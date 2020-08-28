ПК месяца (август 2020)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

В преддверии начала очередного учебного года и активного игрового сезона у нас некоторые изменения в конфигурациях платформ базового класса.

C начала августа количество предложений Ryzen 5 1600 AF начало стремительно снижаться. Сейчас этой модели уже фактически нет в свободной продаже. Обновленный 6-ядерный процессор, получивший кристалл с архитектурой Zen+, наделал немало шороху в ценовом сегменте $100+, но аттракцион невиданной щедрости не мог продолжаться бесконечно. В связи с этим, на «боевой пост» в базовых конфигурациях заступают новые чипы Ryzen 3. Мы ориентируемся прежде всего на старшую модель Ryzen 3 3300X с оптимальной внутренней структурой расположения вычислительных блоков и повышенными тактовыми частотами. Напомним, что в данном случае мы имеем 4-ядерный 8-поточный процессор с частотной формулой 3,8/4,3 ГГц.

В отсутствие Ryzen 5 1600 AF, неплохой альтернативой выбранной модели может оказаться Ryzen 5 2600. Несмотря на принадлежность к чипам предыдущего поколения, все же это 6-ядерная модель, которая предлагается примерно за те же деньги, что и Ryzen 3 3300X (~$150). В многопоточных задачах Ryzen 5 2600 будет иметь преимущество, но у нас все же речь прежде всего об игровых платформах, а здесь уже перевес будет на стороне Ryzen 3 3300X с улучшенной архитектурой Zen 2.

В качестве более доступной альтернативы можно рассмотреть и Ryzen 3 3100 (4/8; 3,6/3,9 ГГц; ~$120). Он будет помедленнее старшей модели, причем отличие в производительности обусловлено не только рабочими частотами, но и структурными особенностями, которые не всегда удается компенсировать даже разгоном. Лучше все же смотреть в сторону 3300X, но если бюджет жестко ограничен – Ryzen 3 3100 тоже пойдет.

Для базовых конфигураций хотелось бы использовать CPU стоимостью ~$100, но подходящих более доступных решений на рынке нет. Попутно отметим, что уже распроданы все Ryzen 3 1200, которые предлагались по заманчивой цене (~$55) и в AF-модификации с 4-ядерным кристаллом Zen+ теоретически могли попасть в самые бюджетные сборки нетребовательных любителей поиграть, но буквально за последние несколько недель они исчезли из прайс-листов.

А вот что уже успело появиться в прайс-листах интернет-магазинов, это материнские платы на базе нового чипсета AMD A520. Устройства очень быстро доехали по попали в розничную продажу. Функциональностью предлагаемые модели, ожидаемо, не балуют. Это стартовые решения с простой схемотехникой и самым необходимым набором портов и слотов расширения. Топовые модели получают радиаторы для охлаждения элементов VRM, а некоторые производители даже включают такие подобные устройства в номинально игровые серии. Шина PCI Express 4.0 не поддерживается ни в каком виде, потому здесь также обошлось без сюрпризов. Изменять процессорный множитель также нельзя, потому и на разгон рассчитывать не стоит. Впрочем, и предлагаемые блоки VRM к этому в целом не располагают. В то же время платы на AMD A520 поддерживают скоростные комплекты памяти, а судя по первым отзывам, некоторые модели также также научены повышать частоту BCLK, потому с форсажем теоретически можно поиграться. Но это уже совсем для отважных и бесстрашных любителей разгона, которых не остановит возможная нестабильность работы, связанная с синхронным повышением частоты других системных шин.

Из очевидных преимуществ новых устройств – гарантированная работа с процессорами AMD следующего поколения (Ryzen 4000). Но, как и в случае с AMD B550, платы на AMD A520 официально не поддерживаю чипы Ryzen 1-го и 2-го поколений. И это касается как классических CPU, так и гибридов с интегрированной графикой Vega.

Базовые модели на старте предлагаются от $80, не позволяя говорить о какой-то экономии. Потому мы все же пока ориентируемся на модели с чипсетом AMD B450, которые без проблем работают с 7-нанометровыми чипами Matisse, а также с большой вероятностью получат поддержку и следующего поколения Ryzen. Что касается конкретных моделей, то здесь уже следует ориентироваться на необходимое вам оснащение. Стоимость устройств на AMD B450 стартует с $65 и движется по нарастающей.

