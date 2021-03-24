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Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10


В начале марта компания Xiaomi анонсировала новую глобальную серию бюджетных смартфонов Redmi Note 10, которые пришли на смену прошлогодней линейке Redmi Note 9. Всего в новой серии 4 модели (10 Pro, 10S, 10 5G и просто 10), сегодня у нас на обзоре – базовая версия, без дополнительных обозначений в названии.

Линейка Xiaomi Redmi Note 10
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 5 320 − 6 539 грн

 

Дизайн, эргономика

По сегодняшним меркам, Xiaomi Redmi Note 10 воспринимается моделью средних размеров и массы: 160,5×74,5×8,3 мм, 179 г. Смартфон доступен в трех цветах: черном (Onyx Gray), белом (Pebble White) и зеленом (Lake Green), у нас в редакции побывал первый вариант.

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Отверстие под фронтальную камеру расположено сверху по центру, как в прошлогоднем Redmi Note 9 Pro (у обычного Redmi Note 9 оно было в левом верхнем углу). Боковая рамка пластмассовая, удачно имитирующая металл – выдает ее только более «теплое» ощущение при касании, чем это было бы в случае металлической поверхности. Задняя стенка также пластмассовая, и несмотря на глянцевое покрытие, скользит в руках относительно слабо.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Рамки вокруг экрана не самые узкие, дисплей занимает ~83,5% фронтальной поверхности. Сейчас, когда дизайн передней панели практически у всех смартфонов более-менее одинаков, именно это выдает в Redmi Note 10 модель из среднебюджетного сегмента.

Модуль тыловой камеры по дизайну похож на таковой у Redmi Note 9 4G (у 9 Pro и 9 5G он располагался по центру), за пределы корпуса выдается не очень сильно. Центральная часть черного цвета с объективами в ней визуально кажется дополнительно возвышающейся над основным блоком, но это не так, толщина у нее точно такая же.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

На верхней грани можно найти микрофон шумоподавления, инфракрасный порт и тонкую решетку разговорного динамика между боковой гранью и защитным стеклом. Слева находится лоток SIM-карты (можно установить две карты формата nano-SIM плюс карту памяти microSD – для нее предусмотрен отдельный слот), справа – кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатков пальцев, и регулировка громкости. На нижней грани расположен мультимедийный динамик, порт USB Type-C, основной микрофон и мини-джек для проводной гарнитуры.

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В целом, у Redmi Note 10 достаточно стандартный дизайн для современного среднебюджетника, размеры корпуса не самые большие, боковая рамка скругленная, так что в ладонь он ложится хорошо – в плане эргономики к смартфону особых претензий нет, за исключением разве что кнопки включения: она практически не выступает за пределы боковой рамки, так что на ощупь найти ее, как минимум на первых порах, не очень просто – понять, что палец лег на кнопку, можно не всегда.

 

Экран

В Redmi Note 10 используется Super AMOLED дисплей с диагональю 6,43″, соотношением сторон 20:9 и разрешением 1080×2400 (плотность пикселей составляет ~409 PPI). У него плоская поверхность без загнутых боковых граней и стандартная частота обновления 60 Гц – в целом, типичные показатели для своего класса.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Максимальная яркость при ручной регулировке и 100%-ной заливке экрана белым цветом составляет 415 кд/м² (при менее светлом изображении этот показатель может достигать 450 кд/м²) — в общем, яркость вполне на уровне, разобрать информацию на улице в солнечную погоду можно. Минимальная яркость составила всего 2,2 кд/м², так что на этот экран вполне комфортно смотреть даже в полной темноте.

В настройках можно выбрать один из трех видеорежимов: «авто», «насыщенность» и «стандартный». В первых двух по умолчанию изображение имеет чуть холодноватый оттенок (что легко исправить с помощью ручной настройки цветовой температуры), в «насыщенности» цветовой охват максимальный, что дает очень яркие и чистые цвета. В «авто» охват чуть меньше, а в «стандартном» он ограничен до размеров пространства sRGB – в итоге в этом режиме картинка оказывается более спокойной и похожей на ту, которую предлагают IPS-экраны. Цветовая температура в «стандартном» режиме заметно ниже, это придает изображению приятный теплый оттенок.

