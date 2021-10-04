Тест-драйв Volkswagen Arteon: дорого-красиво!

Первое знакомство с очень оригинальным автомобилем Volkswagen Arteon, который недавно прошел обновление и вернулся на рынок Украины. Как едет автомобиль, сколько стоит, кто в конкурентах, что с конструкцией и безопасностью, реальный расход топлива в разных условиях движения – разбираемся со всеми деталями модели Volkswagen Arteon в ходе полного обзора.

Позиционирование Volkswagen Arteon

Кто-то скажет, что автомобиль Volkswagen Arteon номинально «вырос» из Volkswagen Passat, который является традиционным представителем «D»-класса. Но суть в том, что Arteon вырос и в габаритных размерах, и в оригинальности стиля, и в воспринимаемой дороговизне модели. В тоже время, Volkswagen Arteon еще не дошел до традиционного «Е»-класса по европейской классификации. Кроме того, идеологическое отличие от «бизнес»-седанов еще и в том, что за рулем Volkswagen Arteon сложно представить наемного водителя – это очень «свой, личный автомобиль». Да и в конце концов: ведь Volkswagen Arteon совсем не седан!

Изначально, еще в 2017 году, автомобиль Volkswagen Arteon родился в виде стильного и аэродинамичного 5-дверного лифтбека, который по нынешней моде называют «5-дверным купе». Недавно прошло плановое обновление модели, которое подарило не только новые штрихи во внешности/салоне, но также кузов типа Shooting Brake. Перед нами первое поколение автомобиля, хотя идеологическим предшественником можно назвать модель Volkswagen Passat CC (или просто СС) из 2010-х годов. В статье представлен автомобиль с бензиновым 280-сильным мотором, полным приводом, в комплектации R—Line.

Как едет автомобиль Volkswagen Arteon?

Так, как вы того пожелаете. Бензиновый 280-сильный лифтбек Volkswagen Arteon феноменально многогранный в своем характере и, при этом, всесторонне развит. Вы можете каждый день ездить на работу: в отличной тишине «по мотору» и колесам, с достаточной тягой уже на 2-2,5 тысячах и с незаметными переключениями «автомата» примерно в этом же диапазоне. Красивый, стильный, дорогой автомобиль – который так выглядит и также едет. Новый Volkswagen Arteon ни секунду не заставляет сомневаться в его высоком классе.

И в его высокой мощности. Ведь стоит лишь прижать педаль акселератора, стоит выбрать S-режим коробки – как внутри красивого кузова просыпается истинная натура хищника. При 5-6 тысячах оборотов двигатель бьется в такт сердцу водителя, который, наконец, сменил офисный костюм на любимые джинсы и мокасины: вперед, нас ждет дорога! Неважно, это будет многотысячный бросок через половину Европы или поездка по маршруту Киев-Житомир в музей космонавтики имени Королева. Главное – побольше ускорений и разгонов, которые на мгновения превращают автомобиль в ракету и припечатывают к спинке сидений! Причем автомобиль в такие моменты живет и действует как единый организм. При каждом резком старте с места, лифтбек Volkswagen Arteon приседает на задние колеса, полный привод 4Motion полностью отрабатывает свое название – а затем, тонко играя задними колесами между драмой и эффективностью, красное тело устремляется вперед. В итоге спустя пару секунд большинство соседей в потоке увидят разве, что лихо вздернутый черный спойлер на крышке багажника. Конечно, за все приходится платить – и в момент покупки, и при последующем содержании. Но об этом ниже. А пока, именно в эти секунды, можно и нужно жить такими мгновениями автомобильной радости.

Одной фразой: связка «мотор/коробка/трансмиссия» великолепна. Да и подвеска также. Помню, как не к месту пришлась подвеска DCC на модели Volkswagen T-Roc, как лучше ехал тот кроссовер на обычной подвеске. Однако в случае автомобили Volkswagen Arteon регулируемая подвеска DCC – это именно «то, что доктор прописал»! В нормальном ездовом режиме автомобиль и правда нормальный, в комфортном он становится мягче, в спортивном он и правда оказывается чуть жестче. Причем именно настройки спортивного режима я бы принял «по умолчанию» для тех версий Volkswagen Arteon, которые лишены этих чудо-DCC-амортизаторов. Ведь покупая мощный и стильный автомобиль, от него изначально ждешь более спортивных повадок, нежели от семейного седана.

