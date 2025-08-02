Самые интересные новые фильмы августа 2025 года

Август — месяц контрастов. Зрителей ждет новая встреча с ужасным графом Дракулой, но сквозь призму истории любви. Постапокалиптика с красноречивым названием «Конец», однако с примесью мюзикла. Побег в Эдем, который превратится в настоящий ад. Подвиги очередного, куда же без супергероики, мстителя, но токсичного. Среди двух десятков предложенных августовским репертуаром лент выбирайте то, что интересно именно вам. И наша традиционная статья уже готова в этом помочь.

«Ограбление» / The Pickup

Жанр: комедийный боевик об ограблении

Дата премьеры: 6 августа

Релиз: Prime Video

Обычная перевозка наличных превращается в смертельную погоню, когда двое вечно конфликтующих водителей бронированного грузовика попадают в засаду безжалостных преступников с планами, выходящими за пределы обычного ограбления.

В последние годы Эдди Мерфи прочно поселился на стриминге, в частности на Netflix («Ваши и наши», «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф») и Prime Video («Поездка в Америку 2», «Карамельная улица»), и, похоже, чувствует себя там более чем комфортно. На этот раз компанию на съемочной площадке ему составили Пит Дэвидсон, Кеке Уильямс и Ева Лонгория.

«Граф Дракула: История любви» / Dracula: A Love Tale

Жанр: готический фильм ужасов, мелодрама

Дата премьеры: 7 августа

Релиз: кинотеатры

Официальный синопсис звучит так: «Эпическая история любви графа Дракулы, который отрекся от Бога из-за потери любимой жены и обречен на вечную чудовищную жизнь. Путешествуя сквозь века, печально известный кровавый граф бросает вызов судьбе и смерти в поисках утраченной любви».

В этом году фильмы о вампирском отродье пока не разочаровывали. «Грешники» Райана Куглера справедливо получили всеобщее признание зрителей и критиков, тем же отличился и «Носферату» Роберта Эггерса. Последний, скажем так, был неофициально причастен к «Дракуле» Брэма Стокера, теперь вот к бессмертной классике ирландского писателя решил обратиться и Люк Бессон. Главная роль в его экранизации досталась Калебу Лэндри Джонсу, с которым создатель культовых «Леона» и «Пятого элемента» будет работать не впервые после прошлогоднего «Догмена».

«Оружие» / Weapons

Жанр: детективный фильм ужасов

Дата премьеры: 7 августа

Релиз: кинотеатры

Однажды ночью все ученики класса Жюстин Ганди, кроме одного, таинственным образом исчезают. Растерянная учительница и другие члены общины задаются вопросом — кто, или что стоит за исчезновением детей.

В 2022 году Зак Креггер громко заявил о себе выдающимся хоррором «Варвар», и согласно первым отзывам западных обозревателей, не промахнулся и сейчас — «Оружие» уже успели окрестить одним из лучших фильмов года.

Любопытно, что сначала на главную роль был утвержден вездесущий Педро Паскаль, однако из-за занятости в «Фантастической 4: Первые шаги» не смог присоединиться к проекту. В итоге роль досталась Джошу Бролину, который свою работу в Кинематографической вселенной Marvel давно выполнил. Теперь становится еще более интересно, как Креггер адаптирует новую «Обитель зла». Ее премьера запланирована на сентябрь следующего года.

«Еще одна чумовая пятница» / Freakier Friday

Жанр: фэнтезийная комедия

Дата премьеры: 7 августа

Релиз: кинотеатры

Спустя три года после того, как Анна Коулман обменялась телами со своей матерью Тесс, на семью снова обрушивается эта напасть. Теперь Анна обменивается телами уже с собственной дочерью Харпер, а Тесс окажется в теле 14-летней дочери английского ресторатора Эрика, который вскоре должен жениться на Анне. Очередной хаос семье Коулман обеспечен.

«Еще одна чумовая пятница» является сиквелом хитовой «Чумовой пятницы» 2003 года. Ее сюжет был основан на одноименном романе Мэри Роджерс. К своим ролям возвращается ряд актеров из оригинального фильма, в частности Линдси Лохан, Джейми Ли Кертис, Марк Хармон и Чед Майкл Мюррей.