Режим «авто»:

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Режим «насыщенность»:

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Режим «стандартный»:

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При низкой яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана – в дисплее, традиционно для AMOLED, используется ШИМ для регулировки яркости.

 

Сканирование лица и отпечатков

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое осуществляется с помощью фронтальной камеры. Процедура выполняется очень быстро, наличие дополнительных аксессуаров вроде шапки/шарфа и даже маски процессу не мешает.

Сканер отпечатков пальцев тут емкостный, совмещенный с кнопкой включения. Срабатывает он почти мгновенно – гораздо быстрее и увереннее, чем распространенные нынче оптические подэкранные сканеры.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

 

Платформа, производительность

В Xiaomi Redmi Note 10 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 678. Это объявленный в конце прошлого года чип для «средне-низкого бюджета», пришедший на смену Snapdragon 675. Новинка несильно отличается от своего предшественника – так, она также производится по 11 нм техпроцессу и оснащается тем же видеомодулем Adreno 612. Из отличий стоит упомянуть слегка разогнанный 8-ядерный CPU: два производительных ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) работают на частотах до 2,2 ГГц (у SD675 было до 2 ГГц), в то время как у шести энергоэффективных ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) максимальная частота осталась неизменной (1,8 ГГц). Смартфон доступен в конфигурациях памяти 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Из беспроводных интерфейсов в Xiaomi Redmi Note 10 присутствуют Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, инфракрасный порт, FM-радио; поддержка NFC, к сожалению, отсутствует, так что для бесконтактных платежей этот смартфон использовать не получится.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

В синтетических бенчмарках Redmi Note 10 показывает вполне ожидаемые для данной платформы результаты – с достаточной для обычных задач производительностью CPU и откровенно низкими показателями GPU, так что для современных игр лучше присмотреться к другим моделям на более мощном чипсете.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Под серьезной нагрузкой корпус почти не нагревается, но спустя несколько минут включается тротлинг, который сбрасывает производительность до 77% от максимальной.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Разговорный динамик может использоваться в паре с основным для воспроизведения стереозвука; звучание у смартфона вполне типичное как для своего класса: в меру громкое, с неплохими высокими частотами, ощутимыми искажениями на средних и практически полным отсутствием даже намеков на низкие.

Redmi Note 10 работает под управлением ОС Android 11, дополненной фирменной оболочкой MIUI 12.0.2 Global. 12-я версия увидела свет почти год назад, в мае 2020 г., из нововведений в ней можно отметить улучшенный темный режим, новые анимации, жесты, переработанное меню настроек, улучшенные настройки безопасности и т.д.

 

Камера Redmi Note 10

Блок тыловой камеры содержит 4 модуля: основной 48-мегапиксельный с диафрагмой f/1.8, который делает снимки с разрешением 12 МП (с возможностью получения полноразмерных кадров в специальном режиме), 8-мегапиксельный ультраширокий модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 118 градусов, 2-мегапиксельный макро модуль и сенсор глубины с таким же разрешением.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

У приложения камеры достаточно стандартный интерфейс, под окном видоискателя находится список основных режимов (профи, видео, фото, портрет), в меню «еще» можно найти ночную и панорамную съемку, полноразмерный кадр и т.д. Свайпы вверх-вниз и влево-вправо по основному окну не делают ничего, макросъемка скрывается в дополнительных настройках, доступных в меню «сэндвич» в правом верхнем углу.

На улице в солнечную погоду камера делает в целом неплохие снимки с естественной цветопередачей и приличной, как для своего класса, четкостью — хотя мелкие детали на неконтрастных участках (вроде травы на газоне) и «убиваются» шумодавом. В пасмурную погоду фото нередко получаются недоэкспонированными, с утратой информации в темных участках кадра.