Тем паче, что в случае Arteon с его спортивным режимом подвески вполне можно жить: он все равно старается избегать остроты и болезненных ударов. Даже на крупных выбоинах, даже с учетом больших дисков. При этом все неровности отрабатываются тихо, ни малейшего стука снизу. Зато есть «собранность» и «упругость»: вот эти слова (а не «тряскость», как это иногда бывает) лучше всего описывают поведение подвески автомобиля в спортивном режиме. Если добавить острый руль с двумя оборотами от упора до упора, если добавить сочный «саундтрек» (правда, льющийся из динамиков аудиосистемы) с глубоким басом уже на 2,5 тысячах оборотов – то на это красном бензиновом Volkswagen Arteon хочется гонять! А если не хочется, то достаточно выбрать «комфорт»-режим и неспешно покатить домой с отменной мягкостью. Причем если вам мало комфорта или спортивности, то индивидуальный режим позволяет даже выйти за предписанные рамки – и сделать автомобиль даже еще мягче, чем в режиме Comfort, или даже еще жестче, чем в режиме Sport.

Классно выглядит – и также классно едет: динамичен на ходу, игрив в повадках. Он может быть тихим и комфортным, а может метаться при каждом разгоне и в каждом повороте. Признаться, я не ожидал столь развитого, многогранного, интересного характера от Volkswagen. А еще, если не ошибаюсь, на текущий момент это самый динамичный автомобиль бренда, который попадал мне в руки: разгон 0-100 км/ч за 5,4-5,5 секунд – легко! Ездовые режимы заметно влияют на поведение автомобиля, а индивидуальный режим позволяет плавно настраивать подвеску DCC и даже выходить за рамки Comfort или Sport.

Салон – один из самых заметных пунктов в биографии обновленной версии Volkswagen Arteon. Полностью переработана верхняя часть панели, появились узкие дефлекторы вентиляции, используется новый руль с сенсорными кнопками-панелями и 10,25-дюймовый ЖК-дисплей в комбинации приборов. В результате салон обновленного автомобиля Volkswagen Arteon заметно отличается от прежней версии (см. фото в блоке «Позиционирование»). Однако есть одна деталь, которая вызывает явное негодование – сенсорный блок управления «климатом», которым неудобно пользоваться «вслепую». Но я могу назвать сразу две детали в качестве компенсации. Во-первых, удобные сиденья ergoComfort: красивая форма, развитая боковая поддержка и плечевая зона, электропривод и память настроек, массаж в области поясницы. Правда, местами их обивка обескураживает элементами «типа под карбон». Но если говорить о форме и функциональности – то все отлично. Во-вторых, классно выполнен декор: переднюю часть украшают рифленые темно-серебристые вставки, а многоцветная светодиодная подсветка присутствует и на панели, и в дверях.

Радует, что Volkswagen Arteon сделав сильную ставку на эмоции, все также не забыл о практичности. Пассажиров на втором ряду ждет отличный запас места для ног/коленей и более-менее достаточный простор над головой. Скошенная задняя часть кузова выделяется только тем, что при посадке приходится пригнуться. Однако внутри можно сидеть с комфортом и отправится в дальнюю дорогу. Тем паче, новый Volkswagen Arteon заботится о мелочах: тут и дефлекторы вентиляции, и отдельный микроклимат, и подогрев сидений, и многочисленные кармашки на спинках сидений. Аналогично с багажником, который продуман буквально в каждой мелочи: огромный погрузочный проем, электропривод крышки, организованное подполье. А крючков и ниш для мелочей хватило бы на два разных автомобиля такого класса. Вот она, практичная порода Volkswagen – даже в таком ярком автомобиле, как Arteon.

