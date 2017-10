South Park: The Fractured But Whole — нулевая толерантность

Сиквел вышедшей три года назад South Park: The Stick of Truth разрабатывала уже не Obsidian Entertainment, а внутренняя студия Ubisoft — Ubisoft San Francisco. The Fractured But Whole (вы заметили игру слов, да?) продолжает, если можно так сказать, сюжетную линию первой части, однако игровые механики претерпели существенные изменения, очевидно, сказалась смена разработчика. Но обо всем по порядку.

Война за Палку Истины прерывается вернувшимся во времени (из шкафа) Картманом, который хочет собрать команду героев чтобы спасти пропавшую киску и на полагающееся вознаграждение запустить собственную супергеройскую франшизу. У жиртреста уже и продакшен план расписан, с обязательными сольниками, Гражданской войной, спин оффами и сериалами на Netflix. Да, в прошлый раз игра вдоволь постебалась над фентези и теперь берется за заполонившую экраны супергероику. Прежде чем начинать знакомство с The Fractured But Whole не мешало бы посмотреть 4 серию 21 сезона сериала, которая поможет лучше понять конфликт, разделивший детей на два противоборствующих лагеря, и объяснит почему на смену Facebook пришел Енотограм. Можно, конечно, этого не делать, но тогда не совсем понятно зачем вы вообще устанавливали игру, все-таки в первую очередь она делалась поклонниками Южного парка для поклонников Южного парка.

Да, перед нами опять отличный двадцатичасовой эпизод любимого сериала, полный многоуровневых, примитивных, расово нетерпимых, плоских, ярких, запоминающихся и отвратительных шуток, все как вы любите. Мэтт Стоун и Трей Паркер снова принимали непосредственное участие в разработке игры, так что за качество сюжета волноваться не стоит. Игра строго следует основной формуле Южного парка — смеяться можно либо над всем, либо ни над чем, никаких компромиссов. Поэтому чувствительным личностям и либеральным активистам стоит пройти мимо — Стоун и Паркер на Палке Истины вертели расовую толерантность, проблемы гендерной самоидентификации и сексуальной ориентации.

Священники-педофилы, полицейское насилие, некомпетентные чиновники, алкоголизм, наркомания, проституция, организованная преступность и шутки над гомосексуалистами — это, примерно первые пять часов игры. Реднеки избивают Новичка на выходе из школы прознав, что он цисгендер (потом они повторят это, как только герой признается психологу в том, что он гетеросексуал), но не раньше, чем обеспокоенный мистер Маки позвонит родителям ребенка чтобы уточнить, известен ли им этот тревожный факт, ведь у паренька есть и другие варианты, ладненько? Да что там, выбор уровня сложности в игре представлен выбором цвета кожи — чем темнее, тем сложнее. Не бойся, уверяет Картман, это не отразится на сложности боев, только на всех остальных аспектах твоей жизни.

Ну и раз уж мы заговорили о боях — South Park: The Fractured But Whole больше не пародия на jRPG, теперь это пошаговая тактика, с перемещением по клеткам, полноценной командой из 4 супергероев, десятью различными классами и кучей приемов. На каждый класс приходится по три рядовых удара и одна ультимативная способность, заряжающаяся в процессе боя. Все они, по большому счету, являются различными вариантами атак по площади, атак, наносящих урон со временем, отбрасывающих и обычных ударов, а также исцеляющих приемов. Особой глубиной боевая система не отличается, если вы пришли сюда чтобы поиграть в RPG, то вы явно ошиблись дверью. Тем не менее, бои стали гораздо интересней и сложнее чем в прошлый раз, теперь приходится правильно позиционировать персонажей, чтобы комбинировать удары, и задумываться о составе группы, ведь классический расклад, танк, лекарь и два бойца, не всегда работает. Картман позволяет Новичку использовать несколько классов одновременно, ведь тот, по мнению толстяка, в детстве пережил страшную травму (посмотрите сами), так что у игрока появляется возможность комбинировать различные навыки. К сожалению, с появлением мультиклассовости, количество ячеек под навыки не вырастает, так что приходится чем-то жертвовать, благо, переключаться между ними можно бесплатно и практически когда угодно, так что попробовать сможете все.