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48-мегапиксельный режим делает заметно более детальные снимки, но при этом в нем, похоже, не применяются алгоритмы улучшения изображения (что, может, и к лучшему).

В помещении четкость и детализация заметно снижаются, но в целом качество снимков остается на приемлемом уровне. Чего не скажешь про ночные фото — они получаются сильно замыленными, шумодав «убивает» не только мелкие детали вроде текстуры поверхностей или веток деревьев, но и резкость в целом. Динамический диапазон также откровенно узкий, в контрастной сцене наблюдаются достаточно сильные засветы ярких участков и провалы в черное — в тенях.

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Использование ночного режима несколько исправляет ситуацию — главным образом за счет расширения динамического диапазона и повышения четкости в ярких участках — но глобально ситуацию не исправляет.

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В общем, можно констатировать, что камера Redmi Note 10 может сделать неплохое фото днем или в хорошо освещенном помещении, но не ночью.

 

Автономность

В Redmi Note 10 используется аккумулятор емкостью 5000 мА*ч; в итоге, несмотря на не самый энергоэффективный чипсет, смартфон смог продержаться в батарейном тесте PCMark больше 14 часов при яркости экрана на уровне 200 кд/м² — более чем достойный показатель. В условиях реальной эксплуатации владелец вполне может рассчитывать на пару суток при умеренной нагрузке. Смартфон поддерживает быструю зарядку (33 Вт), с нуля до 50% он заряжается чуть меньше получаса.

Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: Хороший AMOLED-дисплей; стереозвук и мини-джек для проводных наушников; автономность; емкостной сканер отпечатков на кнопке включения
Минусы: Качество ночных снимков; отсутствие NFC; производительность в играх
Вывод: Базовая версия Redmi Note 10 «берет свое» главным образом ценой – младшая конфигурация 4/64 ГБ сейчас предлагается в Украине по цене ниже 6000 грн. Но в той конфигурации, которая попала к нам на обзор (6/128 ГБ), смартфон оказывается менее интересным, чем его старший «брат» - так, цена на Redmi Note 10 Pro в такой же конфигурации 6/128 должна быть некритично выше, при этом он предлагает дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержку NFC, более производительный чип Snapdragon 732G и более качественный модуль основной камеры.

Технические характеристики

hotline.ua Xiaomi Redmi Note 10 6/128 Onyx Gray Xiaomi Redmi Note 10 6/128 Onyx Gray

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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 11
Оперативная память, ГБ 6
Встроенная память, ГБ 128
Слот расширения +
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор Qualcomm Snapdragon 678 + Adreno 612
Количество ядер 8
Частота, ГГц 4 х 2.2 + 4 x 1.8
Аккумулятор 5000 мАч (несъемная)
Диагональ, дюймы 6,43
Разрешение 2400x1080
Тип матрицы AMOLED
PPI 409
Датчик регулировки яркости +
Частота обновления, Гц 60
Особенности дисплея 2.5D стекло, DotDisplay, Corning Gorilla Glass 3
Основная камера, Мп 48 (f/1.79) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4)
Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с)
Вспышка +
Фронтальная камера, Мп 13
Особенности камеры основная камера 48 Мп снимает четкие и детализированные фото в любое время суток, сверхширокоугольная камера 8 Мп, сенсор глубины 2 Мп и камера для макросъемки 2 Мп
Стандарты связи 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28, 4G: LTE TDD B38/40/41 (2535-2655MHz)
Wi-Fi 802.11ас
Bluetooth 5.0
GPS + (GLONASS, BeiDou, Galileo, NaviC)
IrDA +
FM-радио +
Аудиоразъем +
NFC -
Интерфейсный разъем USB Type-C
Высота, мм 160,46
Ширина, мм 74,5
Толщина, мм 8,29
Вес, г 178,8
Защита от пыли и влаги IP53
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса стекло и пластиковая рамка
Цвет корпуса серый
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще быстрая зарядка 33 Вт, сканер отпечатка пальцев, стереодинамики
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