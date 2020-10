Рецензия на фильм «История Дэвида Копперфилда» / The Personal History of David Copperfield

«История Дэвида Копперфилда» (The Personal History of David Copperfield) – это переосмысление романа Чарльза Диккенса от режиссера Армандо Ианнуччи, снявшего острую сатирическую комедию «Смерть Сталина» (The Death of Stalin). В новом фильме, который уже можно посмотреть на больших экранах, главные роли исполнили актеры Дев Патель, Хью Лори и Тильда Суинтон.

«История Дэвида Копперфилда» / The Personal History of David Copperfield Жанр драма, комедия

Режиссер Армандо Ианнуччи

В ролях Дев Патель (Дэвид Копперфилд), Питер Капальди (мистер Микобер), Хью Лори (мистер Дик), Тильда Суинтон (Бетси Тротвуд), Бен Уишоу (Урия Хип), Анейрин Барнард (Джеймс Стирфорт), Морвед Кларк (Дора Спенлоу / Клара Копперфилд), Дэйзи Мэй Купер (Пегготи), Розалинд Элизар (Агнес Уикфилд), Пол Уайтхаус (мистер Пегготи), Никки Амука-Берд (миссис Стирфорт), Даррен Бойд (Эдвард Мэрдстон), Бенедикт Вонг (мистер Уикфилд) и др.

Студии FilmNation Entertainment, Film4 Production, Wishmore Entertainment

Год выпуска 2019 (в Украине 2020)

Сайт IMDb

Сам факт того, что именно Армандо Ианнуччи перенес на экран известный роман признанного классика литературы, говорит о том, что фильм «История Дэвида Копперфилда» отнюдь не будет стандартной британской драмой девятнадцатого века. Взять хотя бы актерский состав – в нем есть представители разных рас, а главную роль исполняет артист индийского происхождения. Но обо всем по порядку.

Армандо Ианнуччи – шотландский режиссер и сценарист с итальянскими корнями, который стал довольно известным сатириком современной киноиндустрии. Его псевдодокументальный сериал «Гуща событий» (The Thick of It) со всех сторон высмеивает повседневную жизнь современных политиков, а полнометражный фильм «В петле» (In the Loop) успешно продолжает эту тему. Одна из самых заметных работ Ианнуччи это, конечно, комедия «Смерть Сталина» (The Death of Stalin), в которой режиссер в великолепной абсурдной манере демонстрирует борьбу за тоталитарную власть, для которой нет ценности человеческой жизни. Также стоит упомянуть многосерийный проект режиссера под названием «Авеню 5» (Avenue 5), ставший комедийной фантастикой о путешествии космического круизного лайнера, где тоже есть место для иронии над влиятельными и очень бесполезными людьми.

Глядя на все предыдущие проекты Армандо Ианнуччи, сложно представить, как он может подстроиться под формат костюмированной истории. К тому же, в романе Чарльза Диккенса нет акцента на политике, так о чем же будет рассказывать режиссер? Естественно, Ианнуччи находит свою точку зрения, добавляя ко всем драматическим событиям картины смешливость, не присущую привычному изображению викторианской эпохи.

Главный герой фильма, Дэвид Копперфилд, лично берется за пересказ книги, презентуя ее на театральной сцене. В какой-то момент он поворачивается к проектору, который визуализирует день его рождения, и начинает описывает путь своих дальнейших взлетов и падений. Копперфилд пытается ответить на вопрос, станет ли он героем собственной жизни после разлуки с матерью, тяжелого детства на фабрике, воссоединения с эксцентричными родственниками и вхождения в общество, которому он не соответствует. Что интересно, презентация книги главного героя со сцены – это отсылка к автобиографической составляющей романа Чарльза Диккенса, который зачитывал отрывки произведений перед публикой.

По признанию самого Армандо Ианнуччи, в роли Дэвида Копперфилда он не мог представить никого другого, кроме актера Дева Пателя, известного по фильмам «Миллионер из трущоб» (Slumdog millionare), «Повелитель стихий» (The Last Airbender) и «Лев» (Lion). А раз уж образ главного героя отошел от общепринятых стандартов об английском джентльмене, режиссер решил продолжать в том же духе, собрав довольно неординарный каст. Так в картине, помимо белокожих британцев, появились артисты нигерийского и китайского происхождения. И это одна из самых больших провокаций фильма, испытывающая возможности восприятия зрителей.

Армандо Ианнуччи отнюдь не скрывает, что к его интерпретации стоит относиться с юмором. Ни одна из сцен фильма не бывает по-настоящему драматичной, хоть сюжет и передает суть переживаний главного героя. Практически все персонажи картины наделены гиперболизированными качествами, что превращает их в суетящихся театральных героев (что и нужно Дэвиду Копперфилду для наглядной презентации своей жизни).

Среди многообразия актеров больше всего радует появление Хью Лори и Тильды Суинтон. Оба играют эксцентричных родственников центрального персонажа, которые, не теряя своей чопорности, проявляют легкую долю безумия. Тильда Суинтон особо хороша в комедийной роли тетушки, испытывающей неприязнь к ослам, и обустраивающей жизнь племянника. Ну а Дев Патель обладает нужным обаянием, которое удерживает внимание на жизни главного героя.

По сути, помимо необычного актерского состава и общей комичной манеры фильма, Армандо Ианнуччи не берет на себя смелость как-либо извращать роман Чарльза Диккенса. Он в сотрудничестве со своим давним коллегой-сценаристом Саймоном Блэкуэллом существенно сжимает материал книги, но даже в этом почтенно держится на расстоянии от острого сарказма. Это может несколько разочаровать тех, кто ждет от режиссера очередного абсурдистского представления с социальными вставками. Более того, сценарий мягко обходит некоторые трагические моменты, и довольно быстро мчится к торжественно-счастливому финалу.

Но даже будучи немного разочарованным в проявлении мягкости со стороны режиссера, стоит отметить, что «История Дэвида Копперфилда» и близко не похожа на другие экранизации английской классики. Чтобы по достоинству оценить картину, нужно знать оригинал романа и с юмором относиться к актерскому составу. В нем, к слову, также есть Питер Капальди, Бен Уишоу и Бенедикт Вонг.