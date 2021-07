Рецензия на мультфильм «Ая и ведьма» / Aya to majo

На большие экраны выходит «Ая и ведьма» (Aya to majo) – первая полнометражная CGI-анимация, выпущенная легендарной студией Ghibli. Ее совершенно не хочется сравнивать с великими работами Хаяо Миядзаки, но есть причины, по которым сделать это неизбежно придется.

«Ая и ведьма» / Aya to majo Жанр мультфильм

Режиссер Горо Миядзаки

В ролях Кокоро Хирасава (Ая), Хаку Хамада (Томас), Синобу Тэрадзима (Белла Яга), Эцуси Тоекава (Мандрейк), Шерина Мунаф (мама) и др.

Студии NHK, NHK Enterprises, Studio Ghibli

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

Сайты IMDb

Инициатором и постановщиком проекта стал Горо Миядзаки – сын Хаяо Миядзаки. Ранее он уже выступал режиссером аниме-фильмов (Tales from Earthsea, From Up on Poppy Hill) и одного аниме-сериала (Ronja, the Robber’s Daughter).

На студии Ghibli никто, кроме Горо Миядзаки не увлекается компьютерной 3D-графикой. По этой причине режиссер работает с молодой командой, которая не имеет никакого отношения к созданию знаменитых анимационных шедевров, нарисованных вручную. Более логично было бы выпустить мультфильм «Ая и ведьма» под именем другой компании – чтобы не нарушать традиции и не провоцировать у зрителей сильное разочарование. Правда, в таком случае на него не обратили бы никакого внимания.

Хоть Горо Миядзаки и пытается сделать что-то по-своему уникальное, он все равно обращается к старым мотивам. Оказывается, сюжет мультфильма «Ая и ведьма» основан на романе британской писательницы Дианы Уинн Джонс (она же автор произведения Howl’s Moving Castle, по мотивам которого Хаяо Миядзаки выпустил одноименную анимацию невероятной красоты – ее, к слову, номинировали на «Оскар»).

Когда мы впервые видим девочку по имени Ая, она еще совсем младенец. Ее мать – талантливая рок-н-рольщица, которая поссорилась с ведьмами, поэтому женщине приходится исчезнуть, оставив ребенка в детском доме. Проходят годы, Ая вырастает озорной и бесстрашной непоседой. Она вовсю командует другими детьми, выдумывая для себя разнообразные приключения. Ая совсем не мечтает о том, чтобы ее удочерили, чувствуя себя счастливой там, где она есть. Однако жизнь героини сильно меняется, когда ее из приюта забирает к себе странная пара – синеволосая сварливая женщина и молчаливый высокий мужчина, чьи длинные уши подозрительно похожи на рога. Так Ая оказывается в заложниках у привередливой ведьмы, которая заставляет девочку выполнять грязную работу по дому.

При первом знакомстве с графикой мультфильма особое отторжение вызывают 3D-персонажи (больше всего глаза режет то, как изображены их волосы). Потом, честно говоря, к ним привыкаешь, начиная замечать другие детали компьютерной анимации, которые даже кажутся симпатичными. Например, внутреннее убранство детского дома или же обстановка ведьминого жилища, где находится место не только для котлов, но и для цветастого фарфорового сервиза, висящего на кухонной стене. Также в мультфильме есть сцена, где герои идут вдоль типичных английских улиц с аккуратными кирпичными домами. Такие нюансы даются создателям намного лучше, чем дизайн персонажей.

Примечательно, что все положительные элементы CGI-анимации – это отголоски знаменитых работ студии Ghibli (помимо городских экстерьеров, в мультфильме «Ая и ведьма» есть особый акцент на еде, а дружба главной героини – это общение с говорящим котом). Увы, что-то новое и по-настоящему интересное Горо Миядзаки предложить пока что не может.

События мультфильма развиваются довольно ровно, не создавая никакого напряжения и не побуждая зрителей хоть немного переживать за главную героиню. Это странно, учитывая обстоятельства, в которых она оказывается. Досадно и то, что персонажам, которые окружают девочку, не уделяют должного внимания, концентрируясь только на плохом. Поэтому перемены, которые происходят с ними под конец, кажутся вырванными из контекста – как будто кто-то склеил два мультфильма в одно целое, вырезав при этом важную середину и оставив большущий намек на продолжение.

Но если вы все же решительно настроены на посещение сеанса, обязательно дождитесь финальных титров. Они просто очаровательны! Все потому что информацию о создателях проекта дополнили иллюстрациями, созданными от руки. Так вот, в этих простых рисунках есть буквально все – характеры героев, забавные моменты и сюжетное продолжение приключений озорной девочки, пожелавшей изучать магию.