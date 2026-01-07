Самые интересные новые сериалы января 2026 года

Сериальный 2026-й врывается в экранное пространство на достаточно высоких оборотах, как минимум это касается продолжений хитовых шоу. Относительно новинок — количества хватает, а вот что касается качества — время покажет. За просмотром каких сериалов можно коротать долгие зимние вечера — читайте в январском дайджесте.

Новые сериалы

«Убегай» / Run Away

Дата выпуска: 1 января

В ролях: Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Минни Драйвер, Альфред Энох

Жанр: криминальный триллер

Релиз: Netflix

Это история об отчаявшемся отце Саймоне Грине, который пытается разыскать свою дочь-беглянку. Во время поисков он попадает в эпицентр расследования убийства и сталкивается со страшными тайнами, рискующими обернуться фатальными последствиями для его семьи.

«Убегай» — очередная сериальная адаптация произведения Харлана Кобена на Netflix, на этот раз его одноименного романа, появившегося на полках книжных магазинов в 2019 году. Уже третий год подряд стиминговый сервис представляет экранизацию книги Кобена 1 января — в 2024-м это была «Твоя первая последняя ложь», а в прошлом году — «Скучаю по тебе». Сериал доступен к просмотру с 1 января, на момент написания текста он имеет 76% положительных отзывов согласно 17 обзоров на агрегаторе Rotten Tomatoes.

«Его и ее» / His & Hers

Дата выпуска: 8 января

В ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Сунита Мани, Ребекка Риттенхаус, Поппи Лю, Крис Бауэр, Марин Айрленд, Джейми Тисдейл

Жанр: детективный триллер

Релиз: Netflix

Действие разворачивается в Атланте, где Анна все больше отдаляется от своих друзей и журналистской карьеры. Но когда она узнает о жестоком убийстве в Далонезе, то вынуждена вернуться в городок своего детства и с головой окунуться в расследование и поиск ответов. Официально делом занимается детектив Джек Харпер, и совсем скоро Анна становится одной из его подозреваемых.

Еще одна январская адаптация детективного чтива на Netflix — одноименного романа британской писательницы Элис Фини, увидевшего свет в 2020 году. Главные роли исполнили Тесса Томпсон и Джон Бернтал (Валькирия встретила Карателя, если рассматривать экранное сотрудничество сквозь призму киновселенной Marvel), среди исполнительных продюсеров — Джессика Честейн, которая была одной из тех, кто приобрел права на экранизацию романа сразу после его выхода. Шоу будет состоять из 6 эпизодов, что одновременно выйдут 8 января.

«Похищенная девушка» / Girl Taken

Дата выпуска: 8 января

В ролях: Джилл Гапфенни, Алфи Аллен, Таллула Эванс, Дельфи Эванс, Леви Браун, Ниам Уолш, Виктория Эканое

Жанр: психологический триллер

Релиз: Paramount+

В центре сюжета — близняшки Лили и Эбби, чье беззаботное детство в английской провинции обрывается трагедией, когда уважаемый местный учитель Рик Хансен похищает одну из девушек. Спустя годы нечеловеческих испытаний в неволе Лили наконец вырывается на волю, но внешний мир приберег для девушки новые испытания. Пока мать Ева и сестра Эбби пытаются склеить обломки семьи, их не покидает ощущение угрозы. Похититель не просто остался безнаказанным — он ведет собственную опасную игру, стремясь исказить правду и избежать правосудия.

Сюжет «Похищенной девушки» основан на романе Baby Doll Холли Овертон. Сериал будет содержать 6 эпизодов, которые, как и в случае с предыдущей позицией, премьеруются одновременно 8 января, только теперь на платформе Paramount+.

