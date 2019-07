Рецензия на фильм «Король лев» / The Lion King

Даже новость о выходе ремейка мультфильма «Король лев» (The Lion King) вызвала немало гневных споров, а что говорить об отзывах после просмотра. Это вполне ожидаемо – людям сложно воспринимать полюбившуюся историю в новом ключе. Но есть и то, с чем поспорить сложно. На фильм «Король лев» стоит идти ради визуальных эффектов. Они поражают и на какое-то время заставляют поверить, что перед вами настоящие животные.

«Король лев» / The Lion King Жанр анимация, мюзикл

Режиссер Джон Фавро

В ролях Дональд Гловер (Симба), Дж. Д. Маккрэри (молодой Симба), Бейонсе Ноулз-Картер (Нала), Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон), Чиветел Эджиофор (Шрам), Элфри Вудард (Сараби), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Джон Оливер (Зазу) и т.д.

Компании Walt Disney Pictures, Fairview Entertainment

Год выпуска 2019

Страница на IMDB

Пришло время смириться с тем, что лучшие мультипликационные истории от Walt Disney Pictures постепенно превращаются в фильмы. Принять это в случае с «Алладином» было намного легче, нежели с «Королем львом» – мультфильмом, который на протяжении 25 лет мог растрогать даже самого стойкого и лишенного сантиментов зрителя. Недаром он стал одной из самых продаваемых рисованных историй, распространяемых на VHS.

А вот ремейк «Короля льва» в домашних условиях в полной мере не оценишь, его лучше всего смотреть в IMAX или хотя бы в 3D. Сказать, что визуальные эффекты того стоят, – это, пожалуй, еще промолчать. Создается впечатление, что ничего подобного ранее нам не показывали. Это подтверждает режиссер Джон Фавро, который описывает производство картины как разработку многопользовательской VR-игры, внутри которой создавали анимационные спектакли.

На экране все настолько реалистично, что первые минуты фильма заставляют сомневаться в том, что увиденное создано человеком. Какое-то время кажется, что это всего лишь усовершенствованные кадры документальных фильмов о природе и ее обитателях, снятых для National Geographic. Это странное чувство не покидает до тех пор, пока животные не начинают произносить реплики. Переключить сознание на диалоги все равно сложно, внимание по-прежнему приковано к деталям: сложнее всего оторвать взгляд от шерсти хищников. Она настолько реалистична, что в кинотеатре появляется иллюзия осязания. Со временем глаза привыкают, и графика становится заметнее, но первое впечатление не забывается.

Режиссер Джон Фавро (занимался постановкой «Железного человека», а также сыграл персонажа по имени Хэппи Хоган во вселенной Marvel) ранее уже работал с инструментами виртуальной реальности. Их Фавро задействовал для производства фильма «Книга джунглей». В ремейке «Короля льва» эти технологии были усовершенствованы, и для VR уже не понадобилась съемочная площадка.

Презентуя миру новый взгляд на «Короля льва», Джон Фавро и сценарист Джефф Натансон предусмотрительно не стали менять сюжет, который разворачивается в африканской саванне. Несмотря на то что хронометраж ремейка на 30 минут больше оригинального мультфильма, многие сцены воссозданы без существенных изменений. Из-за этого, конечно, на автомате начинаешь сравнивать происходящее на экране со своими воспоминаниями о мультике (вместо того, чтобы погрузиться в интригу – ее по понятным причинам для зрителей постарше не существует).

Из нового запоминается юмор, который сопровождает Тимона и Пумбу, вновь делая их одними из лучших персонажей фильма. Для них, кстати, придумали несколько обновленных ракурсов, похожих на съемку камерой GoPro. В остальном Walt Disney Pictures придерживается классических взглядов и все так же расставляет акценты с помощью песен.

Поющие реалистичные животные – это зрелище на любителя. Однако тут стоит учитывать, что в оригинале персонаж Симбы говорит голосом актера Дональда Гловера (он же популярный музыкант Childish Gambino), а его подругу Налу озвучила певица Бейонсе. Это меняет представление о музыкальной составляющей «Короля льва», но оценить в кинотеатре мы ее не сможем – все песни представлены на украинском языке. Видимо, с учетом того, что субтитры не предназначены для восприятия детской аудитории. Поэтому многогранную палитру песни Can You Feel the Love Tonight в исполнении Гловера и Бейонсе можно услышать разве что на YouTube. В этой композиции также есть голоса Сета Рогена, озвучившего Пумбу, и Билли Айкнера, который стал Тимоном.

За основное музыкальное сопровождение «Короля льва», как и раньше, отвечает Ханс Циммер, поэтому величественная атмосфера саванны никуда не девается. Знакомые мелодии несказанно радуют вне зависимости от восприятия новой подачи истории Симбы.

Интересно, что именно узнаваемость может стать минусом нового фильма. Сюжет о взрослении льва так полюбился в мультфильме, что знакомиться с ним заново может быть делом не очень воодушевляющим. Из-за реалистичности происходящего история больше не кажется безупречной. После просмотра сложно избавиться от мысли, что с рисованными животными все было иначе – более логично, более эмоционально и более душевно.

Впрочем, так будут говорить те, кто годами ранее уже расчувствовался рисованной версией «Короля льва». Новое поколение вполне сможет впечатляться и трагичной, и визуальной составляющей ремейка. Так что на фильме «Король лев» не стоит ставить клеймо посредственности.