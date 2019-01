Выбор редакции 2018: Фильмы

По данным сайта Box Office Mojo среди десяти самых кассовых фильмов 2018 г. есть только один, не являющийся частью большой серии – биопик Bohemian Rhapsody. В Топ-10 самых прибыльных лент 2018 г. сразу 5 фильмов по комиксам, а также вторая, пятая, шестая и десятая (!) части популярных киносерий. Конечно же, подобные картины есть и в нашем Выборе редакции 2018, но все же мы постарались отобрать в редакционный топ фильмы самых разных жанров и направленностей, без привязки к их коммерческому успеху. За прошедшие 12 месяцев авторы и редакторы ITC.ua посмотрели и написали рецензии на без малого 150 новых фильмов и сериалов. В связи с особенностями национального проката, часть из картин, вышедших в США еще в конце 2017 г., добралась до наших кинотеатров лишь в начале 2018 г. Так что не удивляйтесь, увидев в нашем списке обладателей престижных кинопремий прошлого года. Итак, на сцену вызываются…

Фильм по комиксам

Avengers: Infinity War – это бриллиант в короне Marvel Cinematic Universe. Итог десятилетней работы режиссеров, продюсеров, сценаристов, сотен актеров, тысяч сотрудников различных студий. По большому счету, все предыдущие фильмы Marvel Cinematic Universe – лишь прелюдия к Infinity War. По совместительству Infinity War еще и самое грандиозное кино по комиксам, такого количества героев в кадре мы еще не видели. Растасканный на мемы, самый обсуждаемый, самый кассовый фильм 2018 г. ($2,048.7 млн. сборов по всему миру), самый-самый. Окончание истории Мстителей мы узнаем только 26 апреля 2019 г., когда выйдет финальная часть саги – Avengers: Endgame.

Фэнтези

Давным-давно, в далекой-далекой Балтиморе, на секретной-пресекретной военной базе, работала безголосая принцесса-уборщица. Она не умела говорить, но умела чувствовать. К сожалению, никто не откликался на ее чувства. Пока на базе не появился заколдованный в чудовище принц… The Shape of Water – это сказка про Красавицу и Чудовище на новый лад. И принцесса опять спасает Чудовище и спасается сама, а злые военные и русские шпионы пытаются помешать их счастью. Где здесь классическая фантастика 60-х, где фэнтези, где современный городской фольклор – решайте сами.

Фантастика

Починить серию Transformers оказалось несложно. Всего-то и нужно было, что выгнать заигравшегося в пиротехника Майкла Бэя и пригласить на режиссерское место кого-то с еще не замыленным взглядом. И вуаля, представляем вам Bumblebee – лучший «Трансформер» со времен фильма 2007 г. Удивительная метаморфоза серии, после получившего звание «Разочарования 2017» Transformers: The Last Knight приз за лучший фантастический фильм 2018 г. Bumblebee. Он действительно его заслуживает.

Action

Через 22 года после выхода первого Mission: Impossible, Том Круз и шпионская история Итана Ханта продолжают удивлять, поднимая ставки. Еще больше action, еще более сложные, снятые вживую трюки, еще больше красивых женщин и интересных локаций. Новая Mission: Impossible – Fallout однозначно лучшая часть серии и в целом один из лучших боевиков последних лет. Это тот случай, когда ролики о съемках фильма является обязательными для просмотра. Том Круз — безумец, и именно за это мы его любим.

Хоррор

Камерный, всего на пять актеров, и почти немой A Quiet Place, возможно, не самый страшный фильм 2018 г., но это, бесспорно, очень стильный и интересный жанровый эксперимент. Концепт, показывающий как с помощью простой идеи можно построить интересный мир и дать зрителям новый необычный опыт. Кроме того, A Quiet Place – это одна из лучших актерских работ Эмили Блант и лучшая режиссерская работа Джона Красински.

Мюзикл

Все мюзиклы немного сказки, не стал исключением и The Greatest Showman. Это красивая история по мотивам жизни реальной персоны, Финеаса Тейлора Барнума — человека, который создал современный шоу-бизнес. Сказка с очень красивыми музыкальными номерами и отличными актерами, очень естественно чувствующими себя на сцене. И хотя, как каждая сказка, The Greatest Showman немного предсказуема и наивна – это отличный мюзикл, лучший в 2018 г.