«Случайные свидетели» / Alarum

Жанр: шпионский боевик

Дата премьеры: 7 августа

Релиз: кинотеатры

Наемники Джо и Лара, которые когда-то были соперниками, влюбляются во время миссии и решают пойти на предательство, чтобы быть вместе. Влюбленным удается сбежать из своих агентств и наладить тихую жизнь. Но этот идеалистический мир рушится, когда им в руки попадает флешка, способная уничтожить мировую разведку и которой, конечно же, стремятся завладеть несколько влиятельных организаций.

Снова на экранах украинских кинотеатров будет сверкать звезда Сильвестра Сталлоне после недавней «Брони», и снова это кино с катастрофически низкими рейтингами на популярных кинопорталах, в частности 0% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Впрочем, как показывает практика, на каждый товар находится свой покупатель. Отрабатывать гонорар в кадре вместе со Слаем будут Скотт Иствуд, Вилла Фицджеральд и Майк Колтер.

«Конец» / The End

Жанр: постапокалиптический мюзикл

Дата премьеры: 7 августа

Релиз: кинотеатры

Действие фильма разворачивается через два десятилетия после того, как экологическая катастрофа сделала поверхность Земли непригодной для жизни. История сосредоточена на состоятельной семье: матери, отце и их 20-летнем сыне, которые уединились в роскошном бункере, расположенном глубоко в бывшей соляной шахте, вместе с несколькими другими людьми. Но бункерная гармония начинает рушиться, когда на пороге появляется таинственная девушка из другого мира.

Постапокалипсис и мюзикл — такое вот странное и необычное жанровое сочетание содержит в себе дебютный художественный фильм режиссера-документалиста Джошуа Оппенгеймера. Учитывая это, Тильде Суинтон, Джорджу Маккею и Майклу Шеннону наверняка будет веселее торчать в укрытии, чем, например, героине Ребекки Фергюсон в «Тайне бункера». А вот насколько это будет увлекательным для зрителя — можно узнать в кино с 7 августа.

«Хаген — В долине Нибелунгов» / Hagen — Im Tal der Nibelungen

Жанр: фэнтези

Дата премьеры: 14 августа

Релиз: кинотеатры

Бургундский оружейник Хаген фон Тронье тайно влюблен в дочь короля Кримхильду. Когда в городе Вормс появляется известный драконоборец Зигфрид и ставит под угрозу старые порядки, Хаген пытается уберечь неопытного короля Гунтера от ошибок, но тот видит в переменчивом Зигфриде шанс спасти королевство. Он должен указать путь к землям, где Гунтер намерен просить руки опасной валькирии Брюнхильды. По дороге туда Хаген и Зигфрид становятся друзьями, что обостряет трагический конфликт. Когда Кримхильда влюбляется в Зигфрида, Хагену придется сделать выбор между любовью и преданностью королю.

Сюжет ленты основан на фэнтезийном романе «Хаген из Тронье» (1986) немецкого писателя Вольфганга Гольбайна. Это произведение сочетает в себе эпическую поэму «Песнь о Нибелунгах» с элементами других легенд и свободной авторской интерпретацией материала. Немецкие киноделы уже не впервые обращаются к теме — достаточно вспомнить немую классику Фрица Ланга «Нибелунги» (1924), состоявшую из двух частей, и ее одноименный римейк Харальда Рейнля, две части которого вышли в 1966 и 1967 годах.

Более современная киноинтерпретация «Кольцо Нибелунгов» Ули Эделя увидела свет в 2004-м и могла похвастаться интересным актерским составом. В кадре фигурировали легендарный Макс фон Сюдов, тогдашняя недавняя Терминатрикс Кристанна Локен (еще до своего падения в пропасть увеболловского кринжа), а также совсем юный и никому неизвестный Роберт Паттинсон.