Платформа Intel в базовой категории также представлена вполне достойно. С выходом новых чипов Core 10-го поколения, получивших поддержку Hyper-Threading, перспективы таких сборок заметно улучшились. Для стартового ПК отлично подойдет Core i3-10100. Бодрый 4-ядерник от Intel на равных потягается в играх с Ryzen 3 3300X, хотя в среднем уступит последнему в многопоточных задачах.

Несколько непривычно рассматривать чипы Intel в качестве альтернативы, но нынешняя ситуация в десктопном сегменте именно такова. Тем не менее, от наличия сильной конкуренции на рынке в конечном итоге выигрывают все. И те, кто предпочитает платформу AMD, и те, кто выбирает исключительно решения от Intel.

Перед началом активного игрового сезона у нас корректировки и по части графической подсистемы. Из продажи практически исчезли видеокарты семейства Radeon RX 570 8 ГБ. По данным hotline.ua, на рынке доступны всего несколько моделей. Тюнингованные версии предлагаются по цене ~$220, что уже дороговато для устройств этого класса. Ассортимент и наличие Radeon RX 580 8 ГБ также заметно ухудшились. Единичные экземпляры еще есть продаже, причем это адаптеры с достойными системами охлаждения, но $240–250 – это уже не та сумма, которую хочется тратить на все еще способную зажигать, но уже почтенную по возрасту видеокарту. Время очень доступных устройств на Polaris 20 заканчивается. Очевидно, большая часть запасов GPU реализована, потому если выбирать из моделей на AMD, то в этом классе уже стоит смотреть в сторону Radeon RX 5500 XT. Очень желательно выбирать из версий с 8 ГБ памяти, к счастью такая возможность есть. Модели с вдвое меньшим объемом локальной памяти привлекают меньшей ценой, но 4 ГБ уже сейчас не всегда достаточно для высоких настроек качестве в Full HD, а в дальнейшем требования будут лишь увеличиваться. Для покупки Radeon RX 5500 XT 8 ГБ понадобится увеличить бюджет до $240–250. Болезненные траты в этом сегменте, но с учетом исчезающих из продажи RX 570/580 8 ГБ, альтернативных вариантов на AMD нет.

Рекомендуемая ранее GeForce GTX 1650 SUPER за $190 в целом остается неплохим стартовым вариантом, но наличие всего 4 ГБ памяти на борту уже смущает даже в этой категории. Следующим шагом по восходящей можно считать GeForce GTX 1660. С выходом одноименной SUPER-модификации, классические модели несколько ушли в тень новых устройств, но все еще остаются хорошим вариантом за свою цену ($240+), особенно на фоне исчезновения беспрецедентно дешевых видеокарт с GPU Polaris 20 и повышения цен на остатки этих адаптеров.

Именно классическую GeForce GTX 1660 6 ГБ мы предлагаем рассмотреть в качестве опорной модели для игровой конфигурации начального уровня. Фактически при равной стоимости с таковой для RX 5500 XT 8 ГБ, обе видеокарты в среднем предложат очень схожую производительность. Перевес в 5–10% может иметь одна или другая модель, в зависимости от игрового движка.

Еще любопытнее для почитателей NVIDIA выглядит вариант с GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ. Замена памяти GDDR5 на GDDR6 увеличивает fps на 10–15%, но SUPER-модификации и стоят подороже – от $270. Если траты допустимы – можно добавлять, если же нет, то классические версии также будут хорошим вариантом.

GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ можно оставить в поле зрения, но лишь на случай острой нехватки средств на сборку игрового ПК.

Базовые системы мы оснащаем 16 оперативной памяти. Напомним, что для стартовой платформы Intel можно изначально ориентироваться на DDR4-2666. Именно такой режим является штатным для чипов Core i3/i5. Более быстрые наборы могут пригодиться разве что при использовании с материнской платой на Intel Z490, но такая связка в начальных конфигурациях исключена. К сожалению Intel так и не открыла возможность разгона ОЗУ на платах с младшими чипсетами, а ведь это могло стать хорошим бонусом новой платформе в конкурентной борьбе.