Бои традиционно уморительны и немного отвратительны — выстрелы лазерами из глаз сопровождаются обязательными возгласами “ПИУУУ!”, противники плюются и бросаются соплями в ответ, Скотт Малкинсон (он же Капитан Инсулин), избивая врагов, вслух надеется на то, что лекарство от диабета никогда не найдут, ведь он дает ему суперсилу, а Новичок, он же Попердень или Пердящий мститель, управляет временем с помощью… гм… своей задницы, научившись этому у Гордона Фримена. И вся честная компания делает паузу в напряженной зарубе чтобы отойти на тротуар и пропустить едущую машину. Периодически кто-то из врагов выкрикивает оскорбление, которое расценивается как микроагрессия, что дает вашему герою право вломить негодяю вне очереди. Т — толерантность! Собственно, поэтому в The Fractured But Whole выгодно быть, допустим, черным гомосексуальным трансгендером, представляете сколько комментариев по этому поводу будет у ваших оппонентов?

Разумеется, сражения — лишь часть The Fractured But Whole и не то чтобы самая интересная. Бэктрекинга в сиквеле больше, чем в первой серии, но он разбавляется побочными заданиями, которые на порядок веселее, чем в рядовых ролевых играх — сеттинг выручает. Некоторые игровые области недоступны до тех пор, пока игрок не выполнит персональный квест товарища по франшизе. Скажем, без помощи Человека-Воздушного змея нельзя заниматься пердкуром, а значит и лут с крыш не собрать, с заваленными чем-то тяжелым проходами может справиться только Капитан Инсулин, а лужи Лего-лавы не преодолеть без компрессора Инструмента, да и вообще, собирать яойные плакаты или ловить кошек Большого Эла-гомосека чуть интересней, чем откапывать таинственные артефакты древности в рядовой RPG. Хотя без артефактов и тут не обошлось, с повышением уровня персонажа становятся доступны ячейки для установки мощных улучшений, собранных из подручных материалов. Последние, к слову, единственный способ изменить характеристики персонажа, поскольку костюмы здесь играют исключительно эстетическую роль.

Как мы говорили, что The Fractured But Whole в первую очередь игра для любителей сериала, они найдут здесь и любимых героев и просто тонны отсылок к мультфильму, разыскивать которые — отдельное удовольствие, чего стоит один только бой с Шейлой Брофловски и Человеком-Воздушным змеем из параллельной вселенной под забористый ритм Kyle’s Mom’s a Bitch. Одним словом, если вы любите Южный парк — ни в коем случае не пропускайте South Park: The Fractured But Whole, если мультсериал вам не по душе, то и игра ничем вас не порадует, в конце-концов RPG из нее вышла довольно посредственная, да и вообще геймплей здесь не больше чем приятное дополнение.

P.S. Помните историю с многочисленными переносами игры? Так, вот переносы эти были абсолютно оправданы и, положа руку на сердце, релиз не мешало бы отложить еще на месяц-другой, поскольку багов в The Fractured But Whole откровенно многовато. Некоторые не критичны, вроде накладывающихся звуковых дорожек или срабатывающих с задержкой триггеров по выдаче новых заданий, другие наоборот, могут заставить понервничать. Самый неприятный баг, с которым мне довелось столкнуться, — неработающие во время туалетной мини-игры кнопки управления, пройти этот эпизод помогло только подключение контроллера от Xbox One (который, в свою очередь, начал сбоить во время ходьбы). Так что перед путешествием в маленький горный городок возможно имеет смысл подождать патч-другой.

4.5 Редакция ITC.UA | 3.9 Читатели ITC.UA Плюсы: Cюжет, фирменный юмор, супергеройская тематика, обновленная боевая система Минусы: Ролевой системе все-еще не хватает глубины, баги Вывод: Достойное продолжение The Stick of Truth от которого очень сложно оторваться Оценить: Загружаем оценки...

