при этом умудряясь заставить игрока теряться в догадках после прохождения — что это вообще было и почему. Понятно, что ничего не понятно — примерно к такому выводу приходят в итоге и Джесси, и исследовательская группа Эмили Поуп. В обзоре Control я писал, что выглядит он как первая глава большой игры и оставляет после себя чувство незавершенности, и вот теперь, после выхода The Foundation, стало очевидно, что так оно и было — Сэм Лейк превращает Control в мини-сериал, и чем дальше, тем лучше ему это удается.

Признаюсь, из Control: The Foundation получилось гораздо более интересное дополнение, чем я ожидал — оно сохранило как плюсы, так и, к сожалению, минусы оригинала, немного огорчило линейностью уровней и общей продолжительностью, но порадовало расширением игровой вселенной и явно породит новую волну фанатских теорий насчет происходящего в Старейшем Доме. А скриншоты из The Foundation так и просятся на обои для рабочего стола, благо ранее в игру был добавлен фоторежим. И да, Remedy, давайте уже AWE, мы заждались.