Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 10





В начале марта компания Xiaomi анонсировала новую глобальную серию бюджетных смартфонов Redmi Note 10, которые пришли на смену прошлогодней линейке Redmi Note 9. Всего в новой серии 4 модели (10 Pro, 10S, 10 5G и просто 10), сегодня у нас на обзоре – базовая версия, без дополнительных обозначений в названии.

Дизайн, эргономика

По сегодняшним меркам, Xiaomi Redmi Note 10 воспринимается моделью средних размеров и массы: 160,5×74,5×8,3 мм, 179 г. Смартфон доступен в трех цветах: черном (Onyx Gray), белом (Pebble White) и зеленом (Lake Green), у нас в редакции побывал первый вариант.

Отверстие под фронтальную камеру расположено сверху по центру, как в прошлогоднем Redmi Note 9 Pro (у обычного Redmi Note 9 оно было в левом верхнем углу). Боковая рамка пластмассовая, удачно имитирующая металл – выдает ее только более «теплое» ощущение при касании, чем это было бы в случае металлической поверхности. Задняя стенка также пластмассовая, и несмотря на глянцевое покрытие, скользит в руках относительно слабо.

Рамки вокруг экрана не самые узкие, дисплей занимает ~83,5% фронтальной поверхности. Сейчас, когда дизайн передней панели практически у всех смартфонов более-менее одинаков, именно это выдает в Redmi Note 10 модель из среднебюджетного сегмента.

Модуль тыловой камеры по дизайну похож на таковой у Redmi Note 9 4G (у 9 Pro и 9 5G он располагался по центру), за пределы корпуса выдается не очень сильно. Центральная часть черного цвета с объективами в ней визуально кажется дополнительно возвышающейся над основным блоком, но это не так, толщина у нее точно такая же.

На верхней грани можно найти микрофон шумоподавления, инфракрасный порт и тонкую решетку разговорного динамика между боковой гранью и защитным стеклом. Слева находится лоток SIM-карты (можно установить две карты формата nano-SIM плюс карту памяти microSD – для нее предусмотрен отдельный слот), справа – кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатков пальцев, и регулировка громкости. На нижней грани расположен мультимедийный динамик, порт USB Type-C, основной микрофон и мини-джек для проводной гарнитуры.

В целом, у Redmi Note 10 достаточно стандартный дизайн для современного среднебюджетника, размеры корпуса не самые большие, боковая рамка скругленная, так что в ладонь он ложится хорошо – в плане эргономики к смартфону особых претензий нет, за исключением разве что кнопки включения: она практически не выступает за пределы боковой рамки, так что на ощупь найти ее, как минимум на первых порах, не очень просто – понять, что палец лег на кнопку, можно не всегда.

Экран

В Redmi Note 10 используется Super AMOLED дисплей с диагональю 6,43″, соотношением сторон 20:9 и разрешением 1080×2400 (плотность пикселей составляет ~409 PPI). У него плоская поверхность без загнутых боковых граней и стандартная частота обновления 60 Гц – в целом, типичные показатели для своего класса.

Максимальная яркость при ручной регулировке и 100%-ной заливке экрана белым цветом составляет 415 кд/м² (при менее светлом изображении этот показатель может достигать 450 кд/м²) — в общем, яркость вполне на уровне, разобрать информацию на улице в солнечную погоду можно. Минимальная яркость составила всего 2,2 кд/м², так что на этот экран вполне комфортно смотреть даже в полной темноте.

В настройках можно выбрать один из трех видеорежимов: «авто», «насыщенность» и «стандартный». В первых двух по умолчанию изображение имеет чуть холодноватый оттенок (что легко исправить с помощью ручной настройки цветовой температуры), в «насыщенности» цветовой охват максимальный, что дает очень яркие и чистые цвета. В «авто» охват чуть меньше, а в «стандартном» он ограничен до размеров пространства sRGB – в итоге в этом режиме картинка оказывается более спокойной и похожей на ту, которую предлагают IPS-экраны. Цветовая температура в «стандартном» режиме заметно ниже, это придает изображению приятный теплый оттенок.

Режим «авто»:

Режим «насыщенность»:

Режим «стандартный»:

При низкой яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана – в дисплее, традиционно для AMOLED, используется ШИМ для регулировки яркости.

Сканирование лица и отпечатков

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое осуществляется с помощью фронтальной камеры. Процедура выполняется очень быстро, наличие дополнительных аксессуаров вроде шапки/шарфа и даже маски процессу не мешает.

Сканер отпечатков пальцев тут емкостный, совмещенный с кнопкой включения. Срабатывает он почти мгновенно – гораздо быстрее и увереннее, чем распространенные нынче оптические подэкранные сканеры.