В ходе обновления, интерьер автомобиля заметно изменился. Но в любом случае он великолепно сочетает классический стиль, красивый декор, хорошую эргономику (посадка и обзорность). Единственно критики заслуживает неудобный блок управления «климатом». Однако пунктов для похвалы намного больше: передние сиденья, нормальный простор сзади, внимание к деталям, продуманный багажник.

Есть ли инновации в модели Volkswagen Arteon?

Кажется, пришла пора снова вспомнить Volkswagen Passat. Или нет? Номинально автомобиль Volkswagen Arteon находится в близком родстве с Passat: поперечное расположение мотора, передний или полный привод, вездесущая платформа MQB, независимые подвески «по кругу» (спереди МакФерсон и сзади многорычажная). Однако если разобраться с деталями, то автомобиль Volkswagen Arteon сам по себе. Во-первых, у него кардинально другой кузов: невзирая на формат 5-дверного лифтбека, он оказывает на 10% жестче 4-дверного седана Passat – все благодаря повышенной доле высокопрочных сталей. Во-вторых, больше колесная база (+50 мм относительно Passat), двери без оконных рамок, пр. В-третьих, отличается ходовая часть: собственные амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевое управление. Кроме того, данная модель оснащается подвеской DCC с электронно-регулируемыми амортизаторами, причем в момент своего дебюта Volkswagen Arteon стал первым автомобилем бренда, где было реализовано плавное регулирование жесткости DCC при помощи виртуального ползунка на дисплее.

Если в разговоре о кузове вспоминался Passat, то при разговоре о моторе и трансмиссии позволю себе вспомнить Volkswagen Golf GTI и CUPRA Forementor VZ. Так, под капотом скрыт бензиновый 2-литровый 4-цилиндровый турбо-мотор серии EA888 с комбинированным впрыском топлива (TSI и MPI), «разжатой» цилиндропоршневой группой и системой изменения хода клапанов. К слову, после обновления модели Volkswagen Arteon, мощность данного мотора осталась прежней на уровне 280 л.с., а вот крутящий момент был заметно повышен – теперь 400 Нм против 350 нм в начале карьеры. В качестве коробки передач используется 7-ступенчатый DSG-«автомат»: преселективная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями в масляной ванне и кодовым обозначением DQ381 (DQ381-7F для версий с передним приводом или DQ381-7A для версий с полным приводом 4Motion).

Если говорить глобально – то Volkswagen Arteon не привносит каких-либо технических революций. Однако он использует все лучшее, что сейчас есть у компании Volkswagen: несущий кузов с высокой долей высокопрочных сталей, мощный турбо-мотор, настраиваемая подвеску DCC (Dynamic Chassis Control), «продвинутая» матричная LED-оптика, системы помощи водителю. К примеру, передний датчик-радар с дальностью действия до 160 метров или адаптивный «круиз» АСС, который в комбинации с DSG умеет полностью останавливать автомобиль и затем возобновлять движение.

Цена автомобиля Volkswagen Arteon и его конкуренты

На украинском рынке Volkswagen Arteon дает возможность выборать тип кузова (лифтбек или универсал Shooting Brake), бензиновый мотор TSI (280 л.с.) или турбодизель TDI (200 л.с.), плюс полный привод 4Motion (передний привод только у дизельной версии в кузове лифтбек). Но комплектация лишь одна – это R-Line, как у тестового автомобиля.

Хотя нет повода жаловаться, ведь автомобиль Volkswagen Arteon R—Line предлагает: LED-фары и фонари, комбинированную обивку сидений из кожа Vienna и ткани-микрофибры ArtVelours, адаптивный круиз-контроль АСС и систему Front Assist, регулируемую подвеску DCC, цифровую панель приборов Digital Cockpit Pro, ассистент удержания в полосе Lane Assist, датчики парковки спереди и сзади, ассистент дальнего света Light Assist, систему распознавания усталости водителя, 3-зонный «климат», электропривод крышки багажника Easy Open с сенсорным открыванием, сиденье водителя ergoComfort, круговой обзор Area View, 2-слойные звукоизолирующие стекла, пр. Также возможно заказать дополнительные опции: аудиосистема Harman Kardon, полностью кожаный салон, сдвижной панорамный люк, 19-дюймовые легкосплавные колеса. В итоге цена Volkswagen Arteon зависит от сочетания мотора/кузова/привода.

