Анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness выйдет на Netflix в 2021 году [первый тизер]

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Стриминговый сервис Netflix и компания Capcom объявили, что в следующем году на платформе выйдет анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness. Анонс был сделан в рамках мероприятия Tokio Games Show 2020.

Создатели описывают жанр проекта как Horror Anime, судя по первому тизеру, нас ждет сравнительно неплохая компьютерная графика.

Сюжет сериала Resident Evil: Infinite Darkness развернется вокруг героев Клэр Редфилд (Claire Redfield) и Леона Кеннеди (Leon Kennedy), которые встречались в ряде игр франшизы Resident Evil.

Продюсером и супервайзером сериала выступит Хироюки Кобаяси (Hiroyuki Kobayashi) из Capcom, а также компания TMS Entertainment (Akira, Lupin III). Анимацией будет заниматься компания Quebico, которая ранее работала над анимационным фильмом Resident Evil: Vendetta (2017).

Напомним, что летом Netflix заказал игровой сериал по франшизе Resident Evil, развивать его будут авторы Supernatural и The Walking Dead. Сериал расскажет о судьбе дочерей Альберта Вескера (Джейд и Билли), причем события будут развиваться в двух временных отрезках — до того, как Т-вирус выбрался на волю и после этого события.

Источник: Engadget