Мультфильм года

Spider-Man: Into the Spider-Verse – это истинное наслаждение для глаз. Благодаря смешению стилей мультфильм получился очень разным, но неизменно прекрасным – некоторые кадры можно распечатывать и использовать в качестве картин. Благодаря детализированной картинке, потрясающему подбору цветов и выверенной композиции они напоминают классические работы японских аниматоров. При этом в каждом, даже сверхреалистичном кадре, остается четкая привязка к комиксам, иногда в виде явных текстовых боксов, визуализирующих мысли героя, и практически всегда — в виде еле заметной штриховки или артефактов растровой печати. Великолепная работа аниматоров, интересная история, харизматичные герои… если бы не глыбища Avengers: Infinity War, мультфильм про Человека-паука мог бы претендовать и на звание Лучшего фильма по комиксам 2018 г.

Фильм, основанный на реальных событиях

I, Tonya – настоящий гимн неудачникам и проигравшим, своеобразная ода всем, кто не смог дотянуться до призового места. Она о каждом из нас, ведь у всех есть, о чем сожалеть – об упущенном шансе, пропущенной возможности, синей птице, выпорхнувшей из рук. Возможно, история, рассказанная в I, Tonya, не самая значимая и несколько раздутая, но благодаря мастерству творческой команды фильма и исполнителей главных ролей Марго Робби, Себастиана Стэна и Эллисон Дженни мы запомним девушку, которая по глупости потеряла все.

Историческая драма

Когда практически вся твоя армия окружена противником на том берегу Канала, авиация критически уступает врагу, а корабли не могут выйти в море из-за угрозы с неба… Когда большая часть правительства — за заключение мира на любых условиях, даже ценой серьезных уступок, фактически ставящих страну на колени… Когда половина граждан считает эту войну чужой и нужной только власть имущим, а помощь от союзников ограничивается лишь «глубокой обеспокоенностью»… Остается надеяться только на чудо… или на железную волю человека, наделенного в этот момент властью. Darkest Hour — неожиданно актуальный фильм, который стоит посмотреть каждому украинцу, особенно в столь важный для страны год.

Комедия/трагикомедия

Умение смеяться даже над самыми темными моментами своего прошлого – обязательный фактор выздоровления нации, ведь смех убивает страх. И The Death of Stalin – правильное лекарство и одновременно лакмусовая бумажка для общества. Пока в России и Беларуси останавливают прокат фильма, в Украине зрители до колик, до слез смеются над нелепыми попытками соратников Сталина перетянуть одеяло на себя. И это просто отлично, значит, мы действительно выздоравливаем. Единственное, за что стоит поругать создателей The Death of Stalin – это излишняя романтизация образа маршала Жукова, завалившего Европу трупами советских солдат и проворовавшегося в особо крупных размерах.

Драма

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – это кино не столько про сюжет, сколько про персонажей. Убийство, расследование, сами билборды на дороге – лишь условности, которые необходимы, чтобы соединить воедино полотно человеческих характеров, переживаний, страстей. Это история о не самых лучших людях, о потерянном времени и возможностях, о безысходности. Ты понимаешь, что герои (скорее, антигерои) во многом не правы. Они не всегда хорошо поступают, идут на поводу у эмоций, поддаются слабостям, временами ведут себя по-скотски. Но за оболочками из ненависти видны люди. Несчастные, глупые, обездоленные, но все же люди, которым невозможно не сопереживать.

Артхаус/авторское кино

С полной уверенностью можно сказать, что «Дом, который построил Джек» придется по душе узкой аудитории. Впечатлительным же на него не стоит ходить и вовсе. Но того, кто видел более ранние работы Ларса фон Триера, вряд ли можно шокировать новым фильмом. В нем собрано немало знакомых приемов режиссера, которые пытаются лишить зрителя комфорта, при этом удерживая его интерес. «Дом, который построил Джек» — однозначно один из лучших фильмов фон Триера.

Документальный фильм

They Shall Not Grow Old – очень личный документальный фильм Питера Джексона, который он посвятил своему деду. Это попытка взглянуть на Первую мировую войну под новым ракурсом, от лица 16-18-летних мальчишек, с радостью шедших на ту войну, а вернувшихся опустошенными. Кроме того, это уникальный с точки зрения технологий фильм, в котором хроника начала XX века выглядит так, будто ее снимали буквально пару лет назад. А еще здесь есть невероятное ощущение присутствия и масса деталей, которые выпадают из внимания официальной историографии.

