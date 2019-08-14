Обзор недорогого роутера Mercusys AC12G

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Беспроводной доступ к интернету уже давно считается необходимостью. Wi-Fi можно встретить практически везде, даже там, где он, казалось бы, совершенно не нужен. Например, в некоторых парках есть доступ к Сети через Wi-Fi (вопрос целесообразности оставим для другого топика). Технологии развиваются и со временем недорогие устройства могут становится получше предшественников (недавно у нас вышел материал о таких смартфонах). В прошлом году мы писали про один из самых доступных роутеров стандарта AC1200. В этот раз модель называется Mercusys AC12G, и о возможностях новинки мы сегодня и поговорим.
Комплектация и первые впечатления
Подача и наполнение коробки не поменялись. Как и большинству обычных роутеров, Mercusys AC12G в комплекте достались только блок питания и небольшой Ethernet-кабель. Собственно, ничего другого ему и не нужно.
Старт работы тоже весьма стандартный. В отличии от более именитых брендов, у Mercusys нет приложения для управления со смартфона, поэтому настройка роутера происходит только через браузер. Все шаги там совершенно привычны и тем, кто хоть раз в жизни самостоятельно успешно настраивал новый маршрутизатор, тут все будет понятно.
Дизайн и удобство использования
Если вы уже смотрели обзор модели AC12, то во внешности AC12G найдете несколько мелких изменений, которые глобально ничего не поменяли. Роутер как выглядел достаточно просто, так это и осталось у новинки. С другой стороны, на мой взгляд, это далеко не самый скучный вариант оформления из тех, которые попадаются в этой ценовой категории.
Верх корпуса все также оформлен четырьмя матовыми зонами (две из которых рифленые и под углом визуально отличаются), а разделяет их глянцевый «икс». Также и логотип компании сделан из глянца. Выглядит роутер хорошо, но ощущается довольно дешевым.
Основные внешние изменения в новой модели это цвет антенн, которые теперь черные, и количество индикаторов активности, которые теперь не показывают состояние каждого LAN-порта отдельно. Их, к слову, тоже стало меньше на один. Низ устройства так и остался серого цвета. Там же есть пара креплений для установки на стене, но прорезиненных ножек все еще нет. Также не завелось и отдельной кнопки включения, управление и возможные подключения все еще максимально лаконичны.
Все это легко объясняется стоимостью гаджета. Просить от недорогого устройства чего-то еще было бы сложно, ведь любой дополнительный компонент влиял бы на конечную стоимость продукта. В использовании тут нашелся только один недостаток — размещение LAN-портов. Дело в том, что фиксирующий «язычок» очень неудобно прячется под «козырек» верхней крышки, и для отключения провода нужно немного больше ловкости, чем обычно. Это прочувствуют те, кто часто подключаются к роутеру проводом, но такие скорее более требовательные к возможностям сети и будут обращать внимание на другие устройства.
Функциональность
Обычно недорогие роутеры даже на бумаге не располагают интересными показателями скорости, но в данном случае у нас модель стандарта AC1200, что означает не просто поддержку двух диапазонов, но и заявленную скорость 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и 867 в 5 ГГц. Тоже самое обещала прошлая модель. Не так и плохо, как для такого ценника, и подобных мощностей явно должно хватать для небольшой квартиры с несколькими пользователями.
В борьбе за экономию средств, до роутера так и не добрались такие изыски, как, например, USB-разъем, а LAN-портов стало три, тогда как раньше было четыре. Но зато, если раньше они были 100-мегабитные, то теперь они гигабитные. Довольно приятный апгрейд для тех, у кого дома есть пара устройств, между которыми передаются данные с помощью проводов.
Как и в прошлый раз, управляется роутер только через браузер. Внешность «админки» за год совсем не изменилась. Тут как и раньше есть два «уровня сложности» настроек, где Basic позволит мониторить и управлять подключенными устройствами, ввести необходимые параметры подключения к Сети, также задать или изменить название локальных сетей и пароли, а Advanced откроет доступ ко всем остальным доступным параметрам.
Самым заметным изменением у новой модели появилась поддержка гостевых сетей не только в диапазоне 2,4 ГГц, но и в 5 ГГц. Также дополнительно появились пункты настройки UPnP и Nat Boost. Все остальное осталось на своих местах и ничем примечательным не отличилось.
В работе
Поставив такой роутер дома, при условии установки в центре квартиры, можно рассчитывать, что пару комнат с кухней он сможет покрыть. Но даже со 100-мегабитным каналом, проседания скорости неизбежны, если, скажем, выйти на балкон. Хотя внутри квартиры роутер способен отдать практически максимум доступной скорости соединения во всем помещении (90-95 Мбит/с). Это если говорить о 5 ГГц, ведь в диапазоне 2,4 скорость поменьше. Да и ту получилось «выжать» методом подбора подходящего канала, автоматически роутер, как мне показалось, этим не занимался. И это в маленьком доме, где от соседних сетей вряд ли есть столько «шума», чтобы сильно помешать.
Внутри сети тоже нет обещанных цифр. Между двумя беспроводными клиентами в 5 ГГц удалось получить не самые высокие цифры. При разной удаленности от точки, вышло от 30 до 200 Мбит/с, но если один из клиентов подключен по проводу, то вблизи к точке можно увидеть больше 320 Мбит/с. До заявленной скорости далеко, но с поправкой на стоимость роутера — простительно.
Вот с диапазоном 2,4 все немного сложнее. Два клиента по Wi-Fi с трудом дотягивали до 40 Мбит/с, а если один из них был проводной, могло быть в пару раз выше. Но стабильности, увы, не было.
Зато с LAN-портами все предсказуемо и стабильно. Правда, пользователи ноутбуков вряд ли будут хоть как-то «привязываться» к Сети таким образом, поэтому не факт, что оценят такой способ подключения. Но тем, у кого на вооружении есть стационарный компьютер, сетевой накопитель и прочие устройства, это будет ощутимым бонусом, особенно в сравнении с предыдущей моделью.
В домашних условиях роутер, несмотря на не очень высокую скорость передачи данных и не самую стабильную работу в диапазоне 2,4 ГГц, смог без проблем покрыть все нужды небольшой квартиры. Если предположить, что типичный покупатель подобного маршрутизатора не очень требовательный пользователь, то для 100-мегабитного канала такого устройства точно хватит. При этом одновременно можно скачивать большие файлы, смотреть 4К-видео и стримить фильм на телевизор, не испытывая каких-то затруднений в работе сети. Но для гигабитного подключения этого все равно может быть маловато.