Итак, цены на вариант «лифтбек»: Volkswagen Arteon R—Line 2.0 TDI 7DSG – от 1,25 млн грн или $46,5 тыс.; Volkswagen Arteon R—Line 2.0 TDI 7DSG 4Motion – от 1,29 млн грн или $48 тыс.; Volkswagen Arteon R—Line 2.0 TSI 7DSG 4Motion – от 1,38 млн грн или $51,5 тыс.

Универсал Shooting Brake (SB) обходится дороже, причем он предложен только с полным приводом. Volkswagen Arteon SB R—Line 2.0 TDI 7DSG 4Motion – от 1,31 млн грн или $48,5 тыс.; Volkswagen Arteon SB R—Line 2.0 TSI 7DSG 4Motion – от 1,39 млн грн или $52 тыс.

Любой новый Volkswagen Arteon R—Line в Украине изначально хорошо оснащен: светодиодные фары, 3-зонный «климат», цифровая приборная панель на основе 10,25-дюймового дисплея, мультимедиа с беспроводной технологией App—Connect (Android Auto и Apple CarPlay), электропривод крышки багажника с сенсорным открыванием. Плюс немало интересных опций. Которые, правда, существенно повышают и так немалый прайс: если добавить 19-е колеса, «премиум»-музыку Harman Kardon, красивый цвет-«металлик», да систему Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, то ценник автомобиля легко перевалит за 1,5 млн грн.

Кто в конкурентах? Если говорить о модели Volkswagen Passat, то здесь все явно – просто рассматриваем все автомобили среднего класса и вопрос закрыт. Однако в случае Volkswagen Arteon ситуация куда более сложная, ведь вмешиваются личные вопросы на уровне «нравится/не нравится»: внешний дизайн и салон, уровень оснащения, удовольствия от езды.

Номинально среди немцев в качестве конкурентов можно рассмотреть Opel Insignia: мощный дизель, кузов «лифтбек», ценник ниже. Но проблема в том, что как раз в «личных вопросах» заметен проигрыш: недостает «шлифовки и блеска», что в салоне, что в ходовых качествах. И здесь куда более подходящим автомобилем-конкурентом выглядит Peugeot 508: яркий и самобытный, с интересным характером и классным салоном, готовый предложить передовое оснащение. Но он не готов предложить столь же мощные моторы, полный привод, регулируемую подвеску. Все это есть у родственного лифтбека SKODA Superb. Да еще места больше, а ценник ниже. Но вот сами скажите, на эмоциональном уровне: что хочется купить для себя любимого/любимой – SKODA Superb или Volkswagen Arteon?…

Хотя с ценником Volkswagen Arteon можно смотреть уже в сторону «премиума». И здесь самым опасным конкурентом оказывается седан BMW 3-серии: также очень «драйверский», с отличной родословной, широчайшим выбором версий, да и ценник сравним. Но до тех пор, пока не станете детально сравнивать комплектации. Неожиданный претендент – это седан Alfa Romeo Guilia: ценник ниже, имеется 200- или 280-сильный мотор, можно найти версию с задним или полным приводом. Однако новый Volkswagen Arteon отвечает более гибким и универсальным ездовым характером, он не заставляет страдать вашу семью, а его оснащение выглядит приветом из будущего. Наконец, хотелось бы в скором времени увидеть в Украине новый седан Lexus IS: оригинальный автомобиль, известный бренд, комплектации «все включено» за адекватный прайс – это может быть интересный конкурент. Но пока его нет.

