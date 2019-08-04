Рецензия на фильм The Red Sea Diving Resort / «Дайвинг-курорт «Красное море»»

История, рассказанная в шпионской драме The Red Sea Diving Resort, началась еще 3 тысячи лет назад, когда иудаизм через Сабейское царство проник на территорию современной Эфиопии. С тех пор почти в самом центре Африки проживала крупная община чернокожих иудеев, известных как фалаша или Бета Исраэль. The Red Sea Diving Resort – драматизированная версия реальной спецоперации Моссада по спасению эфиопских евреев, проходившей в 1981-84 гг.

The Red Sea Diving Resort / «Дайвинг-курорт «Красное море»» Жанр историческая драма

Режиссер Гидеон Рафф

В ролях Крис Эванс (Ари Левинсон), Майкл Кеннет Уильямс (Кэбэдэ Бимро), Хейли Беннетт (Ритчел Рейтер), Михиль Хаусман (Якоб Вольф), Алессандро Нивола (Сэмми Навон), Грег Киннир (Уолтон Боувен), Бен Кингсли (Итан Левин) и др.

Студии Bron Studios, Netflix

Год выпуска 2019

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Чтобы прикрыть вывоз эфиопских беженцев морем, Моссад, через подставную компанию в Швейцарии, купил заброшенный курорт на суданском побережье Красного моря и отдал его под управление нескольких агентов под прикрытием. Руководя достаточно крупным и успешным туристическим предприятием на враждебной территории, агенты должны были организовывать ночную переброску беженцев через пустыню и их эвакуацию израильскими коммандос на ждущий за пределами территориальных вод Судана материнский корабль. При этом основная задача моссадовцев состояла в том, чтобы не раскрыть свое присутствие и не спровоцировать очередную волну антисионистской истерии и репрессий против эфиопских евреев. Ведь Судан, как-никак, был мусульманской страной и членом Арабской лиги. Проводившиеся в течение трех лет ночные операции проходили незамеченными для гостей и обслуживающего персонала курорта. За время проведения операции «Братья» в Израиль было эвакуировано около 12,000 фалашей. А засветил всю схему один недалекий израильский политик.

Казалось бы, просто отличная история, из которой можно сделать напряженный шпионский триллер с актуальным и сегодня подтекстом. Увы, авторы распорядились попавшим в их руки материалом очень неумело. Настолько, что даже очень слабая прошлогодняя 7 Days in Entebbe с Розамунд Пайк и Даниэлем Брюлем покажется вам настоящим триллером.

И сразу даже не скажешь, что не так с этим фильмом. Вроде бы основные моменты операции не перевраны, хотя определенная доля упрощений и присутствует. Вроде бы актеры стараются и в сценарии есть даже пара сильных сцен, в том числе с геноцидом фалашей… Вот только все это почему-то совершенно не цепляет. Беженцам и агентам под прикрытием, попадающим время от времени в опасные ситуации, просто не сопереживаешь.

Может быть, виной слишком явные попытки авторов пропихнуть религиозные аналогии — в начале фильма Крис Эванс выступает прямо-таки как какой-то современный Моисей, ведущий евреев по пустыне и пересекающий Красное море? Или, может быть, виноват несуразный хронометраж, из-за которого все события фильма кажутся растянутыми по крайней мере вдвое и ужасно неторопливыми? А может, дело в диалогах, совершенно банальных, пафосных и невообразимо скучных?

Или проблема все же в Крисе Эвансе, который после 8 лет на галерах Marvel разучился играть? Нет, серьезно, такое впечатление, что Эванс продолжает играть Кэпа. Спасителя в белых одеждах, несущего пафосную чушь и плевать хотевшего на мнение окружающих. Его Ари Левинсон, руководящий операцией «Братья» – самовлюбленная сволочь с комплексом мессии. Те же Алессандро Нивола, исполняющий роль Сэмми Навона, и Хейли Беннетт, играющая Ритчел Рейтер (реальное имя героини – Йола Рейтман, и она действительно работала бортпроводником до и после операции), легко переигрывают Эванса во всех до одной совместных сценах.

Что же в итоге? Вместо напряженного триллера, основанного на реальных событиях, мы получили два часа скучнейших и банальнейших диалогов в исполнении совершенно не старающихся актеров. Это обидно. Нет, серьезно, самое интересное в The Red Sea Diving Resort – это демонстрация во время титров реальных фотографий, снятых во время операций «Братья», «Моисей», «Джошуа», «Соломон» и «Крылья голубя», проходивших в 1981-84, 1984, 1985, 1991 и 2012 гг. В ходе этих уникальных по логистике спецопераций в Израиль было эвакуировано практически все еврейское население Эфиопии – более 45 тыс. человек. Сегодня потомки спасенных Бета Исраэль составляют 1,75% населения Израиля (130 тыс. человек). За пределами страны живут лишь 5 тыс. фалашей.

P.S. Во время проведения операции «Соломон», 24 мая 1991 г, Boeing 747 авиакомпании El Al поставил рекорд мира по перевозке пассажиров. Рассчитанный на 760 человек лайнер поднял в воздух 1,122 беженцев.