«Звездный путь: Академия Звездного флота» / Star Trek: Starfleet Academy

Дата выпуска: 15 января

В ролях: Холли Хантер, Сандро Роста, Карим Диане, Кэррис Брукс, Джордж Хокинс, Роберт Пикардо, Тиг Нотаро, Одед Фер, Пол Джаматти, Татьяна Маслани

Жанр: научная фантастика

Релиз: Paramount+

События происходят в 32 веке, где Звездный флот и Объединенная Федерация Планет восстанавливаются после катастрофического события, показанного в сериале «Звездный путь: Дискавери» (2017-2024). Сериал рассказывает о первом за более чем столетие новом наборе курсантов Звездного флота, которые достигают совершеннолетия и проходят подготовку к офицерской службе на борту звездолета USS Athena.

«Академия Звездного флота» будет 12-м сериалом в рамках франшизы «Звездный путь» и является частью одноименной расширенной вселенной. Премьера запланирована на привычном для серии Paramount+ на 15 января, когда будут показаны первые 2 эпизода. Остальные 8 будут выходить каждую неделю до 12 марта.

«Семь циферблатов Агаты Кристи» / Agatha Christie’s Seven Dials

Дата выпуска: 15 января

В ролях: Мия МакКенна-Брюс, Хелена Бонэм Картер, Мартин Фримен, Эдвард Блюмел, Нияша Гатенди, Кори Милкрист, Гай Сайнер, Алекс Маквин

Жанр: детективная историческая драма

Релиз: Netflix

1925 год. Невинный розыгрыш во время уикенда в загородном поместье заканчивается трагедией и неожиданной смертью. Энергичная леди Эйлин «Бандл» Брент отказывается верить в случайность и начинает собственное расследование, которое выводит ее на след зловещего заговора. Вместе с леди Катерхем и опытным суперинтендантом Баттлом она погружается в мир опасных тайн, где каждая разгадка меняет ее представление о жизни высшего общества.

Как нетрудно догадаться, сюжет этого сериала основан на романе «Тайна семи циферблатов» Агаты Кристи, опубликованного в 1929 году. Среди наиболее известных лиц в актерском составе отмечаем присутствие Мартина Фримена, которому после «Шерлока» (2010-2017) не впервые иметь дело с детективной классикой, и Хелены Бонэм Картер, что в дополнительных представлениях не нуждается.

«Пони» / Ponies

Дата выпуска: 15 января

В ролях: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Эдриан Лестер, Николас Подани, Вик Майкелис

Жанр: шпионский триллер

Релиз: Peacock

В 1977 году две секретарши, работавшие в американском посольстве в Москве, становятся агентками ЦРУ после того, как их мужья умирают при загадочных обстоятельствах. Шпионить в самом логове идеологического врага возьмутся Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон, и делать они это будут с 15 января в течение 8 эпизодов, которые выйдут одновременно на сервисе Peacock. Девушки, берите пример с Тома Круза, подрывайте тот Кремль к чертовой матери.

«Рыцарь семи королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms

Дата выпуска: 18 января

В ролях: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Финн Беннет, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд, Дэниел Ингс, Сэм Спруэлл

Жанр: фэнтези, драма

Релиз: HBO Max

«За столетие до событий, описанных в «Игре престолов» (2011-2019), жили сэр Дункан Высокий и его оруженосец Эгг» — такое вот лаконичное описание имеет сериал на сервисе HBO Max. Напомним, что это приквел к «Игре престолов», уже второй после «Дома дракона», стартовавшем в 2022 году.

Премьера шоу запланирована на 18 января на HBO Max, оно будет состоять из 6 эпизодов, которые будут выходить еженедельно до 22 февраля. В ноябре, еще до релиза первого сезона, сериал был продлен на второй, который должен выйти в 2027-м.

