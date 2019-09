Рецензия на фильм In the Shadow of the Moon / «В тени Луны»

Анонсирующий трейлер фантастического детектива In the Shadow of the Moon, снятого студиями 42 и Nightshade для Netflix, выглядел многообещающе, напоминая по антуражу и настроению самый первый The Terminator. На деле все оказалось не настолько хорошо.

In the Shadow of the Moon / «В тени Луны» Жанр фантастика

Режиссер Джим Микл

В ролях Бойд Холбрук (Томас Локхарт), Клеопатра Коулман (Риа), Букем Вудбайн (Мэддокс), Рэйчел Келлер (Джин), Майкл Карлайл Холл (Холт) и др.

Студии 42, Nightshade, Netflix

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

1988 г., Филадельфия. В разных концах города практически одновременно умирают три никак не связанных между собой человека – выдающийся музыкант, повар небольшой забегаловки и водитель автобуса. Умирают очень кроваво и при большом скоплении народу. Офицер полиции Томас Локхарт, мечтающий стать детективом, втягивается в это расследование и, найдя общие черты всех трех преступлений, выходит на след серийного убийцы… В результате погони подозреваемый погибает нелепой смертью и дело сдается в архив. Через девять лет в городе начинается новая череда убийств, один в один повторяющих преступления 1988 г., и теперь уже детектив Локхарт вновь выходит на след подозреваемого, которого все считают подражателем.

Первая четверть In the Shadow of the Moon, показывающая серию убийств в 1988 г., выглядит действительно интересно. Такое впечатление, что авторы воспользовались машиной времени, выкрали из середины 80-х гг. сценариста и гору реквизита, и решили снять фантастический детектив, подражающий подобным фильмам того времени. Картинка, построение сюжета, персонажи, даже диалоги — все очень точно копирует ленты последней четверти прошлого века. Кажется, что этот фильм сняли в конце 80-х – начале 90-х и положили на полку до поры до времени. Проблема в том, что в данный период было создано действительно много культовых картин, те же The Terminator и Terminator 2: Judgment Day (напоминаем, шестой, простите, третий фильм серии выходит уже через месяц), до которых In the Shadow of the Moon явно не дотягивает.

Идея с идущими навстречу друг другу сюжетными линиями выглядит действительно интересно, но, к сожалению, авторы совсем не умеют держать интригу, решение этой загадки нам выдают буквально в первом кадре картины. Впрочем, с этим можно было бы смириться, если бы не огромное количество логических ляпов и совершенно нелепая, достойная желтых газетенок и конспирологических телеканалов, привязка возможности путешествия во времени к суперлунию. Любой человек, не пропускавший уроки астрономии в средней школе, поймет, что наступление суперлуния в один и тот же день каждые 9 лет просто невозможно, не говоря уже о каком-то мистическом влиянии гравитации Луны на пространство-время.

Черт бы с ней с Луной, хотя авторы могли бы поискать теории и попроще, но другие странности фильма удивляют не меньше. Здесь есть телепортирующиеся копы; эксперты, способные собрать разорванное на куски и разметанное по огромной территории тело и провести вскрытие буквально за полчаса; нелепые эксперименты над животными и т.д. Да и сама идея предотвращения грядущей катастрофы путем устранения десятков человек, не совершивших еще ничего порочного, выглядит несколько аморально. Имея в руках технологии и знания, показанные в фильме, можно было бы найти более простое решение данной проблемы.

Персонажи In the Shadow of the Moon выглядят как ожившие штампы из фильмов все тех же 80-х. Вот одержимый коп, настолько погруженный в работу, что забывает о собственной дочери. Вот типичный напарник главного героя, который вечно ворчит и, конечно же, не хочет ввязываться во все это дерьмо. Вот типичный начальник-козел, который на самом деле не такой уж плохой человек и просто хочет поступить правильно. И т.д. и т.п.

Кстати, актер, сыгравший того самого начальника-козла – это ни кто иной, как Майкл Карлайл Холл, звезда Dexter, которого здесь просто не узнать. И, пожалуй, это единственный известный актер в In the Shadow of the Moon. Остальные исполнители засветились в ряде интересных проектов, но ничего выдающегося пока не показали. Бойда Холбрука, играющего одержимого поисками серийного убийцы детектива Локхарта, вы могли видеть в сериале Narcos на том же Netflix, Клеопатру Коулман – в ситкоме The Last Man on Earth на Fox, Букема Вудбайна – во втором сезоне Fargo. Не могу сказать, что работа хоть кого-то из исполнителей впечатлила меня в In the Shadow of the Moon. Бойд Холбрук пытается показать безумие Локхарта, но в него почему-то не очень веришь, роли же Коулман и Вудбайна вообще на редкость прямолинейные.

Что ж, у Netflix в очередной раз не получилось с фантастикой, как и в целом с художественными фильмами. In the Shadow of the Moon – достаточно проходное кино с шитым белыми нитками фантастическим сюжетом, впрочем, окончание здесь достаточно трогательное, хотя, опять-таки, просчитываемое. Not great, not terrible – как фильм на вечер, особенно в отсутствие громких премьер на большом экране, In the Shadow of the Moon, может быть, и сгодится.