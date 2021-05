Рецензия на фильм «Те, кто желают моей смерти» / Those Who Wish Me Dead

«Те, кто желают моей смерти» (Those Who Wish Me Dead) – триллер, в котором Анджелина Джоли возвращается к жанру экшн. Актриса играет патрульного с навыками пожарного, ей предстоит спасти ребенка и преодолеть травму из прошлого.

«Те, кто желают моей смерти» / Those Who Wish Me Dead Жанр драма, триллер

Режиссер Тейлор Шеридан

В ролях Анджелина Джоли (Ханна Фабер), Николас Холт (Патрик Блэквелл), Джон Бернтал (Харрисон), Эйдан Гиллен (Джек Блэквелл), Финн Литтл (Коннор Кассерли), Тори Киттлз (Райан), Джейк Уэбер (отец Коннора) и др.

Студии Warner Bros. Pictures, Creative Wealth Media Finance, Film Rites

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Постановкой фильма «Те, кто желают моей смерти» занимался Тейлор Шеридан – это он написал сценарий к криминальному триллеру «Убийца» (Sicario), а также был одним из шоураннеров сериала «Йеллоустон» (Yellowstone).

Для своего нового проекта Шеридан не создавал сценарий с нуля, а лишь помог адаптировать книгу Those Who Wish Me Dead американского писателя Майкла Корита, превратив бестселлер в динамичный фильм о выживании.

В киноадаптации романа основные события укладываются примерно в одни сутки – за это время персонажам нужно спастись от пожара, уничтожающего живописную природу Монтаны, и увернуться от пуль, выпущенных наемными убийцами. Задача не из простых, но героине по имени Ханна (Анджелина Джоли) такое вполне под силу.

В прошлом Ханна была членом команды парашютного пожарного отряда, отвечавшего за охрану леса. Сейчас же она борется с посттравматическим стрессовым расстройством и привыкает к новой должности патрульного, чья работа заключается в спокойном созерцании местности с дозорной башни. Однажды Ханна замечает испуганного школьника, забрызганного кровью, который бежит сквозь лес. Героиня пытается помочь и выясняет, что мальчика преследуют профессиональные киллеры – всего пару часов назад преступники совершили ряд убийств, на которых они не остановятся, пока не уничтожат свою цель.

Фильм «Те, кто желают моей смерти» оказывается триллером в старомодном стиле, где детали сюжета не так важны, как общая динамика событий, дополненная удачным музыкальным сопровождением.

Это провинциальная американская история со спокойным городом, тишину которого нарушают чужаки. Здесь есть ответственный шериф, обсуждающий дела в кафе, и местное сообщество, обучающее навыкам выживания. Словом, все довольно обычно и мирно – но ровно до тех пор, пока героям не придется бороться за свои жизни.

В этой обстановке Анджелина Джоли, кажется, чувствует себя довольно комфортно. Это первое появление актрисы в экшене с тех пор, как она перешла в фильмы со сказочными сюжетами (триллеры The Tourist и Salt вышли в 2010 году – после них Джоли изменила направление в своей карьере).

Для роли в фильме Джоли обучалась навыкам, которыми должны обладать пожарные парашютисты, также актриса выполняла практически все трюки самостоятельно. На самом деле, впечатляющих прыжков в ленте не так много, зато в кадре есть боевые сцены. В них Анджелина Джоли вступает в драку с Николасом Холтом.

По правде говоря, не совсем понятно, что Холт забыл в этом фильме – он уже давно снимается в главных и довольно заметных ролях (в фильмографии актера есть экранизации комиксов X-Men, постапокалиптический боевик Mad Max: Fury Road и биографическая драма Tolkien). Здесь же Николас внезапно предстает в роли безликого наемника, выполняющего задачу по ликвидации цели.

Герой Николаса Холта работает с напарником, в котором мы узнаем ирландского актера Эйдана Гиллена (Петир Бейлиш из Game of Thrones). Их действия очень слажены и продуманы. Создается впечатление, что эти двое в прошлом убили несчитанное количество человек. Но при этом оба героя напрочь лишены каких-либо выразительных черт, у них нет даже нормальных диалогов, что довольно досадно – Холт и Гиллен заслуживают лучшего.

Если не брать во внимание заурядных киллеров, а также довольно затянутую завязку, из фильма «Те, кто желают моей смерти» получается динамичный экшн, в котором героиня Джоли берет на себя ответственность за чужого ребенка.