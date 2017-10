Обзор Moto G5s Plus

Когда Motorola перешла «под крыло» Lenovo, многие опасались, что смартфоны компании окончательно утратят свой облик. С учетом того, что изменения начали происходить еще до завершения слияния, мы не будем обвинять Lenovo в странных метаморфозах Moto, но кое-что компании действительно можно «предъявить».

Еще два года назад во всех Moto было достаточно легко разобраться, а сегодня у компании одних только линеек можно насчитать штук 5-6 (C, E, G, M, X и Z). Большинство из них включают по несколько актуальных моделей, плюс в продаже доступны решения прошлых поколений. Мы уже начинаем путаться, а что делать покупателям?

Сегодня будем говорить про Moto G5s Plus — смартфон 2017 года, который можно назвать самым продвинутым аппаратом в «доступной» линейке Moto G. По сравнению, с Moto G5 Plus, представленным на MWC 2017, эта модель получила обновленный дизайн, экран большей диагонали, сдвоенную основную камеру. Рассмотрим его детальнее.

Дизайн, комплектация

Moto G5s Plus поставляется в привычной коробке вместе с зарядным, кабелем и документацией.

Внешне модель имеет достаточно много отличий от остальных G5. Используется так называемое 2.5D защитное стекло, а большая часть корпуса сделана из металла. Не считая тонких пластиковых вставок для работы антенн, других элементов из пластика нет.

Блок камер заметно выступает над «спинкой», но стекло которое прикрывает оптику, немного утоплено, так что оно не царапается пока аппарат лежит на столе.

Дизайн и эргономика аппарата могут показаться спорным. С одной стороны, по сравнению с Moto G5 Plus, тут заметно лучше материалы корпуса и в компании опять вернули на «спинку» небольшое углубление. С другой — по прежнему используется коннектор MicroUSB, mini-jack опять переехал на верхнюю грань и самое главное — в аппарате нет фирменного лотка Moto, а вместо него используется обычный «гибридный» слот.

Размеры корпуса типичны для смартфонов с 5,5 дюймовыми экранами, так что пользоваться одной рукой вполне удобно. Работа сканера отпечатков пальцев не вызвала каких-то нареканий — распознавание происходит быстро, плюс можно использовать сенсор в качестве универсальной сенсорной клавиши управления.

Физические кнопки собраны справа, примерно под большим пальцем, что также удобно.

В итоге, несмотря на отсутствие преемственности с представленными ранее Moto G5 и G5 Plus, новый G5s Plus воспринимается вполне качественным, хорошо собранным аппаратом.

Экран

Модель оснащается 5,5 дюймовым IPS дисплеем, прикрытым защитным стеклом со скругленными краями. На него нанесено олеофобное покрытие. На данный момент G5s Plus — это смартфон с самым большим экраном в линейке G5.

Качество дисплея оказалось сравнимым с G5 Plus — яркость изменяется от 5 до 423 кд/м², измеренная контрастность составила 1 к 906. Точность цветопередачи находится в рамках нормы, хотя и не дотягивает до эталонной. В целом, перед нами просто хороший дисплей, как для смартфона среднего уровня.

Качество изображения, читаемость на солнце, цветопередача должны устроить большинство пользователей. Также отметим наличие фирменного режима Moto Display.

Аппаратная платформа

С точки зрения аппаратного оснащения Moto G5s Plus можно назвать практически полным аналогом G5 Plus — тот же Snapdragon 625, 3 и 32 ГБ памяти. Разница лишь в том, что в G5 Plus можно было одновременно установить и две SIM, и карту памяти, а в G5s Plus используется гибридный лоток, как у большинства смартфонов на рынке.

Производительность модели не изменилась — аппарат показывает практически идентичные результаты в бенчмарках, а скорость работы и отзывчивость интерфейса по-прежнему воспринимаются комфортными для ежедневного использования.

Смартфон работает под управлением Android 7.1.1 с «чистым» интерфейсом. Из предустановленных приложений отметим дополнения от Moto для настройки дополнительных функций и Outlook, который можно использовать вместо почтового клиента и календаря.

Время работы

Встроенный аккумулятор имеет емкость 3000 мАч — ровно столько же, как и в представленном ранее Moto G5 Plus. И несмотря на то, что в новинке используется дисплей большей диагонали, время работы смартфона осталось сравнимым. Активные пользователи смогут рассчитывать на сутки работы с 5-6 часами активного экрана, остальные — на полтора-два дня работы на одном заряде аккумулятора.

Moto G5s Plus поддерживает стандарт быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge, соответствующее ЗУ на 15 Вт находится в коробке.

Камеры

Обновленные камеры — одна из ключевых особенностей модели. Если обычный Moto G5 Plus получил просто одну хорошую для своего класса камеру на 12 Мп, то G5s Plus решили оснастить системой из двух модулей разрешением 13 Мп со значением диафрагмы f/2.0.

Компания не приводит детальные характеристики сенсоров и оптики, но система из двух камер используется для размытия заднего фона, а также дополнительной обработки снимков во встроенном редакторе.

Для создания снимков с настраиваемой глубиной резкости предусмотрен отдельный режим съемки, в нем можно настроить степень размытия фона. После съемки в редакторе можно выбрать точку фокусировки, сделать часть фотографии черно-белой, подложить прозрачный фон.

В камере есть режим съемки с ручными настройками, а также режим Auto HDR. Судя по сделанным фотографиям, G5s Plus снимает сравнимо или немного хуже оригинального Moto G5 Plus, представленного в начале года. Как не крути, а в более «старом» аппарате используется светосильная оптика и другой сенсор. Плюс съемка в режиме с размытием происходит заметно медленнее, чем в автоматическом — очевидно, для этого режима может не хватать производительности платформы, также на тестовом аппарате мы несколько раз наблюдали сообщение об ошибках во время фотографирования.

Качество фронтальной камеры отвечает позиционированию устройства и находится на хорошем уровне. Есть вспышка, а также привычный «улучшатель» сглаживающий дефекты кожи.

Мультимедиа

Смартфон отличается достаточно приятным звучанием при воспроизведении музыки через наушники и голосистым вызывным динамиком, расположенным на нижней грани. За время тестирования никто из собеседников не жаловался на качество передачи голоса или слышимость.