Обзор недорогого роутера Mercusys AC12G





Беспроводной доступ к интернету уже давно считается необходимостью. Wi-Fi можно встретить практически везде, даже там, где он, казалось бы, совершенно не нужен. Например, в некоторых парках есть доступ к Сети через Wi-Fi (вопрос целесообразности оставим для другого топика). Технологии развиваются и со временем недорогие устройства могут становится получше предшественников (недавно у нас вышел материал о таких смартфонах). В прошлом году мы писали про один из самых доступных роутеров стандарта AC1200. В этот раз модель называется Mercusys AC12G, и о возможностях новинки мы сегодня и поговорим.

Комплектация и первые впечатления

Подача и наполнение коробки не поменялись. Как и большинству обычных роутеров, Mercusys AC12G в комплекте достались только блок питания и небольшой Ethernet-кабель. Собственно, ничего другого ему и не нужно.

Старт работы тоже весьма стандартный. В отличии от более именитых брендов, у Mercusys нет приложения для управления со смартфона, поэтому настройка роутера происходит только через браузер. Все шаги там совершенно привычны и тем, кто хоть раз в жизни самостоятельно успешно настраивал новый маршрутизатор, тут все будет понятно.

Дизайн и удобство использования

Если вы уже смотрели обзор модели AC12, то во внешности AC12G найдете несколько мелких изменений, которые глобально ничего не поменяли. Роутер как выглядел достаточно просто, так это и осталось у новинки. С другой стороны, на мой взгляд, это далеко не самый скучный вариант оформления из тех, которые попадаются в этой ценовой категории.

Верх корпуса все также оформлен четырьмя матовыми зонами (две из которых рифленые и под углом визуально отличаются), а разделяет их глянцевый «икс». Также и логотип компании сделан из глянца. Выглядит роутер хорошо, но ощущается довольно дешевым.

Основные внешние изменения в новой модели это цвет антенн, которые теперь черные, и количество индикаторов активности, которые теперь не показывают состояние каждого LAN-порта отдельно. Их, к слову, тоже стало меньше на один. Низ устройства так и остался серого цвета. Там же есть пара креплений для установки на стене, но прорезиненных ножек все еще нет. Также не завелось и отдельной кнопки включения, управление и возможные подключения все еще максимально лаконичны.

Все это легко объясняется стоимостью гаджета. Просить от недорогого устройства чего-то еще было бы сложно, ведь любой дополнительный компонент влиял бы на конечную стоимость продукта. В использовании тут нашелся только один недостаток — размещение LAN-портов. Дело в том, что фиксирующий «язычок» очень неудобно прячется под «козырек» верхней крышки, и для отключения провода нужно немного больше ловкости, чем обычно. Это прочувствуют те, кто часто подключаются к роутеру проводом, но такие скорее более требовательные к возможностям сети и будут обращать внимание на другие устройства.

Функциональность

Обычно недорогие роутеры даже на бумаге не располагают интересными показателями скорости, но в данном случае у нас модель стандарта AC1200, что означает не просто поддержку двух диапазонов, но и заявленную скорость 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и 867 в 5 ГГц. Тоже самое обещала прошлая модель. Не так и плохо, как для такого ценника, и подобных мощностей явно должно хватать для небольшой квартиры с несколькими пользователями.

В борьбе за экономию средств, до роутера так и не добрались такие изыски, как, например, USB-разъем, а LAN-портов стало три, тогда как раньше было четыре. Но зато, если раньше они были 100-мегабитные, то теперь они гигабитные. Довольно приятный апгрейд для тех, у кого дома есть пара устройств, между которыми передаются данные с помощью проводов.

Как и в прошлый раз, управляется роутер только через браузер. Внешность «админки» за год совсем не изменилась. Тут как и раньше есть два «уровня сложности» настроек, где Basic позволит мониторить и управлять подключенными устройствами, ввести необходимые параметры подключения к Сети, также задать или изменить название локальных сетей и пароли, а Advanced откроет доступ ко всем остальным доступным параметрам.

Самым заметным изменением у новой модели появилась поддержка гостевых сетей не только в диапазоне 2,4 ГГц, но и в 5 ГГц. Также дополнительно появились пункты настройки UPnP и Nat Boost. Все остальное осталось на своих местах и ничем примечательным не отличилось.

