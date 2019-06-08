Рецензия на фильм «Рокетмен» / Rocketman

«Рокетмен» – это музыкальный рассказ о ключевых этапах жизни Элтона Джона. В нем на удивление мало композиций певца, звучащих со сцены. Особенность фильма в другом – большую часть песен актеры исполняют прямо по ходу сюжета, что делает фильм настоящим мюзиклом. Его постановкой занимался режиссер Декстер Флетчер, который работал над «Богемной рапсодией».

«Рокетмен» / Rocketman Жанр байопик, мюзикл

Режиссер Декстер Флетчер

В ролях Тэрон Эджертон (Реджиналд Кеннет Дуайт/Элтон Джон), Джейми Белл (Берни Топин), Ричард Мэдден (Джон Рид), Брайс Даллас Ховард (Шейла), Стивен Грэм (Дик Джеймс), Чарли Роу (Рэй Уильямс), Джемма Джонс (Айви), Кит Коннор (Реджиналд в юности), Рейчел Малдун (Кики Ди) и т.д.

Компании New Republic Pictures, Marv Films, Rocket Pictures

Год выпуска 2019

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Премьера фильма «Рокетмен» прошла на Каннском кинофестивале, там ему аплодировали стоя. Спустя несколько недель настал черед украинских зрителей понять, настолько ли хорош фильм (или это была просто дань уважения сэру Элтону Джону). Нам, к слову, показывают полную картину, а не ее цензурированную версию, как в российском прокате, откуда вырезали сцены с наркотиками и интимными отношениями между мужчинами.

«Рокетмен» – это история о музыкальном успехе и личных травмах, преследовавших Элтона Джона даже на пике его карьеры. Фильм знакомит нас с маленьким мальчиком по имени Реджиналд Кеннет Дуайт, который постепенно превращается в артиста мирового масштаба, выходящего на сцену в немыслимых нарядах. Получив популярность за пределами Англии, он все еще не может избавиться от последствий равнодушия, исходящего от его родителей.

Как и другие байопики о музыкантах, «Рокетмен» имеет стандартную структуру. Картина показывает главного героя в моменты, когда тот еще был лузером, и следует за ним в мир богатства, столкновение с которым «дарит» губительные зависимости. Однако в нем есть то, что отличает «Рокетмена» от других подобных экранизаций, выпущенных за последние годы.

«Рокетмен» — не просто биографический фильм, а умело поставленный мюзикл, в котором песни Элтона Джона используют в качестве иллюстраций к разным эпизодам из жизни певца. Музыкальных номеров на экране действительно много. Это не смущает, особенно если знакомые мелодии легко угадываются на слух.

Сценарист Ли Холл (ранее сотрудничал с Элтоном Джоном при работе над мюзиклом Billy Elliot) увлекается музыкальной составляющей фильма, но при этом не тратит время на бессмысленные выступления. Песни в ленте становятся частью развития диалога или же превращаются в плавный переход к новой сюжетной линии. Этого требует исходный материал – Холлу нужно было уместить насыщенные десятилетия в двухчасовой рассказ. Ему это удалось. Не без помощи Элтона, конечно, который разрешил показать зрителям самые великие и постыдные этапы своей карьеры. Он позволил увидеть и личную жизнь, которую Джон ранее был вынужден скрывать.

Период, когда Элтон Джон прятался от мира, давно прошел. Музыкант начал задумываться о собственном фильме еще в 2001 году. Он всячески отбрасывал предложения о том, что байопик может выйти с рейтингом PG-13 (такие условия ставили в компании Walt Disney Studio, сотрудничество с которой так и не задалось), и со временем предложил Джастина Тимберлейка в качестве претендента на главную роль. Также Элтона Джона мог сыграть Том Харди, но актер покинул проект, а в 2018 году его место занял Тэрон Эджертон («Кингсмэн», «Робин Гуд: Начало»).

Перед Эджертоном стояла грандиозная задача перевоплощения, которая в любой момент могла скатиться в пародию. Тэрон принял вызов и справился с ним достойно. Актер сам исполнил все песни Элтона Джона, сумев приблизиться к его тембру. При этом Эджертон не зацикливался на дотошном копировании жестов и мимики, он представил свою версию Элтона Джона, которая оказалась близкой к оригиналу.

За красочную обстановку в фильме стоит поблагодарить режиссера Декстера Флетчера. Это он заканчивал работу над «Богемной рапсодией», когда Брайан Сингер покинул проект. Честно говоря, подход Флетчера к музыкальным фильмам сразу узнается, особенно после увиденного в байопике о Меркьюри. Это вовсе не плохо, Декстер Флетчер придает картинам душевности и делает акцент на атмосфере 50-60-70-х годов. Вот только перед выходом «Рокетмена» режиссер делает выводы и избегает наивных эпизодов, которыми была наполнена «Богемная рапсодия».

Интересно, что оба фильма объединяет не только Флетчер. В «Рокетмене» и «Богемной рапсодии» есть персонаж по имени Джон Рид. Это музыкальный менеджер, который действительно работал и с Элтоном Джоном, и с группой Queen. В «Рокетмене» его личность раскрывают несколько иначе, а играет его Ричард Мэдден («Игра престолов»).

В погоне за мелодичностью и возможностью создать красивое представление «Рокетмен» подтасовывает хронологию. Но, в конце концов, это не страничка в Википедии об Элтоне Джоне, поэтому такую погрешность можно простить. Тем более фильм получился красноречивой исповедью, которая при наличии большого количества музыкальных номеров не позволяет терять интерес к происходящему.