Раджа Кодури покидает Intel после 6 лет работы

В рамках проводимой в Intel реорганизации компания решила расстаться с Раджей Кодури, который был исполнительным вице-президентом и главным архитектором. По словам генерального директора Intel Пэта Гелсингера, Кодури покинет Intel к концу марта.

Раджа Кодури ранее работал в Apple, а также в AMD, где возглавлял группу Radeon Technologies и разрабатывал архитектуры графических процессоров, таких как Polaris. Затем он заявил, что присоединится к Intel, и в конечном итоге Кодури стал главой бизнес-подразделения AXG. В декабре прошлого года Intel расформировала эту группу и вернула Кодури его прежнюю должность главного архитектора.

Intel наняла Кодури 6 лет назад. После того как он покинет нынешнего работодателя, похоже, что теперь Кодури намерен сосредоточиться на программном обеспечении. Более подробно о своих планах он расскажет в ближайшие недели.

Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r

— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) March 21, 2023