«Красота» / The Beauty

Дата выпуска: 21 января

В ролях: Эван Питерс, Энтони Рамос, Джереми Поуп, Эштон Кутчер, Ребекка Холл, Изабелла Росселлини, Белла Хадид, Винсент Д’Онофрио

Жанр: научно-фантастический боди-хоррор

Релиз: FX on Hulu

Мир высокой моды погружается в кошмар, когда супермодели начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Агенты ФБР Купер Мэдсен и Джордан Беннетт отправляются в Париж, чтобы раскрыть правду. В столице Франции они обнаруживают вирус, передающийся половым путем и превращающий обычных людей в образцы физического совершенства, но с ужасными последствиями. Впоследствии выясняется, что к этим событиям причастен таинственный технологический миллиардер. Пока эпидемия распространяется по миру, агенты мчатся по Парижу, Венеции, Риму и Нью-Йорку, чтобы остановить угрозу, которая может изменить будущее человечества.

Новый амбициозный проект от шоураннера Райана Мерфи основан на одноименном комиксе Джереми Хауна и Джейсона Херли. На местной съемочной площадке собрался звездный актерский состав, где среди знакомых лиц можно увидеть, например, имя Эвана Питерса, уже работавшего ранее с Мерфи в «Позе» (2018-2021) и «Чудовище: История Джеффри Дамера» (2022). Сезон будет насчитывать 11 эпизодов, первые три из которых стартуют на FX 21 января, а завершится показ двумя финальными сериями 4 марта.

«Ограбление» / Steal

Дата выпуска: 21 января

В ролях: Софи Тернер, Арчи Мадекве, Джекоб Форчун-Ллойд, Эндрю Говард, Элли Джеймс

Жанр: криминальный триллер

Релиз: Prime Video

Преступники задумали ограбление века, однако в самом эпицентре событий совершенно случайно оказывается офисная работница Зара. Ее обычный рабочий день в инвестиционной компании переворачивается с ног на голову, когда банда грабителей врывается и заставляет девушку и ее лучшего друга Люка выполнять их приказы.

Главную роль исполнила бывшая Джин Грей в «Людях Икс», Санса Старк из «Игры престолов» и будущая Лара Крофт — британская актриса Софи Тернер. Выход всех 6 эпизодов состоится на платформе Prime Video 21 января.

«Цикл Пендрагона: Становление Мерлина» / The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin

Дата выпуска: 22 января

В ролях: Том Шарп, Роуз Рид, Джеймс Арден, Бретт Купер, Эмри Франклин, Финни Кэссиди, Алекс Лоуренс, Колин Каннингем

Жанр: историческое фэнтези

Релиз: DailyWire+

Британия после римлян — эпоха великих завоеваний и зарождения легенды. На фоне кровавых столкновений между кельтскими племенами и захватчиками-англосаксами появляется Мерлин — сын барда Талиесина и принцессы затерянной Атлантиды. Именно ему суждено было стать ключевой фигурой во времена, когда старая магия встречается с новой историей, а Британия готовится к появлению своего легендарного короля.

Сюжет основан на серии историко-фэнтезийных произведений «Цикл Пендрагона» (1987-2025) американского писателя Стивена Р. Лоухеда. В частности, на первых двух книгах «Талиесин» (1987) и «Мерлин» (1988). Сериал представляет собой пересказ артурианской легенды в период постримской Британии — эпоху хаоса и зарождения новых королевств на руинах империи.

«Память убийцы» / Memory of a Killer

Дата выпуска: 25 января

В ролях: Патрик Демпси, Майкл Империоли, Одея Раш, Ричард Гармон, Джина Торрес

Жанр: криминальный триллер

Релиз: FOX

Анджело Ледда живет двумя совершенно разными жизнями — он является киллером в Нью-Йорке и сонным продавцом копировальных аппаратов и отцом в городке Куперстаун на севере штата. Обе эти жизни оказываются под угрозой, когда ему диагностируют болезнь Альцгеймера, от которой уже умер его старший брат. Ситуация осложняется тем, что недавняя смерть его жены, вероятно, не была несчастным случаем. Когда кто-то начинает преследовать беременную дочь Анджело, он должен остановить врага, охотящегося на его семью.

