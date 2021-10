Рецензия на фильм «Человек, который продал свою кожу» / The Man Who Sold His Skin

Среди кинопремьер октября появился фильм «Человек, который продал свою кожу» (The Man Who Sold His Skin) – это сатирическая драма о беженце, который соглашается стать живым объектом искусства. Картина привлекает внимание сюжетом, вдохновленным реальной историей, а также Моникой Беллуччи, сыгравшей второстепенную роль.

«Человек, который продал свою кожу» / The Man Who Sold His Skin Жанр драма

Режиссер Каутер Бен Ханьи

В ролях Яхья Махайни (Сэм Али), Моника Беллуччи (Сорая), Деа Лиана (Абир), Коэн Де Боу (Джеффри), Саад Лостан (Зиад), Дарина Аль Джунди (мать Сэма), Кристиан Вадим (Уильям) и др.

Студии Cinétéléfilms, Tanit Films, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

Сайты IMDb

Сэм Али планирует жениться на своей девушке, однако после неосторожного высказывания, которое принимают за протестный лозунг о свободе, герою приходится бежать из Сирии. Какое-то время спустя он узнает, что его невеста переехала в Бельгию, однако поехать вслед за ней он не может – мужчина находится в статусе беженца на территории Ливана. В отчаянии Сэм соглашается на предложение известного художника, который ищет добровольца для новой выставки. Главный герой фильма разрешает использовать свою спину в качестве холста, на котором татуировщик вырисовывает большую картину. Теперь Сэм беспрепятственно сможет попасть в Европу – его пропустят как дорогостоящий экспонат.

Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в 2020 году, а в 2021-м лента соревновалась за «Оскар» среди претендентов на звание лучшего иностранного фильма (статуэтка совершенно справедливо досталась датской драме Another Round Томаса Винтерберга).

Режиссер фильма Каутер Бен Ханьи писала сценарий драмы, взяв за основу реальный случай. В 2008 году бельгийский художник Вим Дельвуа завершил арт-работу под названием «Тим» – это кожа живого человека, который за деньги согласился украсить свою спину татуировкой. Он также подписал контракт, обязуясь появляться в музеях в качестве объекта современного искусства. Позже «работу» продали на аукционе немецкому коллекционеру, заплатившему €150 тыс. (когда человек с татуировкой умрет, его кожу снимут, поместят под рамку и отправят в личную коллекцию покупателя).

Каутер Бен Ханьи добавила к истории тему вынужденной миграции, превратив главного героя в сирийского беженца. Она также сделала акцент на смысле самой татуировки – сириец соглашается, чтобы ему нанесли на спину шенгенскую визу, что довольно иронично, учитывая его жизненную ситуацию.

Когда главный персонаж попадает в Бельгию, режиссер начинает всячески высмеивать мир современного искусства. Под критику попадают несуразные экспонаты, фальшивые знатоки прекрасного и творцы с узнаваемым именем, вкладывающие глубокие смыслы в произведения, которые на самом деле ничего не стоят. Ярким представителем арт-обмана становится художник, который использует чужую беспомощность ради достижения своих целей. В этом деле преуспевает и его помощница, которая хладнокровно устраняет проблемы и ловко использует лазейки в законах – ее играет Моника Беллуччи (актриса появляется на экране не так часто, как хотелось бы – ей досталась второстепенная роль).

Задумка фильма The Man Who Sold His Skin вполне понятна и по-своему интересна. Но чтобы лента произвела должное впечатление, зритель должен сочувствовать главному герою, угодившему в золотую клетку. К сожалению, персонаж прописан так, что его действия лишь отталкивают, а главная мотивация становится слишком навязчивой.

Сатирический тон фильма тоже не всегда попадает в намеченную цель. Картина то становится слишком серьезной, то заигрывается с насмешками, то вдруг превращается в романтическую историю или пытается шокировать неожиданным зрелищем (физически отталкивающим и невыносимо затянутым).

Словом, идея драмы о том, что человек может превратиться в произведение искусства, потеряв себя, крайне хороша, но сам фильм не пробуждает сильные эмоции.