«Смотритель» / The Home

Жанр: психологический хоррор, триллер

Дата премьеры: 14 августа

Релиз: кинотеатры

Макс начинает работать в доме престарелых и понимает, что его жильцы и смотрители скрывают зловещие секреты. Когда он исследует здание и его запретный четвертый этаж, то начинает обнаруживать связи со своим прошлым, в частности воспитанием в качестве приемного ребенка.

Главную роль в этом психологическом хорроре исполнил американский комик Пит Дэвидсон, тот самый, что составил компанию Эдди Мерфи в вышеупомянутом «Ограблении». За постановку и частично сценарий ответственен Джеймс ДеМонако, известный как автор и режиссер первых трех частей серии антиутопических ужасов «Судная ночь».

«Эддингтон» / Eddington

Жанр: вестерн, черная комедия

Дата премьеры: 14 августа

Релиз: кинотеатры

События фильма происходят в мае 2020 года в небольшом городке Эддингтон, штат Нью-Мексико. Именно тогда, в разгар пандемии коронавируса, противостояние между местным шерифом Джо Кроссом и мэром Тедом Гарсией достигает своего апогея, что рискует обернуться негативными последствиями для всех причастных.

«Эддингтон» — новая работа от Ари Астера, который громко заявил о себе своими хоррорами «Реинкарнация» (2018) и «Солнцестояние» (2019), два года назад выдал причудливую сюрреалистическую трагикомедию «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом, а теперь вот ступает на территорию черной комедии в сеттинге современного вестерна. В «Эддингтоне» постановщик продолжает сотрудничество с Фениксом, оппонентом которого на съемочной площадке выступит Педро Паскаль, перекочевавший сюда сразу после битвы с Галактусом.

«Никто 2» / Nobody 2

Жанр: боевик

Дата премьеры: 14 августа

Релиз: кинотеатры

Хатч Мэнселл отправляется в отпуск, но даже в солнечных местах, с которыми у него связаны яркие воспоминания из детства, бывшего правительственного убийцу настигают враги из прошлого.

Первую часть 2021 года ставил россиянин Илья Найшуллер, в сиквеле ему на замену пришел индонезийский режиссер Тимо Тьяджанто, который работает преимущественно в жанре боевика и хоррора, но до сих пор исключительно в рамках родного кинематографа.

Боб Оденкерк возвращается к своей роли вместе с рядом других актеров из предшественника, а вместе с ними на экране увидим и новичков — Шэрон Стоун, Колина Хэнкса, Джона Ортиса, Маккенну Грейс и Криса Пайна — компанию куда более приятную, чем российские исполнители, фигурировавшие в оригинальном фильме.

«Ночь всегда наступает» / Night Always Comes

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 15 августа

Релиз: Netflix

Линетт вынуждена заботиться о своей непутевой матери Дорин и старшем брате Кенни. И будто ей до этого было мало забот — в течение суток она должна вернуть старые долги и найти достаточно средств, чтобы сохранить дом, в котором живет ее семья.

Сюжет ленты основан на одноименном романе американского писателя Вилли Влаутина, который появился на полках книжных магазинов в 2021 году. Главную роль исполнила Ванесса Кирби — недавняя партнерша Педро Паскаля по Фантастической четверке, которая может посостязаться с коллегой за зрительское внимание, учитывая ее частоту появлений на экранах в последнее время.

«Трое»

Жанр: приключенческий исторический экшн

Дата премьеры: 21 августа

Релиз: кинотеатры

Согласно официальному синопсису «события разворачиваются во время войны за независимость Украины 1917-1921 годов. Двое махновских разбойников устроили засаду, чтобы захватить красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег. Ограбление идет не по плану, и вместе с деньгами они забирают пленного командира бронемашины. Назад пути нет, и трое разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, становятся соратниками».

В последние годы наши прокатчики, в частности компания FILM.UA, взяли за привычку презентовать украинское кино ко Дню независимости: в 2022-м это была военная драма «Снайпер. Белый ворон», в позапрошлом году — историческая лента «Довбуш», а в прошлом — мистический хоррор «Конотопская ведьма». В этом году накануне праздника на экраны выходит историко-приключенческий экшн «Трое» Ивана Кравчишина, в котором махновцы будут грабить большевиков.