«Память убийцы» вдохновлен бельгийским фильмом «Дело Альцгеймера» 2003 года, который уже имеет римейк под названием «Флэшбэк» (2022), где главную роль исполнил Лиам Нисон. Это был типичный пенсионерский боевичок из поздней фильмографии последнего, и хочется надеяться, что создатели сериала смогут предложить что-то поинтереснее.

«Чудо-человек» / Wonder Man

Дата выпуска: 27 января

В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли, Деметриус Гросс, Эд Харрис

Жанр: супергеройская комедия

Релиз: Disney+

По сюжету актеры Саймон Уильямс и Тревор Слеттери пытаются получить роли в ремейке супергеройского фильма «Чудо-человек». Это будет 17-й сериал в рамках бессмертной киновселенной Marvel — так же как и Netflix с экранизациями книг Харлана Кобена, марвеловские умельцы приучают нас к тенденции январских премьер на малых экранах. В 2024-м в первый месяц года вышел «Эхо», а в прошлом году — анимационный сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

Если в DC есть Чудо-женщина, то у Marvel — Чудо-человек, роль которого исполнил Яхья Абдул-Матин II, который, что интересно, до этого играл Черную Манту в дисишном «Аквамене». Также планируется возвращение актера Тревора Слеттери в исполнении неповторимого Бена Кингсли, в «Железном человеке 3» (2013) мастерски изображавшего лидера террористической организации «Десять колец» Мандарина, а также засветившегося в короткометражке «Да здравствует король» (2014) и в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021).

Сериал позиционируется как супергеройская комедия. Кевин Файги отмечал, что из-за существенной задержки выпуска будет казаться, будто Marvel Studios «следует тренду, а не начинает его», имея в виду сходство шоу с «Франшизой» (2024) и «Киностудией» (2025). Последний, напомним, попал в список лучших сериалов прошлого года по версии ITC.ua. Ка бы там ни было, премьера состоится на Disney+ 27 января, когда к просмотру будут доступны сразу все 8 эпизодов.

«Под солончаком» / Under Salt Marsh

Дата выпуска: 30 января

В ролях: Келли Райлли, Рэйф Сполл, Джонатан Прайс, Наоми Янг, Гарри Лоути, Брайан Глисон, Кимберли Никсон

Жанр: криминальный триллер

Релиз: Sky Atlantic

События происходят в вымышленном валлийском городке Морфа Хален. Однажды учительница и бывшая полицейская Джеки Эллис находит тело своего 8-летнего ученика Сефина, который, судя по всему, утонул. Это шокирующее открытие пробуждает в городе воспоминания о нераскрытом деле трехлетней давности — исчезновении племянницы Джеки, Нессы, которое разрушило ее карьеру.

За расследование берется старый напарник Джеки, детектив полиции Эрик Булл, который ранее потерпел здесь неудачу. Считая, что два дела как-то связаны, Эллис и Булл должны объединить усилия, чтобы добраться до правды, прежде чем на город обрушится буря и уничтожит все улики. Премьера этого шестисерийного криминального триллера запланирована на 30 января на канале Sky Atlantic.

Продолжение сериалов

«Ночной администратор» / The Night Manager

Дата выпуска: 1 января

В ролях: Том Хиддлстон, Хью Лори, Оливия Колман, Алистер Петри, Диего Кальва, Индира Варма, Камила Морроне

Жанр: шпионский триллер

Релиз: Prime Video

Сезон: 2

Джонатан Пайн пытался начать жизнь с чистого листа под именем Алекса Гудвина, работая скромным офицером MI6. Но размеренная служба в Лондоне заканчивается, когда тень прошлого толкает его в противостояние с новым опасным врагом — колумбийским магнатом Тедди Дос Сантосом. С помощью загадочной бизнесвумен Роксаны Боланьос Пайн проникает в самое сердце оружейной корпорации в Колумбии. Оказавшись в ловушке среди предательств и подготовки частной армии, он вынужден вступить в смертельную гонку, чтобы остановить масштабный переворот.