Спецэффекты

Каждый второй современный голливудский блокбастер наполнен спецэффектами чуть более, чем полностью. Причем зачастую в таких эпизодах, в которых вы никогда и не заподозрите присутствие CG. Любой из комикс-фильмов Marvel и DC, любая из сказок Disney. Редакция ITC.ua выбрала Ready Player One в этой категории потому, что нам очень понравилось, как авторы соединили в картине реальность и виртуальность и как вписали в видеоряд сотни отсылок к классическим играм и фильмам 80-х годов прошлого века. Искать их – настоящее удовольствие.

Саундтрек

Bohemian Rhapsody – единственный оригинальный фильм в Топ-10 самых кассовых фильмов 2018 г. Картину ругают за искажение фактов биографии Фредди Меркьюри, преувеличение его роли в Queen, замалчивании и сглаживании многих моментов личной жизни певца. Тем не менее, Bohemian Rhapsody – это фильм, на который многие ходят больше одного раза, в первую очередь из-за гениальной музыки и текстов Queen. Вполне закономерная победа в номинации Саундтрек 2018 г.

Музыка

First Man, как и предыдущие картины Дэмьена Шазелла, Whiplash и La La Land – это в первую очередь фильмы об одержимости. Одержимости безупречным исполнением, джазом, космосом. Как и все работы Шазелла, First Man – это сложная аудиовизуальная среда, в которую зритель должен погрузиться. Композитор Джастин Гурвиц, работавший с Шазеллом над четырьмя картинами, как никто иной чувствует замысел режиссера и может воплотить его в музыку. В отличие от мюзикла La La Land, принесшего Гурвицу два «Оскара», музыка в First Man более симфоническая, монументальная, пронизывающая каждый кадр и делающая просмотр фильма незабываемым.

Операторская работа

Оператор Линус Сандгрен, работавший с Дэмьеном Шазеллом над La La Land («Оскар» за лучшую операторскую работу), продолжил сотрудничество с режиссером и в First Man. В этот раз перед ним стояла совсем иная задача: показать хорошо знакомые всем события подготовки и полета на Луну как очень интимную, персональную историю Нила Армстронга. Оператор великолепно справился со своей работой, даже величественные кадры старта гигантской Saturn V и момент высадки на Луну выглядят в First Man очень камерно, с полной концентрацией на человеке, его эмоциях и внутреннем мире. Блестящая работа!

Разочарование года

В отличие от единогласного голосования за худшую игру 2018 г. в материале «Выбор редакции 2018: Игры», в случае с фильмами мнения редакции ITC.ua разделились. Среди претендентов на «почетное» звание «Разочарование года» авторы сайта называли Avengers: Infinity War, Pacific Rim Uprising, The Predator и Venom. С перевесом буквально в один голос «победил» Pacific Rim Uprising. Слава богу, что в этом году была еще одна картина про гигантских прямоходящих роботов, которая поможет нам пережить разочарование – Bumblebee.

Лучший украинский фильм

Последние несколько лет стали годами возрождения украинского кинематографа. Отечественные картины стало интересно смотреть, обсуждать, оценивать. Естественно, что сюжет многих из этих фильмов связан с войной: войной 1918-19 г., войной 1930-50 гг., войной, которая продолжается сегодня. «Донбасс» – единственный в своем роде фильм о реалиях оккупированной территории, который начинается как гротескная комедия и заканчивается как неутешительная трагедия. Картина стирает границу между документальным и игровым кино, с помощью актеров воспроизводя происходившие в реальности сцены и трагедии, так хорошо знакомые нам по роликам на Youtube. Лента потрясает, заставляет задуматься и точно не оставляет зрителя равнодушным.

Фильм года

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri эксплуатирует понятные каждому желания – жажду мести и справедливости. Возможно, эта близость к людям сделала фильм чем-то большим, чем почти абстрактной историей жителей маленького городка в Миссури – три билборда стали инструментом гражданского активизма и давления на власть. Билборды с вопросами к власть имущим появлялись в Лондоне после пожара в Grenfell Tower, в Паркланде (Флорида, США), после стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас, на Мальте в годовщину убийства журналистки Дафны Каруаны Галисия, в Бристоле (Великобритания), возле здания ООН в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе во время церемонии вручения Academy Award, в Приштина (Косово), во многих других городах и странах. Кажется, это и называется народное признание.

Напомню, что раздача кинонаград на этом не заканчивается. В следующем материале мы назовем Лучшие сериалы 2018 г. по мнению редакции ITC.ua. Не прощаемся.