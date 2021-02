Рецензия на фильм «Дэвид Боуи: История человека со звезд» / Stardust

На большие экраны вышел байопик о коротком периоде из жизни Дэвида Боуи, во время которого появился сценический образ, известный нам как Зигги Стардаст. Фильм под названием Stardust (в украинском прокате «Дэвид Боуи: История человека со звезд») не объясняет, как музыкант придумал легендарное альтер эго – рыжеволосого инопланетного персонажа, который выступал на сцене в разноцветных костюмах и предупреждал людей о грядущем разрушении Земли. Вместо этого картина сосредотачивается на психологическом состоянии молодого Боуи, который терпит неудачи во время турне по США, отчаянно желая признания публики.

«Дэвид Боуи: История человека со звезд» / Stardust Жанр байопик

Режиссер Гэбриел Рэндж

В ролях Джонни Флинн (Дэвид Боуи), Джена Мэлоун (Энджи Боуи), Марк Мэрон (Рон Оберман), Дерек Моран (Терри Бернс), Джулиан Ричингс (Тони Дефриз), Аарон Пул (Мик Ронсон), Джеймс Кэйд (Марк Болан) и др.

Студии Salon Pictures, Wildling Pictures, Film Constellation

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

Первое, что нужно знать о фильме – семья Дэвида Боуи была против съемок картины, поэтому в байопике нет ни одной песни музыканта. Это сильно разочаровывает, но подобная ситуация случается уже не в первый раз. Так, например, в 2013 вышел фильм о Джими Хендриксе (Jimi: All Is By My Side), где вообще нет мелодий, созданных музыкантом.

Еще от картины Stardust заранее отталкивают низкие рейтинги (на данный момент на IMDB оценка картины 3,8 из 10). Несмотря на это, фильм все равно хочется увидеть своими глазами, ведь вполне вероятно, что плохие отзывы к байопику – это предвзятое отношение к проекту со стороны поклонников Боуи.

Увы, нет. Байопик действительно настолько плох, что в нем сложно найти моменты, которые хотелось бы похвалить. Просто удивительно, как режиссеру Гэбриелу Рэнджу удается снять такой скучный и лишенный харизмы главного героя фильм, посвященный личности Дэвида Боуи – ярчайшего и многогранного артиста, менявшего музыку и ее восприятие.

Действие фильма происходит в 1971 году. Дэвид Боуи уже выпустил альбом The Man Who Sold the World, получив отрицательные отзывы от американских критиков. Игнорируя это, музыкант отправляется в сольный тур по США, в котором его сопровождает Рон Оберман – представитель звукозаписывающей компании Mercury Records. Кажется, Оберман — единственный человек, который верит в талант Боуи, в то время как сам Дэвид производит ужасное впечатление на всех уважаемых журналистов. Что еще хуже – у Боуи возникают проблемы с рабочей визой, так что он не может исполнять собственные песни, поэтому музыкант вынужден выступать с каверами чужих композиций.

Режиссер Гэбриел Рэндж, участвовавший в создании сценария, сразу снимает с себя ответственность за байопик, открывая фильм Stardust коротким предупреждением о том, что происходящее в картине – это в основном выдумка. Однако он постоянно обращается к довольно известным фактам из биографии музыканта, перемешивая их с упрямым стремлением главного героя стать звездой мирового масштаба. Вероятно, чтобы сделать картину более привлекательной, режиссер эпизодически показывает Марка Болана из группы T. Rex и даже припоминает случай с неудачным визитом Боуи на студию к Энди Уорхолу, где Дэвид показывал свою пантомиму (подлинные кадры пленки, отснятой в обществе Уорхола, можно найти на YouTube).

Тем не менее, все это кажется очень отчужденной и неправдоподобной историей, в которую вписали строки из Википедии, забыв о самом важном – о личности главного героя, которую знают во всем мире. Для байопика, посвященного Дэвиду Боуи, вовсе недостаточно показать жеманного андрогина, окунающегося в наркотические волны, с желанием убежать от мыслей о сумасшествии.

Создатели картины делают особый акцент на воспоминаниях, в которых Боуи видит своего брата Терри, страдающего от шизофрении. Согласно сценарию, музыкант боится, что болезнь передастся ему по наследству, и постепенно приходит к собственным творческим трансформациям. Что странно, фильм Stardust уделяет много времени галлюцинациям персонажа, но совершенно не заботится о визуальном отображении того, как Боуи нашел личный компромисс и создал образ Зигги Стардаста.

Фильм попросту перескакивает этот важный этап, показывая в финале выступление Зигги (разумеется, без песен Боуи, ведь использовать их создатели фильма не могли). А до этого момента мы наблюдаем за скучнейшим путешествием героя, сидящего на заднем сидении скрипящей машины, который внимает речам публициста о перспективе попасть на обложку журнала Rolling Stone. В перерывах между поездками герой совершенно не занимается музыкой и, кажется, делает все возможное, чтобы оттолкнуть от себя людей, которые могут повлиять на развитие его карьеры.

Дэвида Боуи в фильме играет актер Джонни Флинн (снимался в комедийной драме Emma.), деятельность которого тоже связана с музыкой (Флинн — участник фолк-рок группы Johnny Flynn & The Sussex Wit). В англоязычном трейлере фильма слышно, как он неплохо имитирует интонацию Боуи, однако уловить другие характерные манеры музыканта у Флинна особо не получается.

Во время просмотра фильма создается впечатление, что перед нами всего лишь вымышленный персонаж – своеобразный собирательный образ амбициозной рок-звезды с любовью к эксцентричной одежде, но никак не сам Боуи. На отрицательное восприятие картины также влияет музыка, которая не имитирует атмосферу определенного периода, но всячески нагнетает мрачными мотивами, подчеркивающими страхи главного героя (порой кажется, что этот саундтрек вполне мог бы подойти к хоррор-фильму, но слышать его в байопике совсем не хочется).

Если честно, чтобы вспомнить творчество Дэвида Боуи и пробежаться по эпизодам из 70-х, лучше посмотреть документальный фильм «Дэвид Боуи: Пять лет» (David Bowie: Five Years), где сам музыкант закадровым голосом объясняет, как он создавал образы и писал музыку. Там же показаны интереснейшие эпизоды с Зигги, которые, к сожалению, не удалось воссоздать в художественном фильме Stardust.