Главные роли в ленте исполнили Артемий Егоров, Роман Ясиновский, Алина Коваленко и дебютант Евгений Поднебесный. Часть сцен еще до начала полномасштабного вторжения снимали в Староконстантинове, который буквально в день написания статьи россияне атаковали «Кинжалами». Посмотреть ленту на экранах украинских кинотеатров можно будет с 21 августа.

«Эдем» / Eden

Жанр: триллер о выживании

Дата премьеры: 21 августа

Релиз: кинотеатры

1929 год. Супруги из Германии отвергают буржуазные ценности и покидают цивилизацию, отправляясь на остров Флореана, входящий в состав Галапагосских островов в Эквадоре. Вскоре к ним присоединяются еще несколько незваных гостей. Жизнь на Флореане для всех групп — это суровая погода, буйная дикая природа и полное отсутствие удобств. Но ничто не станет для них более сильным испытанием, чем сосуществование с бесшабашными соседями, склонными к воровству, обману и даже к чему-то похуже.

В новой ленте крепкого голливудского ремесленника Рона Говарда (отметившегося выдающимся появлением в сатирической «Киностудии») собрался поистине первоклассный актерский состав в лице Джуда Лоу, Ванессы Кирби (да, опять), Даниэля Брюля, Сидни Суини и недавней балерины Аны де Армас.

«Одно целое» / Together

Жанр: боди-хоррор

Дата премьеры: 21 августа

Релиз: кинотеатры

Супружеская пара, Тим и Милли, переезжает в сельскую местность, где сталкивается с таинственной силой, вызывающей ужасные изменения в их телах.

После прошлогодней «Субстанции» Корали Фаржа мода на боди-хоррор, похоже, вернулась, и в отношении «Одного целого» критики уже дружно поют дифирамбы этой дебютной работе постановщика Майкла Шенкса. Что любопытно, исполнители главных ролей Дэйв Франко и Элисон Бри являются супругами и в реальной жизни, так что сцены со «склеиванием» их тел вряд ли вызывали у актеров какие-либо существенные неудобства.

«Eenie Meanie»

Жанр: триллер про ограбление

Дата премьеры: 22 августа

Релиз: Hulu

Водительница Эди вынуждена вернуться к своему криминальному прошлому, когда бывший работодатель предлагает ей шанс спасти жизнь ее ненадежного бывшего бойфренда.

Эта стриминговая новинка является режиссерским дебютом сценариста «Континенталя» (2023) Шона Симмонса, а заправлять парадом в кадре будут Самара Уивинг, Карл Глусман, Джермейн Фаулер, Маршон Линч, Рэндалл Парк, Стив Зан и Энди Гарсия.

«Клуб убийств по четвергам» / The Thursday Murder Club

Жанр: криминально-детективная комедия

Дата премьеры: 28 августа

Релиз: Netflix

Семидесятилетние детективы-любители пытаются раскрыть убийство. Среди новоиспеченных сыщиков — отставная шпионка, медсестра, профсоюзный функционер и психиатр.

«Клуб убийств по четвергам» — новый комедийный проект от Криса Коламбуса, сюжет которого основан на одноименном романе 2020 года английского писателя Ричарда Османа. На съёмочной площадке собрались маститые ветераны — Хелен Миррен и Пирс Броснан, которые снова выступают вместе после хитовой «Земли гангстеров», а также Бен Кингсли, Селия Эмри, Джонатан Прайс и Ричард Э Грант.

«Потустороннее» / Presence

Жанр: психологический триллер о сверхъестественном

Дата премьеры: 28 августа

Релиз: кинотеатры

Ребекка, Крис и их дети Тайлер и Хлоя въезжают в новый дом. У всех свои проблемы: мать занимается нелегальным делом, отец думает развестись, сын издевается над одноклассницей, а дочь — в депрессии из-за смерти подруги. А еще каждый из них начинает чувствовать, что в новом жилье присутствует некая потусторонняя сила.