Цены на ОЗУ пока довольно стабильны – от $60 за DDR4-2666 и от $70 за двухканальный комплект DDR4-3200 16 ГБ. Судя по прогнозам аналитиков, образовавшийся на рынке определенный переизбыток чипов NAND и DRAM может снизить стоимость модулей на ~10% до конца года, но даже для базовой системы такие колебания будут несущественны, потому можно сейчас выбрать подходящий по объему и характеристикам комплект. Речь о существенной экономии не будет идти в любом случае.

На наш взгляд пришло время и базовым игровым системам избавиться от жестких дисков, а а если точнее – сделать покупку HDD опцией для тех, кому они действительно необходимы. Попутно мы увеличиваем рекомендуемый объем штатного твердотельного накопителя с 240/250 ГБ до 480/500 ГБ. Самые доступные SSD такой емкости предлагаются уже от $50, а за $65 уже можно купить даже M.2 PCI-E модели начального уровня с трансферами на уровне 1500–2000 МБ/с.

Конечно, по нынешним меркам и 500 ГБ уже маловато, но этого хватит для установки ОС и как минимум нескольких тяжелых игр. Есть возможность – смотрите в сторону терабайтников (от $100). Это сильно облегчит жизнь и сэкономит время на перезакачку удаленных проектов, в которые вдруг снова захочется поиграть.

Оптимальный игровой ПК

В ситуации с оптимальными конфигурациями без особых изменений за прошедшее время. Платформы в целом достаточно сбалансированы и не требуют корректировок.

Отрадно видеть, что и в этой категории возобновилась полноценная конкуренция между решениями Intel и AMD. С анонсом LGA1200 и появлением в ассортименте Core i5-10400/10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц) все почитатели продуктов Intel могут вздохнуть с облегчением. Действительно, в их распоряжении оказался 6-ядерный 12-поточный чип, который отлично подходит для игровой платформы среднего класса. Мы изначально ориентировались на версию Core i5-10400F с отключенным видеоядром. Такая модификация должна стоить на $25 дешевле версии с интегрированной графикой. Однако на практике этого пока не происходит и обе модели в рознице стоят одинаково – порядка $210. В таком случае логичнее выбрать Core i5-10400. Интегрированное видеоядро в игровой системе вроде бы как и без надобности, но это дополнительная подстраховка на случай непредвиденных обстоятельств. Например, поломка основной видеокарты или временное решение при внеплановом апгрейде. А может вы вовсе собрались вкатиться в новый рабочий сезон на процессорной «встройке» и дождаться уже видеокарт следующего поколения. В общем, при разнице в $25 можно было бы думать, а если ее нет, то конечно – Core i5-10400.

В случае с платформой среднего класса для которой используется плата на Intel B460 особенно досадны ограничение на режим работы оперативной памяти. Комплект DDR4-3600 вместо DDR4-2666 улучшила бы показатели Core i5-10400 как прикладном ПО, так и в играх. В особо чувствительных к пропускной способности памяти проектах можно было бы ожидать +5–10%.

Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц) мы не планируем в ближайшее время менять в составе оптимальной конфигурации. В прикладных задачах он опередит своего визави от Intel и минимально уступит последнему в играх. А если вспомним, что процессор имеет разблокированный множитель, на любой плате работает со скоростной памятью, поддерживает PCI-E 4.0, да еще и стоит немного дешевле, то здесь нет необходимости искать какие-то варианты для дополнительного усиления.

С видеокартами для оптимальных систем также все более-менее прозрачно. Наиболее подходящими вариантами на наш взгляд здесь остаются Radeon RX 5700 XT 8 ГБ и GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ. Первая немного помощнее, вторая – технологичнее. Адаптер с чипом AMD предложит в классических играх +5–10% производительности. Это хороший результат при равной цене устройств. Однако GeForce RTX 2060 SUPER имеет поддержку трассировки лучей и тензорные ядра для векторных вычислений. Идея с гибридным рендерингом двигается тяжело, требуя от разработчиков дополнительных усилий. С выходом новых консолей, которые также получат аппаратную трассировку, дела должны пойти веселее. А вот наличие тензорных ядер несколько неожиданно может оказаться вполне себе интересной опцией. Поддержка в играх технологии DLSS 2.0 позволяет значительно улучшить производительность. Возможность рендеринга картинки с меньшим разрешением и последующим восстановлением сцены может увеличивать количество кадров/c на 50–70% при схожем, а иногда и лучшем качестве картинки. Нужно признать, недавние практические тесты в игре Death Stranding с DLSS 2.0 прямо таки впечатлили. Несколько однородные ландшафты конечно упрощают задачу в данном случае, но 80+ кадров/c в режиме 4K с максимальным качеством на RXT 2060 SUPER выглядят многообещающе. Список игр с DLSS 2.0 пока еще очень скромен, но перспективы хорошие. Вот совсем недавно перечень пополнила F1 2020, а наиболее интересной в этом плане должна стать долгожданная Cyberpunk 2077, для которой обещана поддержка и трассировки лучей и DLSS 2.0.

