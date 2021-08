The Witcher: Monster Slayer — за комфортную игру заплатите чеканной монетой.

Формула The Witcher: Monster Slayer крайне проста — берем крайне популярную Pokémon Go, добавляем немного механик из Harry Potter: Wizards Unite и The Elder Scrolls: Blades, переносим получившийся микс в игровую вселенную Ведьмака. Готово.

The Witcher: Monster Slayer Жанр RPG, AR, Location based

Платформы iPhone/Android

Разработчики Spokko

Издатель CD Projekt

Сайт thewitcher.com

Если вы играли в Pokémon Go или Wizards Unite, то освоиться в новом проекте Spokko сможете буквально за несколько минут, поскольку основные игровые механики не претерпели вообще никаких изменений — в основе фантастической вселенной, населенной монстрами и неигровыми персонажами, лежат данные Google Maps, так что вам, с телефоном в руке, придется накручивать километры в реальном мире, чтобы убивать этих самых многочисленных монстров, выполнять немногочисленные задания и собирать ресурсы.

Играем мы не этот раз не за Геральта, ведь события Monster Slayer происходят задолго до его рождения, так что начинается игра с простенькой кастомизации персонажа и выпускного экзамена в Школе Волка, во время которого игроков знакомят с особенностями местной боевой системы — быстрые свайпы отвечают за, внезапно, быстрые удары, паузы между замахами позволяют совершать мощные атаки, серии свайпов наполняют шкалу критического удара, для блока необходимо удерживать палец на экране, также есть возможность применять знаки, рисуя их на экране в точности как заклинания в Wizards Unite, и забрасывать противника бомбами, последние два умения работают по кулдауну.

Боевая система, не смотря на кажущуюся примитивность, на самом деле требует определенного мастерства, изучения анимаций монстров для своевременного применения парирования и четкой работы с таймингами, иначе врагов нормального и высокого уровней сложности без дорогих расходников победить не удастся. Даже легкие противники спокойно выносят ведьмака за 5-6 попаданий, монстрам посерьезней достаточно пары, пропущенная вражеская атака сбивает накопленную шкалу критического удара, так что бездумное махание мечом не прокатит. Обязательно изучать и характеристики монстра, чтобы выяснить его уязвимости и правильно подобрать оружие, масла, эликсиры и тип ударов.

Появление монстров на карте зависит от нескольких факторов — одни предпочитают крутится неподалеку от людских поселений, другие обитают поближе к зеленым зонам, кто-то проявляет активность в дневное время, кто-то на закате а то и вовсе ночью, на одних можно натолкнуться только солнечным днем, в то время как другим подавай дождливую погоду. С заданиями, примерно то же самое — Monster Slayer гоняет игрока от квестодателя до точки интереса и обратно, порой ведьмаку даже точные координаты не выдают, просто обозначая район, в котором нужно производить поиски, заставляя того нарезать круги, постепенно сужая радиус области задания.

Причем иногда в ход идут дополнительные условия — как вам идея отправиться выполнять задание на рассвете, например? И хотя игра старается не расставлять точки интереса слишком далеко от вашего текущего местоположения, появляются они все-равно в случайных и иногда не очень удобных местах — если нет желания ночью бродить в лесу на территории больницы, как было у меня, можно отойти от текущей позиции примерно на километр и игра предложит перенести задание в новую точку. Причем вместе с областью задания на новое место перенесется и квестодатель.

Сами квесты приятно удивили, помимо стандартных заказов на убийство монстров в Monster Slayer приходится заниматься расследованиями, решением простеньких головоломок и изучением местности, сопровождаются задания катсценами на основе статических артов, записями в дневнике и диалогами, с возможностью выбора вариантов ответов и, иногда, какими-никакими, но моральными дилеммами. Это, пожалуй, главное, что качественно отличает The Witcher: Monster Slayer от аналогичных AR-игр.

Также в плюсы можно записать и ролевую систему. В игре три дерева навыков — Бой, Алхимия и Знаки, совершенствуясь, ведьмак изучает новые знаки и эликсиры, начинает наносить больше урона, более эффективно использовать расходники, отражает во врага часть урона при успешном блокировании и так далее.

Что касается минусов, то они традиционны для условно-бесплатных игр — упор на гринд и не критичный, но ощутимый перекос баланса, провоцирующий игроков нет-нет да и заглянуть во внутриигровой магазин. Пройдя выпускной экзамен я заподозрил, что дела у Школы Волка явно в гору не идут, поскольку на тракт моего ведьмака выпустили без серебряного меча — мол, стальной мы тебе выдали, а дальше крутись как хочешь. Объяснения этому, впрочем, долго искать не пришлось, первым же квестом стало спасение странствующего торговца, которой не только впоследствии увязался следом за главным героем, будто Лютик за Геральтом, но и предложил купить набор новичка за $4.99, состоящий из целой россыпи расходников и серебрянного меча. Вот так неожиданность. Можно ли получить меч альтернативным способом? Конечно, самые дешевые серебряные клинки школы Кота и Медведя у этого же торговца стоят по 1800 золотых, которые можно либо заработать в игре либо купить во внутриигровом магазине. Зарабатывать придется долго — 50-120 монет за выполнение квестов, которых не так-то и много, еще 50-100 монет за ежедневный заказ, 150 монет за зачистку трех Неметонов (гнезд с монстрами, доступных с 10 уровня) в день. При этом, если вы решите копить на меч, то на время придется пожертвовать возможностью расширения инвентаря — 50 ячеек продаются за 500 золотых, и для комфортной игры увеличивать вместительность рюкзака необходимо минимум дважды, иначе уже после получасовой прогулки вам некуда будет складывать падающие с монстров ингредиенты, и траву, а значит, не будет возможности создавать эликсиры, масла и бомбы, а значит, сражения с квестовыми и просто сильными монстрами будут крайне сложны.

Разумеется, купить ровно 1800 золотых одной пачкой за реальные деньги нельзя, иначе какой бы это был “free to play”. 1300 золота обойдется в пять долларов, еще три придется отдать за дополнительные 600, или же, как вариант, сразу раскошелиться на 3500 монет за 10 долларов. И подготовьте еще 10 долларов, если хотите прикупить самую дешевую броню, ее как раз по 3400 золотых отпускают.

Отдельно хочу искренне пожелать сколопендроморфа в гузно человеку, ответственному за задание Меч в камне. Обнаружив кузнеца, за 500 монет продающего ведущую к мечу карту, я уж было порадовался — вот он, мой серебряный клинок, наконец-то. Ага, два раза. Если вам не очень хочется нарезать круги по району на закате и на рассвете и сливать на каменного голема кучу дорогущих двимеритовых бомб ради стального меча, повышающего весь наносимый урон ночью на 10%, то просто проходите мимо.

Как водится, вкладывать в Monster Slayer реальные деньги не то чтобы обязательно, жестких пейволлов здесь нет, но очень комфортной игру без доната назвать язык не поворачивается, уже через несколько дней активной игры ограничения становятся очевидными — то ингредиентов на нужные расходники не хватает, потому что за три часа ты так и не встретил необходимых монстров в нужном количестве, то место в сумках заканчивается, то ковырять врагов сильно сложнее, чем должно было бы быть, потому что у тебя меч неподходящий. И ровно в этот момент человек, находивший десяток-другой реальных километров ради убийства виртуальных монстров понимает, что пять долларов за целую кучу разных полезностей цена, в принципе, ерундовая, а Spokko зарабатывает полмиллиона долларов в первую же неделю после релиза игры.