В работе

Поставив такой роутер дома, при условии установки в центре квартиры, можно рассчитывать, что пару комнат с кухней он сможет покрыть. Но даже со 100-мегабитным каналом, проседания скорости неизбежны, если, скажем, выйти на балкон. Хотя внутри квартиры роутер способен отдать практически максимум доступной скорости соединения во всем помещении (90-95 Мбит/с). Это если говорить о 5 ГГц, ведь в диапазоне 2,4 скорость поменьше. Да и ту получилось «выжать» методом подбора подходящего канала, автоматически роутер, как мне показалось, этим не занимался. И это в маленьком доме, где от соседних сетей вряд ли есть столько «шума», чтобы сильно помешать.

Внутри сети тоже нет обещанных цифр. Между двумя беспроводными клиентами в 5 ГГц удалось получить не самые высокие цифры. При разной удаленности от точки, вышло от 30 до 200 Мбит/с, но если один из клиентов подключен по проводу, то вблизи к точке можно увидеть больше 320 Мбит/с. До заявленной скорости далеко, но с поправкой на стоимость роутера — простительно.

Вот с диапазоном 2,4 все немного сложнее. Два клиента по Wi-Fi с трудом дотягивали до 40 Мбит/с, а если один из них был проводной, могло быть в пару раз выше. Но стабильности, увы, не было.

Зато с LAN-портами все предсказуемо и стабильно. Правда, пользователи ноутбуков вряд ли будут хоть как-то «привязываться» к Сети таким образом, поэтому не факт, что оценят такой способ подключения. Но тем, у кого на вооружении есть стационарный компьютер, сетевой накопитель и прочие устройства, это будет ощутимым бонусом, особенно в сравнении с предыдущей моделью.

В домашних условиях роутер, несмотря на не очень высокую скорость передачи данных и не самую стабильную работу в диапазоне 2,4 ГГц, смог без проблем покрыть все нужды небольшой квартиры. Если предположить, что типичный покупатель подобного маршрутизатора не очень требовательный пользователь, то для 100-мегабитного канала такого устройства точно хватит. При этом одновременно можно скачивать большие файлы, смотреть 4К-видео и стримить фильм на телевизор, не испытывая каких-то затруднений в работе сети. Но для гигабитного подключения этого все равно может быть маловато.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Неплохой дизайн; хорошее качество покрытия; более быстрые LAN-порты и небольшое увеличение скорости (в сравнении с предыдущей моделью) Минусы: Элементов управления больше не стало, а LAN-портов стало меньше; не очень стабильная скорость в 2,4 ГГц Вывод: Mercusys AC12G все еще остается одним из самых доступных решений в формате AC1200. При этом в своих возможностях он немного обошел предыдущую модель, хоть и лишился одного LAN-порта. В первую очередь такой роутер будет интересен тем, кто не хочет тратить много денег на устройство, при этом и требований к способностям локальной сети у него не много. Но для тех, кто уже подключил гигабитный доступ и соответственно хочет получить от домашней сети большего, такого решения будет маловато Технические характеристики Mercusys AC12G

710 − 999 грн

Сравнить цены Тип Беспроводной маршрутизатор (роутер) Стандарт Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ас Работа в двух диапазонах (dual band) + Максимальная скорость соединения, Мбит/с 300+867 Поддержка Multiple SSID + Интерфейс подключения (LAN-порт) 3x 10/100/1000 Ethernet Вход (WAN-порт) 1x 10/100/1000 Ethernet USB - Подключение по USB (внешний накопитель/принтер/3G-модем) - Межсетевой экран (Firewall) + NAT + Поддержка VPN (виртуальных сетей) + DHCP-сервер + Демилитаризованная зона (DMZ) + Тип антенны (внутр/внешн) внешняя Количество антенн 4 Поддержка MU-MIMO/MIMO -/+ Веб-интерфейс + Telnet - Поддержка SNMP - Размеры, мм 222x140x32 Масса, г нет данных Расширенные режимы шифрования WPA-PSK / WPA2-PSK Питание(PoE/адаптер) -/+ Встроенный ftp-server - Возможность установки вне помещения - Режим моста + Прочее 2x2 MIMO

Редакция выражает благодарность компании «MTI hi-tech дистрибуция», эксклюзивному дистрибьютору сетевого оборудования Mercusys, за предоставление устройства на обзор