Платформа, производительность

В Xiaomi Redmi Note 10 используется чипсет Qualcomm Snapdragon 678. Это объявленный в конце прошлого года чип для «средне-низкого бюджета», пришедший на смену Snapdragon 675. Новинка несильно отличается от своего предшественника – так, она также производится по 11 нм техпроцессу и оснащается тем же видеомодулем Adreno 612. Из отличий стоит упомянуть слегка разогнанный 8-ядерный CPU: два производительных ядра Kryo 460 Gold (Cortex-A76) работают на частотах до 2,2 ГГц (у SD675 было до 2 ГГц), в то время как у шести энергоэффективных ядер Kryo 460 Silver (Cortex-A55) максимальная частота осталась неизменной (1,8 ГГц). Смартфон доступен в конфигурациях памяти 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ. Из беспроводных интерфейсов в Xiaomi Redmi Note 10 присутствуют Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, инфракрасный порт, FM-радио; поддержка NFC, к сожалению, отсутствует, так что для бесконтактных платежей этот смартфон использовать не получится.

В синтетических бенчмарках Redmi Note 10 показывает вполне ожидаемые для данной платформы результаты – с достаточной для обычных задач производительностью CPU и откровенно низкими показателями GPU, так что для современных игр лучше присмотреться к другим моделям на более мощном чипсете.

Под серьезной нагрузкой корпус почти не нагревается, но спустя несколько минут включается тротлинг, который сбрасывает производительность до 77% от максимальной.

Разговорный динамик может использоваться в паре с основным для воспроизведения стереозвука; звучание у смартфона вполне типичное как для своего класса: в меру громкое, с неплохими высокими частотами, ощутимыми искажениями на средних и практически полным отсутствием даже намеков на низкие.

Redmi Note 10 работает под управлением ОС Android 11, дополненной фирменной оболочкой MIUI 12.0.2 Global. 12-я версия увидела свет почти год назад, в мае 2020 г., из нововведений в ней можно отметить улучшенный темный режим, новые анимации, жесты, переработанное меню настроек, улучшенные настройки безопасности и т.д.

Камера Redmi Note 10

Блок тыловой камеры содержит 4 модуля: основной 48-мегапиксельный с диафрагмой f/1.8, который делает снимки с разрешением 12 МП (с возможностью получения полноразмерных кадров в специальном режиме), 8-мегапиксельный ультраширокий модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 118 градусов, 2-мегапиксельный макро модуль и сенсор глубины с таким же разрешением.

У приложения камеры достаточно стандартный интерфейс, под окном видоискателя находится список основных режимов (профи, видео, фото, портрет), в меню «еще» можно найти ночную и панорамную съемку, полноразмерный кадр и т.д. Свайпы вверх-вниз и влево-вправо по основному окну не делают ничего, макросъемка скрывается в дополнительных настройках, доступных в меню «сэндвич» в правом верхнем углу.

На улице в солнечную погоду камера делает в целом неплохие снимки с естественной цветопередачей и приличной, как для своего класса, четкостью — хотя мелкие детали на неконтрастных участках (вроде травы на газоне) и «убиваются» шумодавом. В пасмурную погоду фото нередко получаются недоэкспонированными, с утратой информации в темных участках кадра.

48-мегапиксельный режим делает заметно более детальные снимки, но при этом в нем, похоже, не применяются алгоритмы улучшения изображения (что, может, и к лучшему).

В помещении четкость и детализация заметно снижаются, но в целом качество снимков остается на приемлемом уровне. Чего не скажешь про ночные фото — они получаются сильно замыленными, шумодав «убивает» не только мелкие детали вроде текстуры поверхностей или веток деревьев, но и резкость в целом. Динамический диапазон также откровенно узкий, в контрастной сцене наблюдаются достаточно сильные засветы ярких участков и провалы в черное — в тенях.

Использование ночного режима несколько исправляет ситуацию — главным образом за счет расширения динамического диапазона и повышения четкости в ярких участках — но глобально ситуацию не исправляет.

В общем, можно констатировать, что камера Redmi Note 10 может сделать неплохое фото днем или в хорошо освещенном помещении, но не ночью.

Автономность

В Redmi Note 10 используется аккумулятор емкостью 5000 мА*ч; в итоге, несмотря на не самый энергоэффективный чипсет, смартфон смог продержаться в батарейном тесте PCMark больше 14 часов при яркости экрана на уровне 200 кд/м² — более чем достойный показатель. В условиях реальной эксплуатации владелец вполне может рассчитывать на пару суток при умеренной нагрузке. Смартфон поддерживает быструю зарядку (33 Вт), с нуля до 50% он заряжается чуть меньше получаса.