Автомобиль Volkswagen Arteon на фоне конкурентов – это «мастер межклассовой борьбы». Против автомобилей среднего класса он выставляет свою продвинутую технику. В итоге он реально едет лучше и водитель понимает, за что он доплачивал деньги. А против «премиум»-моделей новый Volkswagen Arteon готов предложить хороший уровень оснащения: где «премиум» только начинается по цене – там Arteon уже дарит массу оснащения и воспринимается дороже.

Реальный расход топлива Volkswagen Arteon и стоимость содержания

Средний городской расход топлива постоянно находился в пределах 11,5-12 л на 100 км пути. При плавной езде и/или пустых дорогах можно получить минимальный городской расход на уровне 8,5 л на 100 км; при большом количестве заторов и/или динамичном стиле езды (а ведь автомобиль провоцирует!) городской расход возрастает до 14-15 л на 100 км пути. На скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – порядка 6,5-7 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года или 100 тыс. км пробега. Опционально предложена расширенная гарантия – четыре года с ограничением по пробегу 120 тыс. километров. Периодичность сервисного обслуживания – 15 тыс. км или раз в год.

Все цены указаны по стоянию на конец сентября без учета различных бонусов и скидок при покупке автомобили или его обслуживании.

Безопасность автомобиля Volkswagen Arteon

Цикл краш-тестов Euro NCAP для автомобиля Volkswagen Arteon завершился максимальной «5-звездочной» оценкой». Причем безопасность оказалась безоговорочно хороша для разных типов ударов: фронтальные с полным или частичным перекрытием, боковой удар, наезд сзади и защита шеи от плетевого удара – сплошь зеленые (отличная безопасность) или желтые (нормальная безопасность) отметки. Краш-тест проходил автомобиль до рестайлинга, однако общая конструкция и силовая структура кузова не менялась, результаты вполне применимы.

В итоге

Часто автомобиль Volkswagen Arteon описывают словами «самый эмоциональный Volkswagen». И я также готов подтвердить, что это правда. И даже скажу больше!

За последние несколько лет, на протяжении которых мои статьи публикуются здесь, даже появилась тенденция: «лето-осень дарит один интересный Volkswagen». Когда-то им стал Volkswagen Polo Beats, затем Volkswagen Touareg TSI. Казалось, в этом году все шансы имеет хот-хэтч Volkswagen Golf GTI. Но в итоге в моей памяти останется вот этот красный Arteon: красивый дизайн, мощный бензиновый мотор, способное шасси. Если у вас есть деньги, чтобы купить такой автомобиль – то, что может быть лучше в мире Volkswagen?!

P.S.: Х-м-м-м, возможно лучше будет аналогичный Volkswagen Arteon, но с редким кузовом Shooting Brake и 200-сильным дизелем, который дешевле в покупке и экономичнее в расходе? Ответ на вопрос будет дан в отдельной статье – разговор о модели Arteon еще не завершен.

Плюсы:

+ Красивое! И общими пропорциями, и в деталях

+ Бензиновый вариант отлично едет: мотор и коробка, настройка подвески

+ При этом – довольно практичен, полноценный автомобиль для семьи

Минусы:

— Если создать Arteon своей мечты, то получается дорого

Технические характеристики Volkswagen Arteon 2.0 TSI 4Motion

Кузов – лифтбек, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,87 х 1,87 х 1,46 м

Колесная база – 2,84 м

Клиренс – 15 см

Багажник – от 563 л (5 мест) до 1557 л (2 места)

Снаряженная масса – 1 738 кг

Грузоподъемность – 542 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4 2,0 л

Мощность – 280 л.с.

Крутящий момент – 400 Нм при 2 000-4 900 об/мин.

Удельная мощность и момент – 161 л.с. на 1 т; 230 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4Motion

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» DSG (преселективная роботизированная АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 5,5 секунды

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,0 л на 100 км

Страна производства – Германия

Шины тестового автомобиля – Pirelli P Zero 245/40R19

Минимальная цена автомобиля – от 1,25 млн грн или около $46,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,58 млн грн или $58,5 тыс.