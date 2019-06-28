Рецензия на фильм «Аннабель 3» / Annabelle Comes Home

«Аннабель 3» (Annabelle Comes Home) – это седьмой фильм из франшизы Conjuring Universe. Лента является продолжением истории о кукле, в которую вселился злой дух. Благодаря режиссеру, который ранее никогда не снимал кино, ужастик получился удачным. Он пугает, немного смешит и из-за разнообразия злых духов не дает отвлечься от сюжета.

«Аннабель 3» / Annabelle Comes Home Жанр ужасы

Режиссер Гари Доберман

В ролях Маккенна Грейс (Джуди Уоррен), Мэдисон Айсмен (Мэри Эллен), Кэти Сариф (Даниелла), Вера Фармига (Лоррейн Уоррен), Патрик Уилсон (Эд Уоррен), Эмили Бробст (Рори), Стив Култер (отец Гордон) и др.

Компании Atomic Monster, New Line Cinema, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2019

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Серия фильмов ужасов Conjuring Universe довольно успешно запустилась в 2013 году. Она базируется на историях реальных личностей Эда и Лоррейн Уоррен, которые якобы сталкивались с паранормальными явлениями. Среди других хорроров эти фильмы выделялись запоминающимися мистическими персонажами, которым посвящали спин-оффы. К тому же в съемках активное участие принимал Джеймс Ван – один из создателей кинофраншизы «Пила» и режиссер «Аквамена».

В Conjuring Universe почти каждый год выходил новый фильм. Со временем они стали несколько однообразными, а последняя лента «Проклятие Ла Йороны» напоминала сборник классических и давно знакомых приемов, заставляющих зрителей подпрыгнуть на месте. Естественно, в рамках фильма ужасов редко получается удивить чем-то новым, но и выдавать сплошные штампы как-то нехорошо.

Удивительно, но оживить франшизу удалось фильмом «Аннабель 3», на который вообще не возлагали никаких надежд. Новый хоррор стал результатом работы Гари Добермана – он писал сценарии к другим фильмам вселенной Conjuring Universe (Гари, кстати, также приложил руку к сценариям двух частей экранизации романа «Оно»).

В «Аннабель 3» Гари Доберман получил должность режиссера. Он этим удачно воспользовался и создал несколько иную атмосферу фильма ужасов, играющего на контрастах запугивания и непринужденного юмора. При этом Доберман не пытался поменять суть задумки, он оставил привычные черты Conjuring Universe.

Среди узнаваемых героев в фильме «Аннабель 3» появляются супруги Уоррен (эпизодические роли Веры Фармиги и Патрика Уилсона). Главным действующим лицом выступает их дочь Джуди. Она сталкивается с отчуждением одноклассников, которые боятся паранормальных исследований ее родителей. Общение со сверстниками не складывается, зато Джуди находит общий язык с добродушной девушкой Мэри, которая остается с ней в качестве няни. Они планируют провести обычный вечер, но к ним в компанию напрашивается подруга Мэри. Эта девушка интересуется потусторонним миром и хочет воспользоваться отсутствием Уорренов, чтобы проникнуть в комнату, где хранятся зловещие артефакты. Естественно, ничем хорошим это закончиться не может, так как среди них спрятана кукла Аннабель.

Честно говоря, перспектива весь фильм всматриваться в неприятный кукольный оскал Аннабель совершенно не воодушевляет. Но сюжет оказывается намного разнообразней ожиданий. Персонаж Аннабель является магнитом для злых духов, поэтому фильм любезно предлагает пугаться от появления других существ, нацелившихся на девушек.

Действие ленты происходит в 1970-х, что помогает сделать акцент на атмосфере и сосредоточиться на раритетных предметах быта, которые в повествовании тоже играют не последнюю роль.

В «Аннабель 3» остаются старые приемы из фильмов ужасов (куда же без долгих всматриваний в темноту), но благодаря режиссерскому стилю Гари Добермана они не вызывают раздражения. Все потому, что напряженное ожидание и панику Доберман разбавляет непринужденными и местами смешными вставками.

Как для фильма ужасов, «Аннабель 3» может рассчитывать на хорошую оценку. Хотя бы за то, что лента по сценарию и режиссуре получилась намного удачнее своих предшественников из франшизы. К тому же, даже глупое на первый взгляд любопытство персонажей скрывает обоснованную мотивацию.

Единственное, в чем «Аннабель 3» проигрывает, – это резкие переходы из мрачной устрашающей атмосферы к спокойному состоянию. Это всего лишь фильм, но и в нем у героев вполне может случиться посттравматическое стрессовое расстройство.