На что из альтернативных вариантов можно обратить внимание? В фокусе по-прежнему остаются Radeon RX 5700 8 ГБ, но ассортимент младших моделей на базе NAVI 10 заметно скромнее, да и разница в цене не так велика.

Если говорить о решениях NVIDIA, то здесь можно поискать интересные предложения среди GeForce RTX 2070 8 ГБ. Опять же, после выхода SUPER-модификаций этой линейки, интерес к базовым версиям поугас, но в продаже они по-прежнему есть. В плане производительности предлагают всего +5% к результатам GeForce RTX 2060 SUPER, но если удастся найти подходящий экземпляр по такой же цене, то почему бы и нет.

Хотим ли мы усилить графическую подсистему оптимальных конфигураций? Да, определенно, но желательно без повышения бюджета. В отношении возможного апгрейда в этом сегменте пока неопределенность. Как вы уже наверняка знаете, NVIDIA готовит осенний апдейт поколения своей дискретной графики. Однако в первую очередь это коснется топовых решений, с последующими анонсами по нисходящей. Никаких сроков пока нет, но если размышлять о появлении в продаже условной GeForce RTX 3060, то подобных продуктов в рознице вряд ли стоит ожидать ранее ноября/декабря. Хватит ли терпения?

Что же касается новых устройств условно среднего класса от AMD, то здесь пока вовсе о каких-то сроках говорить преждевременно.

Прогрессивный игровой ПК

Для прогрессивной конфигураций рекомендуемые процессоры не изменились. Для платформы на Intel советуем использовать 8-ядерный Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц). Поддержка Hyper-Threading, добавляющая возможность обрабатывать одновременно до 16 потоков данных позволила выдохнуть и не переживать о недостатке вычислительных ресурсов, как это было, например, в случае с Core i7-9700K.

Обратим внимание на то, что за прошедший месяц розничная стоимость Core i7-10700K снизилась на $20 – в среднем до $440. Если вы рассматриваете варианты сэкономить, потенциальная возможность разгона CPU не привлекает ни в каком виде, а недостижимость знаковых 5 ГГц не ударит по самолюбию, можно присмотреться к Core i7-10700 (8/16; 2,9/4,8 ГГц). Модель с заблокированным множителем уже можно купить за $370. Довольно низкая базовая частота не должна смущать, так как даже в самых тяжелых условиях чип будет работать на гораздо больших значениях.

Конечно для топовой платформы рекомендуется материнская плата на Intel Z490. Процессор разгонять не обязательно, но вот скоростной комплект памяти для ПК такого класса обязателен. Для Core i7/i9 производитель определил штатный режим DDR4-2933, но платы на старшем чипсете позволяют использовать фактически любые наборы без ограничений по частоте.

Представленные чипы Core i7-10700F/10700KF с отключенной интегрированного графикой до сих пор не появились в розничной продаже. Впрочем, как раз в нынешней ситуации встроенное видеоядро вполне может сослужить хорошую службу.

На платформе AMD игровые потребности прекрасно закрывает Ryzen 7 3700X (8/16; 3,6/4,4 ГГц) с очень хорошим соотношением цена/производительность. Использование старших моделей с большим количеством вычислительных ядер будет оправдано для трансляций и многопоточных задач. Для обычной игры 8-ядерного чипа вполне достаточно.

Для прогрессивной системы мы используем материнские платы на AMD B550. По оснащению и функциональности они мало в чем отличаются от устройств на топовом AMD X570, при этом не требуют активного охлаждения микросхемы чипсета. Ключевым отличием остается поддержка шины PCI Express 4.0. Платы на AMD B550 позволяют использовать процессорные линии для видеокарты и одного накопителя M.2 PCI-E 4.0 x4, а для периферийной обвязки используется PCI-E 3.0. В то же время AMD X570 и для внутренней коммутации располагает линками PCI-E 4.0. Эти платы позволяют использовать несколько накопителей с PCI-E 4.0, кроме того располагают большим количеством портов USB 3.2 Gen2. Если все эти возможности нужны, придется мириться с наличием еще одного вентилятора в системе.

С выбором видеокарты для прогрессивной конфигурации сейчас есть определенные затруднения, а если точнее – повод хорошо подумать. Мы вплотную подошли к очередной смене графических архитектур и появления новых видеокарт.

У NVIDIA уже запланирован на 1 сентября специальный ивент, номинально посвященный празднованию 21-ой годовщины появления видеокарт линейки GeForce. Первая модель серии – GeForce 256 – была оснащена 220-нанометровым процессором NV10 с рабочей частотой 120 МГц. При этом изначально адаптеры оснащались 32 МБ памяти SDR с рабочей частотой 143 МГц, а чуть позже появилась ускоренная версия с DDR первого поколения с эффективными 300 МГц. Интересные были времена. У ветеранов игрового фронта еще будет возможность поностальгировать по этому поводу. Ожидается, что во время мероприятия также будет анонсировано новое поколение дискретной графики с графическими процессорами на базе архитектуры Ampere.

Предположительно речь пойдет о старших моделях будущей линейки – GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Из видеотизера NVIDIA мы уже знаем, что для референсных устройств будет использоваться очень оригинальная система охлаждения, печатная плата неправильной формы и новый 12-контактный разъем для подключения дополнительного питания. При этом для работы видеокарт не понадобится менять БП, необходимый переходник для подключения силовых линий будет предусмотрен в комплекте с видеокартами. К тому же возможно, что 12-контактный коннектор будет использоваться только в устройствах Founders Edition, тогда как партнеры предложат свои версии с классическими 8-контактными разъемами.

Из любопытных деталей, которые просачиваются в сеть, мы узнали, что GeForce RTX 3090 должна получить 24 ГБ памяти и 384-битовую шину, тогда как GeForce RTX 3080 предположительно будет оснащаться 10 ГБ с магистралью для передачи данных в 320 бит.

У ожидаемых топовых видеокарт явно увеличится энергетический аппетит. Переход на новый техпроцесс изготовления GPU здесь очень важен, но попутно заметно увеличится и количество вычислительных блоков, возрастут рабочие частоты, а также будет использоваться скоростная память GDDR6X. С появлением официальных спецификаций мы узнаем требования к мощности БП, но наверняка для системы с флагманом GeForce RTX 3090 блоки на 750 Вт не будут избыточными.

Технические характеристики видеокарт держатся в строгом секрете, не говоря уже об ожидаемом уровне производительности будущих решений. До анонса осталось совсем немного времени, надеемся, что уже через несколько дней будут раскрыты хотя бы спецификации устройств. В любом случае на скорое начало продаж рассчитывать не стоит, по самым оптимистичным прогнозам ограниченные партии можно ожидать лишь в конце сентября начале октября.

Очень хотелось бы получить больше конкретики по срокам анонса топовых решений AMD. Выход долгожданных Big Navi на базе чипов с архитектурой RDNA2 должен состояться в четвертом квартале нынешнего года. Надеемся, что активности основного конкурента ускорят и появление новинок от AMD. Предположим, что у последней сейчас акцент ресурсов на чипах для игровых консолей, но и ПК тоже очень важный сегмент, который не стоит упускать. Пока же компания снижает свою долю на этом рынке. Согласно статистике, по итогам 2-го квартала соотношение сил в дискретной графике имеет неутешительный для AMD вид – 80/20 в пользу NVIDIA. Год назад доли были 71% и 29%, соответственно. Если AMD не ускорится, то суммы на сборку мощных игровых систем будут неизбежно увеличиваться.

Если есть возможность отсрочить сборку ПК такого класса, можно все же дождаться графику нового поколения. По крайней мере до появления результатов тестов производительности и объявления официальных ценников. Тогда уже можно будет действовать по ситуации. Довольствоваться доступными решениями или увеличивать бюджет на покупку новых графических адаптеров. Если вопрос перезрел и прогрессивная игровая система нужна уже к началу учебного года, можно действовать по старому алгоритму покупки видеокарты: GeForce RXT 2070 SUPER 8 ГБ для старта (от $600), а дальше – по нарастающей.