«Потустороннее» стал уже вторым фильмом Стивена Содерберга в украинском прокате сего года после мартовского шпионского триллера «Операция «Черный кейс»». Идея фильма принадлежит именно режиссеру, вдохновленному собственной верой в присутствие в доме существа, которое он и его жена называли Мими.

«Роузы» / The Roses

Жанр: сатирическая черная комедия

Дата премьеры: 28 августа

Релиз: кинотеатры

На первый взгляд жизнь Айви и Тео идеальна: успешная карьера, счастливый брак, замечательные дети. Однако за фасадом семейной идиллии скрываются накопленные обиды, ревность и даже соперничество. На фоне профессионального кризиса Тео и воплощения амбиций Айви их отношения постепенно превращаются в настоящее противостояние с непредсказуемыми последствиями.

«Роузы» является киноадаптацией романа «Война Роузов» (1981) американца Уоррена Адлера и одновременно римейком одноименной экранизации образца 1989 года с Дэнни Де Вито, Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях. На этот раз воплощать на экране сумасшедшую парочку взялись не менее харизматичные Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман, а компанию им составили Энди Сэмберг, Кейт МакКиннон и Эллисон Дженни.

«Оператор» / Relay

Жанр: триллер

Дата премьеры: 28 августа

Релиз: кинотеатры

Том — тайный «посредник», который занимается выплатами от имени коррумпированных корпораций или даже правительственных организаций. Когда им грозит разоблачение, именно Том берется уничтожать следы. Сара — потенциальная клиентка, которой может понадобиться его защита, ведь она владеет важной информацией, из-за чего ее наверняка попытаются убрать. Чтобы сохранить свою жизнь, женщина должна полностью довериться Тому. Разыгрывать этот напряженный триллер было доверено Ризу Ахмеду, Лили Джеймс и Сэму Уортингтону.

«Токсичный мститель» / The Toxic Avenger

Жанр: супергеройская черная комедия

Дата премьеры: 28 августа

Релиз: кинотеатры

Действие фильма происходит в фантастическом мире, где уборщик-неудачник Уинстон Гуз после несчастного случая превращается в мутанта-мстителя Токси. Вооруженный шваброй, этот неожиданный радиоактивный герой вступает в борьбу с гангстерами и коррумпированными директорами, пытаясь сохранить отношения с сыном.

«Токсичный мститель» перезапускает одноименную серию фильмов, созданную великим и ужасным Ллойдом Кауфманом, и позиционируется как римейк самого первого «Мстителя», датированного 1984 годом. Воплощать на экране чудо-супергероя придется Питеру Динклэйджу, а взаимодействовать с ним в кадре будут Джейкоб Трамбле, который недавно мелькал в «Жизни Чака», Кевин Бейкон и бывший Фродо Элайджа Вуд. Уже из трейлера понятно, что этот ульранасильнический кровавый балаган весьма далек от марвеловских безобидных сказочек.

«Поймать с поличным» / Caught Stealing

Жанр: криминальный триллер, боевик

Дата премьеры: 28 августа

Релиз: кинотеатры

«Сломанный и забытый бывший бейсболист Хэнк Томпсон внезапно оказывается в эпицентре криминального хаоса Нью-Йорка 90-х. Погрузившись в темное подполье большого города, он вынужден прокладывать путь сквозь коварный мир, о существовании которого и не подозревал» — сообщается в синопсисе.

Новый фильм Даррена Аронофски — это всегда заметное кинособытие. На этот раз он взялся за адаптацию одноименного романа Чарли Хьюстона, который также выступил сценаристом ленты. Актерский состав — сплошные звезды, такие как Остин Батлер, Реджина Кинг, Зои Кравиц, Мэтт Смит, Лиев Шрайбер и Винсент Д’Онофрио.

Заметим, что в этой бочке меда нашлось место ложке дегтя в лице российского актера Юрия Колокольникова, который также засветился в прошлогоднем недоразумении «Крейвен- охотник» с феерическими 15% положительных отзывов критиков на Rotten Tomatoes и тремя номинациями на «Золотую малину».