Наконец-то на экраны возвращается общепризнанный, отмеченный кучей наград хит «Ночной администратор» — разрыв между сезонами составляет почти 10 лет. С другой стороны, такой перерыв мог пойти только на пользу — у создателей было время хорошенько все продумать, поскольку они не обременены необходимостью ковать железо, пока оно горячо. Также известно, что шоу точно будет иметь третий сезон.

«Новобранец» / The Rookie

Дата выпуска: 6 января

В ролях: Натан Филлион, Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Мелисса О’Нил, Эрик Уинтер, Мекия Кокс, Шон Эшмор, Дженна Деван

Жанр: полицейский процедурал

Релиз: ABC

Сезон: 8

К своему 8 сезону добирается и история о престарелом полицейском Джоне Нолане, которого ждут новые вызовы. Нам обещают сюжет со взрывным экшеном, неожиданными союзами и делами, охватывающими разные континенты.

«Питт» / The Pitt

Дата выпуска: 8 января

В ролях: Ноа Уайли, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Суприя Ганеш, Фиона Дуриф, Тейлор Дирден

Жанр: медицинская драма

Релиз: HBO Max

Сезон: 8

Продолжение еще одного хита, выстрелившего в прошлом году и многими считающимся одним из лучших сериалов 2025 года. Для тех, кто ждал второго сезона, есть хорошая новость, по крайней мере в контексте отзывов критиков: продолжение шоу снова получило чрезвычайно высокие оценки от обозревателей, имевших доступ к досрочному просмотру. На момент написания текста рейтинг положительных отзывов составляет 95% согласно 22 рецензиям на Rotten Tomatoes.

Второй сезон также будет состоять из 15 эпизодов, первый из которых стартует 8 января, а далее серии будут выходить в режиме раз в неделю до 16 апреля.

«Перехваченный рейс» / Hijack

Дата выпуска: 14 января

В ролях: Идрис Эльба, Кристин Адамс, Макс Бизли, Арчи Панджаби, Кристиан Нете, Клэр-Гоуп Эшите, Лиза Викари, Тоби Джонс

Жанр: триллер

Релиз: Apple TV+

Сезон: 2

В новом сезоне опасность перемещается под землю: объектом атаки преступников становится берлинское метро. Пока пассажиры находятся в ловушке в запертых вагонах, власти на поверхности ведут отчаянную борьбу за спасение сотен людей. Сэм Нельсон снова оказывается в эпицентре событий прямо на борту захваченного поезда. Теперь каждое его действие — это игра ва-банк, где малейшая ошибка будет стоить жизни всем присутствующим.

За роль в этом захватывающем остросюжетном триллере Идрис Эльба получил номинацию на «Эмми». Учитывая общее положительное восприятие зрителей и критиков, продолжение не заставило себя долго ждать. Освежить в памяти события первого сезона можно в нашей рецензии.

«Правдивая терапия» / Shrinking

Дата выпуска: 28 января

В ролях: Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Криста Миллер, Джефф Дэниелс, Шерри Кола, Изабелла Гомес, Майкл Дж. Фокс

Жанр: драмеди

Релиз: Apple TV+

Сезон: 3

И посмеяться, и немножко погрустить снова предлагают создатели комедийно-драматического шоу «Правдивая терапия», третий сезон которого начнется 28 января и продлится до 8 апреля с выходом одной серии в неделю. Всего в сезоне будет 11 эпизодов, к основному актерскому составу добавятся интересные гостевые появления, в частности в кадре увидим звезду культовой научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» (1985-1990) Майкла Джей Фокса. К тому же напоминаем, что на сайте есть обзор первого сезона.

Также обращаем внимание на такие продолжения сериалов: